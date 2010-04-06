📌 Impulse Box Trader Mini

Bu, MetaTrader 5 için Impulse Box Trader EA’nın ücretsiz sürümüdür.

Strateji ve özellikler tam sürümle aynıdır, ancak önemli bir sınırlama vardır:

Lot boyutu 10.000 $ başına maksimum 0.02 / 0.2 ile sınırlıdır.

Bu, performansı azaltır ancak EA'nın tüm işlevlerinin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Önerilen ayarlar:

Zaman dilimi: M15

Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD

Minimum sermaye: 100 $

Not: Canlı işlem veya geriye dönük testten önce ayarlarda Validation Mode devre dışı bırakılmalıdır.



