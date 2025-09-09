Labuby mt5
- Uzman Danışmanlar
- Sergey Kasirenko
- Sürüm: 2.10
- Güncellendi: 9 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Merhaba! Ben Labuby! Döviz çiftleri ve altın ticareti yapmayı seviyorum! Metatrader terminalinizdeki varsayılan göstergelerden biri olan timsah göstergesini kullanıyorum. Beni bir m5 grafiğine eklemeniz yeterli.
Ayarlar:
- Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati
- Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası
- Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot
- Değişken lotları kullan – Doğru/Yanlış - Para yönetimini kullan Doğru/Yanlış
- Her 0,01 lot için serbest marj – Her 0,01 lot için serbest marj
- Çarpma – 1,5 gibi çarpan faktörü
- Maksimum lotlar - izin verilen maksimum lotlar
- Kar Al – puan olarak kar al
- Puan olarak Durdurma Zararı (0: kullanılmaz) – 0 ise devre dışı bırakacaktır
- Yüzde ızgarası Durdurma Zararı – tüm pozisyonları kesmeye izin verilen toplam hesabın yüzde kaybı
- Kaplama – toplam kârda ilk ve son emrin birlikte kapatılması
- X işlemlerinden sonra kaplama – belirli miktarda işlemde ilk ve son emrin kapatılması
- Kaplama % - belirli bir yüzde kârda ilk ve son emrin kapatılması
- Kar etiketlerinin çizilmesi doğru/yanlış – grafikte kar etiketlerinin çizilmesi doğru veya false
- Yazı Tipi Adı – yazı tipi adı
- Yazı Tipi Boyutu Sonuç – yazı tipi boyutu
- Yazı Tipi Rengi – yazı tipi rengi
- Sihirli sayı – EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı
- Izgara Mesafesi – emirler arasındaki mesafe
- Değişken mesafenin Sipariş Numarası – değişken mesafeyi başlatacak emir miktarı
- Değişken mesafe başlangıcı – değişken mesafe emirler arasında hangi mesafeden başlamalıdır
- Mesafe çarpımı 1.2 – değişken siparişin çarpanı
- Satın Almayı Etkinleştir – doğru/yanlış – satın almayı etkinleştir, doğru veya yanlış
- Satışı Etkinleştir – doğru/yanlış – satışı etkinleştir doğru veya yanlış
- Manuel emirleri kontrol et – doğru/yanlış
- Koruma İzin Ver – doğru/yanlış – EA manuel emirleri kontrol etmeli mi doğru mu yanlış mı
- Maksimum Uzunlar - izin verilen maksimum uzun emirler
- Maksimum Kısalar – izin verilen maksimum kısa emirle
- Sonraki Gösterge ve Panel Ayarları