Labuby mt4

5

Merhaba! Ben Labuby! Döviz çiftleri ve altın ticareti yapmayı seviyorum! Metatrader terminalinizdeki varsayılan göstergelerden biri olan timsah göstergesini kullanıyorum. Beni bir m5 grafiğine eklemeniz yeterli.

ÖNEMLİ! Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin.


Canlı sinyaller : TIKLAYIN


Ayarlar:
  • Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati
  • Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası
  • Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot
  • Değişken lotları kullan – Doğru/Yanlış - Para yönetimini kullan Doğru/Yanlış
  • Her 0,01 lot için serbest marj – Her 0,01 lot için serbest marj
  • Çarpma – 1,5 gibi çarpan faktörü
  • Maksimum lotlar - izin verilen maksimum lotlar
  • Kar Al – puan olarak kar al
  • Puan olarak Durdurma Zararı (0: kullanılmaz) – 0 ise devre dışı bırakacaktır
  • Yüzde ızgarası Durdurma Zararı – tüm pozisyonları kesmeye izin verilen toplam hesabın yüzde kaybı
  • Kaplama – toplam kârda ilk ve son emrin birlikte kapatılması
  • X işlemlerinden sonra kaplama – belirli miktarda işlemde ilk ve son emrin kapatılması
  • Kaplama % - belirli bir yüzde kârda ilk ve son emrin kapatılması
  • Kar etiketlerinin çizilmesi doğru/yanlış – grafikte kar etiketlerinin çizilmesi doğru veya false
  • Yazı Tipi Adı – yazı tipi adı
  • Yazı Tipi Boyutu Sonuç – yazı tipi boyutu
  • Yazı Tipi Rengi – yazı tipi rengi
  • Sihirli sayı – EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı
  • Izgara Mesafesi – emirler arasındaki mesafe
  • Değişken mesafenin Sipariş Numarası – değişken mesafeyi başlatacak emir miktarı
  • Değişken mesafe başlangıcı – değişken mesafe emirler arasında hangi mesafeden başlamalıdır
  • Mesafe çarpımı 1.2 – değişken siparişin çarpanı
  • Satın Almayı Etkinleştir – doğru/yanlış – satın almayı etkinleştir, doğru veya yanlış
  • Satışı Etkinleştir – doğru/yanlış – satışı etkinleştir doğru veya yanlış
  • Manuel emirleri kontrol et – doğru/yanlış
  • Koruma İzin Ver – doğru/yanlış – EA manuel emirleri kontrol etmeli mi doğru mu yanlış mı
  • Maksimum Uzunlar - izin verilen maksimum uzun emirler
  • Maksimum Kısalar – izin verilen maksimum kısa emirle
  • Sonraki Gösterge ve Panel Ayarları


İncelemeler 2
fulvio.vespasi
161
fulvio.vespasi 2025.09.26 19:37 
 

I have to say this about Sergey’s products: at the beginning I was pretty skeptical about the strategies of his products. But with a correct risk management and deeper understanding of his products ( and thks to Sergey’s assistance) , also Labuby ( like Capybara and Gold is Cold) is becoming a pillar of my strategy. Price is very good too. Thank you Sergey!

Ahmed ABDELGADIR
120
Ahmed ABDELGADIR 2025.08.02 13:16 
 

A big thank you to the developer for delivering a professional, lightweight EA that does its job perfectly. i will keep testing it but very promising results already.Highly recommended for anyone looking to enhance their MT4 experience.

