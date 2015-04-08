Leveler MT4

Leveler – Destek ve direnç ızgara seviyelerini, doğrusal regresyon kanallarını ve temel çubuk tabanlı bölgeleri çizer.

Temel Özellikler:

  • Destek/Direnç Tablosu (Yuvarlak Sayılar)
    Leveler, önceden yapılandırılmış yuvarlak sayı seviyelerine sahip çift katmanlı bir ızgara sistemi içerir. Her sembole, piyasa özelliklerine göre özel bir faz boyutu atanabilir; yüksek hacimli piyasalar için daha büyük, düşük hacimli piyasalar için daha küçük faz boyutları.
    Gösterge 32 sembolü destekler ve her sembol, aracı kurumunuzun Piyasa İzleme aracında listelendiği şekilde tam olarak adlandırılmış olmalıdır.

  • Tamamen Yapılandırılabilir Izgara Sistemi
    Kullanıcılar, ayrıntılı giriş ayarlarını kullanarak ızgara fazını, yapısını ve sembol başına görünürlüğünü hassas bir şekilde tanımlayabilir. Bu, piyasa seviyelerinin nasıl göründüğü üzerinde tam kontrol sağlar.

  • Çift Doğrusal Regresyon Kanalları
    Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen iki doğrusal regresyon kanalı, manuel çizim ihtiyacını ortadan kaldırarak dinamik piyasa yapısı analizine olanak tanır.

  • Çoklu Zaman Çerçeveli Çubuk Analizi
    Leveler, daha yüksek zaman dilimi mumlarının (örneğin, 15 dakikalık bir grafikte günlük çubuklar) çoklu zaman dilimi katmanlarına olanak tanır. Her mumun tam gövdesi, fitil seviyeleri (en yüksek/en düşük) ve hatta genişletilmiş Fibonacci seviyeleri gösterilebilir.

  • ÖNEMLİ:   Sembol isimleri   Aracı kurumunuzun Market Watch'unda gösterildiği gibi , ekler (örneğin EURUSD.m, US30.i, vb.) dahil olmak üzere tam olarak yazılmalıdır .



