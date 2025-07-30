Labuby mt4

1-2-3 kalıbı piyasadaki en temel ve önemli oluşumdur. Neredeyse her büyük piyasa hareketi bu oluşumla başlamıştır. 1-2-3 kalıbı trend dönüşlerini tespit etmek için kullanılır ve bir sonraki büyük trendi tespit edebilir. Kalıp ayrıca bir trendin sona erdiğini ve yenisinin oluştuğunu gösterir. Kalıp üç fiyat noktasından oluşur: bir dip, bir zirve veya vadi ve %38,2 ile %71,8 arasında bir Fibonacci geri çekilmesi. Bir kalıp, fiyat son zirve veya vadiyi aştığında geçerli kabul edilir, o zaman göste