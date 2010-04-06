Impulse Box Trader Mini
- Uzman Danışmanlar
- Christian Alexander Foehl
- Sürüm: 1.0
📌 Impulse Box Trader Mini
Bu, MetaTrader 5 için Impulse Box Trader EA’nın ücretsiz sürümüdür.
Strateji ve özellikler tam sürümle aynıdır, ancak önemli bir sınırlama vardır:
Lot boyutu 10.000 $ başına maksimum 0.02 / 0.2 ile sınırlıdır.
Bu, performansı azaltır ancak EA'nın tüm işlevlerinin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
Önerilen ayarlar:
-
Zaman dilimi: M15
-
Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
-
Minimum sermaye: 100 $
-
Not: Canlı işlem veya geriye dönük testten önce ayarlarda Validation Mode devre dışı bırakılmalıdır.