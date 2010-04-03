Leveler MT5
- Göstergeler
- Tuomas Tirroniemi
- Sürüm: 1.10
- Etkinleştirmeler: 5
Düzleştirici – Destek ve direnç ızgara seviyelerini ve önemli bar tabanlı bölgeleri çizer.
Temel Özellikler:
-
Destek/Direnç Tablosu (Yuvarlak Sayılar)
Leveler, önceden yapılandırılmış yuvarlak sayı seviyelerine sahip çift katmanlı bir ızgara sistemi içerir. Her sembole, piyasa özelliklerine göre özel bir faz boyutu atanabilir; yüksek hacimli piyasalar için daha büyük, düşük hacimli piyasalar için daha küçük faz boyutları.
Gösterge destekler 32 sembol ve her sembolün brokerinizin Market Watch'unda listelendiği gibi adlandırılmış olması gerekir.
-
Tamamen Yapılandırılabilir Izgara Sistemi
Kullanıcılar, ayrıntılı giriş ayarlarını kullanarak ızgara fazını, yapısını ve sembol başına görünürlüğünü hassas bir şekilde tanımlayabilir. Bu, piyasa seviyelerinin nasıl göründüğü üzerinde tam kontrol sağlar.
-
Çoklu Zaman Çerçeveli Çubuk Analizi
Leveler, daha yüksek zaman dilimi mumlarının (örneğin, 15 dakikalık bir grafikte günlük çubuklar) çoklu zaman dilimi katmanlarına olanak tanır. Her mumun tam gövdesi, fitil seviyeleri (en yüksek/en düşük) ve hatta genişletilmiş Fibonacci seviyeleri gösterilebilir.
- ÖNEMLİ: Sembol isimleri Aracı kurumunuzun Market Watch'unda gösterildiği gibi , ekler (örneğin EURUSD.m, US30.i, vb.) dahil olmak üzere tam olarak yazılmalıdır .