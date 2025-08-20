Urban Pulse for metatrade4
- Uzman Danışmanlar
- Fajar Dicky Firmansyah
- Sürüm: 1.73
- Güncellendi: 20 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Göz alıcı numaralar yok. Kırık vaatler yok. Urban Pulse, tek bir şeye önem veren tüccarlar için tasarlandı: tutarlılık. Prop challenge üzerinden büyüyor veya müşteri sermayesini yönetiyor olun, bu EA sınırlar içinde kalır — ve teslim eder.
Tek bir grafikte çalıştırın: Zaman diliminde GBPUSD ekleyin. Hepsi bu. Bir grafik. Bir silah.
Önemli: Bu sürüm indirimli fiyatta mevcuttur. Nihai fiyat: $399. Erken erişim yakında sona erecek.
Kanal bağlantısı = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar
Temel Faydalar
- Otomatik Risk Mantığı: Hesap büyüklüğünüze ve SL mesafesine göre lot büyüklüğünü hesaplar
- Manuel veya Sabit Lot Desteği: Modu kontrol edersiniz — muhafazakar veya agresif
- Çizim Koruması: Yüzen zarar, önceden belirlediğiniz yüzdeyi aştığında otomatik kapanma
- Tek-Grafik Tasarımı: Birden fazla sembolü ticaret yapın, içsel olarak yönetilen — platformunuzu karmaşık hale getirmeye gerek yok
Strateji Uygulaması
Çoklu-Trend Modeli: Bir girişi düşünmeden önce birden fazla zaman diliminde trend yönünü hizalar.
Kurulum Kontrol Listesi
|Parametre
|Değer
|Grafik
|GBPUSD
|Zaman dilimi
|H1
|Yönetilen semboller
|GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD
Satin Almadan Sonra: Telegram erişiminizi almak için doğrudan bizimle iletişime geçin. Özel güncellemeler, ayar dosyaları ve özel ipuçları yalnızca doğrulanmış müşterilerle paylaşılır.