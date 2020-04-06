AI Indices Scalper
- Uzman Danışmanlar
- Ho Tuan Thang
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
- GERÇEK SİNYAL
AI Endeks Scalper NASDAQ100 (USTEC) ticareti için GPT-4o'dan yararlanır ve hassas koparma scalping'i gerçekleştirmek için bir Transformatör tabanlı sinir mimarisi kullanır. Sistem şunları entegre eder:
-
Çapraz Piyasa İstihbaratı: Tahmini limit emirleri vermek için VIX, USD Endeksi ve 10 yıllık Hazine getirileri arasındaki gerçek zamanlı korelasyonları analiz eder.
-
Breakout Motoru: Hacim artışı tespiti için CNN'i ve fiyat aralığı tahmini için RNN'i birleştirir (%1,5-3 oynaklık bantları).
-
Uyarlanabilir Meta Öğrenme: NLP destekli ekonomik haber akışları (Fed olayları, NFP) aracılığıyla işlenen takviyeli öğrenmeyi kullanarak zarar durdurma/kâr alma oranlarını kendi kendine ayarlar.
-
Canlı Sinyal: İşlem sinyalleri gerçek zamanlı olarak yayınlanır ve yalnızca aktif işlem hesaplarındaki canlı işlemlerden elde edilir. Bu metodoloji, operasyonel şeffaflığı garanti eder, mevcut piyasa koşulları altında stratejinin uygulanabilirliğinin deneysel doğrulamasını sağlar ve giriş ve çıkış parametreleri konusunda net bir netlik sunar.
BAZI ÖZELLİKLER:
-
Grid/martingale/hedge YOK — Saf breakout scalping (seans başına 1 işlem).
-
Uygun Risk-Ödül: Optimal Risk:Ödül (RR) sahiplik stratejisi (RR ≥ 1:2), riski ve beklenen getiriyi dengeler.
-
Sabit zarar durdurma + Yüksek etkili olayları atlayan haber filtresi.
-
USTEC için varsayılan olarak optimize edilmiş — Kurulum ve unut.
...
|Strateji, Dukascopy Gerçek Tikler %99,99 tik kalitesi kullanılarak MT4'teki gerçek tiklere dayalı her tik kullanılarak 2011'den 2025'e kadar Kararlı olarak Geriye Dönük test edildi. Canlı ticaret birçok farklı brokerda iyi gidiyor
- EA KURULUMU:
|Sembol
|USTEC(NASDAQ 100)
|Zaman Çerçevesi
|M15
|Test Başlangıç Tarihi
|2011
|Ayarlar
|Varsayılan ayar
|Aracılar
|Herhangi
|Minimum Depozito
|100$/0,1 lot (1000$/1 lot)
|Önerilen Depozito (Çekiş İçin %9'dan Az)
|200$/0,1 lot (2000$/1 lot)
|Özellik
|
- Martingale Yok, Izgara Yok
- Varsayılan ayarlarla kullanımı kolay
- Beklenmedik düşüşleri, yükselişleri, boşlukları önlemek için akıllı zaman filtresi...
|