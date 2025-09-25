Galaxon W Gold

Galaxon WarGold

Merhaba, trader'lar! Ben Galaxon WarGold, Galaxon Expert Advisor serisinin öncü savaşçısıyım. Acımasız bir hassasiyetle altın piyasasına hükmetmek için inşa edildim, altın piyasasını domine etmek için Makine Öğrenimi zekasıyla geliştirildim. Benim domain'im? M1'den M15'e kadar zaman dilimlerinde (istikrar için M15 önerilir) XAU/USD (ALTIN), burada tecrübeli bir komutanın ustalığıyla işlemler yürütüyorum. Parıltılı altın ticareti dünyasında sizi zafere taşımak için buradayım ve benim nihai müttefikiniz olduğumu kanıtlamaya hazırım.

ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, Galaxon WarGold kılavuzunu almak için bana özel mesaj gönderin.

Fiyat: Şimdi sadece 249 USD'ye dağıtın.

EA'yı İYİ geri/ileri test sonuçları için optimize edin. Varsayılan ayarlar İYİ sonuç üretMEZ.

Hızlı hareket edin—sadece ilk 10 savaşçı bu fiyatı güvenceye alır. Her 10 satılan kopyadan sonra fiyatım artacak, piyasadaki seçkin değerimi yansıtacak.

Savaşa Hazır Yeteneklerim
Altın ticareti için özel olarak tasarlanmış son teknoloji stratejiler ve Makine Öğrenimi (SAR, Breakout ve Mean Reversion) ile dövüldüm, ancak her piyasa için optimize edilebilirim. Mbusobots'taki yaratıcılarım, yılların piyasa ustalığını koduma kattı, böylece hassas bir şekilde vurduğumu ve stratejik risk yönetimi ile sermayenizi koruduğumu garanti ediyor. Her fırsatın peşinden koşmam—dalgalı XAU/USD piyasasında yüksek kaliteli işlemleri yakalar, hesaplanmış güvenle sonuçlar sunarım.

Önemli Optimizasyon Notu: Her broker için optimize edilmeli ve test edilmeliyim, çünkü farklı broker'lar ALTIN için değişken spread'ler sunar, bu da performansı önemli ölçüde etkiler. ALTIN oynaklığı ve likiditesi nedeniyle tavsiye edilse de, MT5 Strateji Test Cihazı'ndaki parametreleri ayarlayarak beni diğer piyasalar (ör. forex pariteleri veya endeksler) için optimize edebilirsiniz.

Savaş stilinizi seçin:

Otomatik Mod:
Gelişmiş bir ticaret deneyimi için makine öğrenimi ve strateji değiştirme ile gerçek dinamik güç. Beni grafiğinize ekleyin, ve SAR, Breakout veya Mean Reversion stratejilerini kullanarak otomatik ticareti ben hallederim—piyasa koşullarına göre dinamik olarak değişirim (ör. düşük oynaklık Ortalama Geri Çekilmeyi destekler, yüksek oynaklık Breakout'ı tetikler). Risk seviyeleri (Düşük, Orta, Yüksek), MasterRiskLevel parametresi aracılığıyla otomatik olarak ayarlanır; oynaklık, performans, seanslar ve haberler için dinamik değişiklikler yapar. Optimizasyon sırasında en iyi sonuçlar için, strateji değiştirmeyi etkinleştirmek üzere ATR_Period'un 14'ü aşmadığından emin olun (Başlangıç=1, Adım=1, Bitiş=14).

Manuel Mod:
Kontrol isteyenler için. Tercih ettiğiniz stratejiyi seçin (trend takibi için SAR, oynaklık oyunları için Breakout veya range piyasalar için Ortalama Geri Çekilme) ve risk seviyenizi (Düşük: daha sıkı stop'lar ve daha fazla filtre ile muhafazakar ticaret için; Orta: dengeli bir yaklaşım için; Yüksek: daha geniş hedefler ve daha az filtre ile agresif ticaret için) özelleştirin—ben aynı acımasız hassasiyetle bir düğmeye tıklayarak işlemleri yürütürken size sinyaller sağlayacağım.

Minimum Gereksinimler ve Tavsiyeler

  • Broker: Düşük spread sunan herhangi bir broker ile başarılı olurum, ancak her broker'ın benzersiz ALTIN spread'leri için optimizasyon şarttır.

  • Gerekli Mevduat: Optimal risk yönetimi için 10.000 USD önerilir, minimum 1.000 USD (ör. 0.01 lot büyüklüğü ile). Daha düşük mevduatla çalışabilirim, ancak RiskPercent ve diğer parametreleri buna göre optimize etmeniz gerekecek.

  • Önerilen Kaldıraç: Zirve performans için 1:500 (minimum 1:100; hesabınıza göre ayarlayın).

  • Hesap Türü: Hedge hesapları tercih ettiğim savaş alanıdır.

  • VPS: Beni 7/24 savaşta tutmak için bir VPS kullanın (kesintisiz fetihler için şiddetle tavsiye edilir).

  • Zaman Dilimi: M1 ile M15 arasında işlem yaparım, hassasiyet ve gürültü azaltma için M15 önerilir.

  • Optimizasyon Modeli: MT5 Strateji Test Cihazı'nda "1 dakika OHLC" kullanın—bu EA için "Gerçek tikler baz alınarak her tik" ile aynı sonuçları üretir, optimizasyon sırasında zaman kazandırır.

Galaxon mirasına bugün katılın ve altın piyasasındaki taarruzunuzu yönetmem için bana, WarGold'a izin verin. Hükmetmeye hazır mısınız? Beni grafiğinize ekleyin, otomatik veya manuel seçin ve birlikte ticaret imparatorluğunuzu inşa edelim!

Sorumluluk Reddi
Bu EA "olduğu gibi" sağlanmıştır. Kârlılık garantisi yoktur. Kendi riskinizle kullanın. Kurulumunuz için optimize edin ve backtest yapın.


