Urban Pulse for metatrade4

Göz alıcı numaralar yok. Kırık vaatler yok. Urban Pulse, tek bir şeye önem veren tüccarlar için tasarlandı: tutarlılık. Prop challenge üzerinden büyüyor veya müşteri sermayesini yönetiyor olun, bu EA sınırlar içinde kalır — ve teslim eder.

Tek bir grafikte çalıştırın: Zaman diliminde GBPUSD ekleyin. Hepsi bu. Bir grafik. Bir silah.

Önemli: Bu sürüm indirimli fiyatta mevcuttur. Nihai fiyat: $399. Erken erişim yakında sona erecek.

Kanal bağlantısı = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Temel Faydalar

  • Otomatik Risk Mantığı: Hesap büyüklüğünüze ve SL mesafesine göre lot büyüklüğünü hesaplar
  • Manuel veya Sabit Lot Desteği: Modu kontrol edersiniz — muhafazakar veya agresif
  • Çizim Koruması: Yüzen zarar, önceden belirlediğiniz yüzdeyi aştığında otomatik kapanma
  • Tek-Grafik Tasarımı: Birden fazla sembolü ticaret yapın, içsel olarak yönetilen — platformunuzu karmaşık hale getirmeye gerek yok


Strateji Uygulaması

Çoklu-Trend Modeli: Bir girişi düşünmeden önce birden fazla zaman diliminde trend yönünü hizalar.

 

Kurulum Kontrol Listesi

Parametre Değer
Grafik GBPUSD
Zaman dilimi H1
Yönetilen semboller GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



Satin Almadan Sonra: Telegram erişiminizi almak için doğrudan bizimle iletişime geçin. Özel güncellemeler, ayar dosyaları ve özel ipuçları yalnızca doğrulanmış müşterilerle paylaşılır.


