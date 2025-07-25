SP500 Precision Block EA
- Uzman Danışmanlar
- Christian Alexander Foehl
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 25 Temmuz 2025
📌 SP500 Precision Block EA – ÜCRETSİZ SÜRÜM
Bu, MetaTrader 5 için profesyonel S&P500 Uzman Danışmanının ücretsiz demo sürümüdür.
Alım-satım mantığı, strateji ve tüm özellikler tam sürümle aynıdır – ancak önemli bir kısıtlama vardır:
👉 Lot büyüklüğü 0.01 / 0.1 olarak sabitlenmiştir.
Bu, performansı sınırlar ancak tüm özelliklerin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.
✅ Dahil edilen başlıca özellikler:
• Otomatik emir bloğu algılama
• Görsel grafik gösterimi
• Yapı kırılımında girişler
• Etkileşimli grafik paneli
• Sermaye stopu ve kâr alma
• Günlük ve seans filtreleri
• Trend ve ATR filtresi
• Opsiyonel: Kayıp serisi koruması & ölçekleme mantığı
⚙️ Önerilen ayarlar:
• Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
• Zaman dilimi: M30
• Minimum sermaye: Ücretsiz sürüm için 100 USD (sabit 0.01 lot), tam sürüm için 500 USD
• Standart kaldıraçlarla çalışır (ör. 1:10, 1:20, 1:30)
💡 Standart hesaplar için not:
EA, minimum lot büyüklüğü 0.1 olan standart hesaplarda da çalışır.
⚠️ Önemli: Tartışma bölümündeki SET dosyasını mutlaka indirin!
Standart hesaplar için önerilen başlangıç sermayesi: en az 250–500 USD
✅ En iyi performans, daha hassas lot yönetimi sayesinde microlot hesaplarda (0.01 lot ve üzeri) elde edilir.
⚠️ Önemli uyarı:
• Lot sınırlaması nedeniyle performans düşüktür.
• Geri test ekran görüntüleri tam sürüme aittir.
• Her zaman tam sürüme yükseltme yapılabilir.