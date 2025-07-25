📌 SP500 Precision Block EA – ÜCRETSİZ SÜRÜM

Bu, MetaTrader 5 için profesyonel S&P500 Uzman Danışmanının ücretsiz demo sürümüdür.

Alım-satım mantığı, strateji ve tüm özellikler tam sürümle aynıdır – ancak önemli bir kısıtlama vardır:

👉 Lot büyüklüğü 0.01 / 0.1 olarak sabitlenmiştir.

Bu, performansı sınırlar ancak tüm özelliklerin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.

✅ Dahil edilen başlıca özellikler:

• Otomatik emir bloğu algılama

• Görsel grafik gösterimi

• Yapı kırılımında girişler

• Etkileşimli grafik paneli

• Sermaye stopu ve kâr alma

• Günlük ve seans filtreleri

• Trend ve ATR filtresi

• Opsiyonel: Kayıp serisi koruması & ölçekleme mantığı

⚙️ Önerilen ayarlar:

• Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD

• Zaman dilimi: M30

• Minimum sermaye: Ücretsiz sürüm için 100 USD (sabit 0.01 lot), tam sürüm için 500 USD

• Standart kaldıraçlarla çalışır (ör. 1:10, 1:20, 1:30)

💡 Standart hesaplar için not:

EA, minimum lot büyüklüğü 0.1 olan standart hesaplarda da çalışır.

⚠️ Önemli: Tartışma bölümündeki SET dosyasını mutlaka indirin!

Standart hesaplar için önerilen başlangıç sermayesi: en az 250–500 USD

✅ En iyi performans, daha hassas lot yönetimi sayesinde microlot hesaplarda (0.01 lot ve üzeri) elde edilir.

⚠️ Önemli uyarı:

• Lot sınırlaması nedeniyle performans düşüktür.

• Geri test ekran görüntüleri tam sürüme aittir.

• Her zaman tam sürüme yükseltme yapılabilir.



