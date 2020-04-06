AI Indices Scalper

MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı: Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın. Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üye var.

10 KOPYADA SADECE 3 KOPYA KALDI 399$!

Daha sonra fiyat 499$'a yükseltilecek.

- GERÇEK SİNYAL 

IC Markets: https://www.mql5.com/tr/signals/2321981

AI Endeks Scalper NASDAQ100 (USTEC) ticareti için GPT-4o'dan yararlanır ve hassas koparma scalping'i gerçekleştirmek için bir Transformatör tabanlı sinir mimarisi  kullanır. Sistem şunları entegre eder:

  • Çapraz Piyasa İstihbaratı:  Tahmini limit emirleri vermek için VIX, USD Endeksi ve 10 yıllık Hazine getirileri arasındaki gerçek zamanlı korelasyonları analiz eder.

  • Breakout Motoru:  Hacim artışı tespiti için CNN'i ve fiyat aralığı tahmini için RNN'i birleştirir (%1,5-3 oynaklık bantları).

  • Uyarlanabilir Meta Öğrenme:  NLP destekli ekonomik haber akışları (Fed olayları, NFP) aracılığıyla işlenen takviyeli öğrenmeyi kullanarak zarar durdurma/kâr alma oranlarını kendi kendine ayarlar.

  • Canlı Sinyal: İşlem sinyalleri gerçek zamanlı olarak yayınlanır ve yalnızca aktif işlem hesaplarındaki canlı işlemlerden elde edilir. Bu metodoloji, operasyonel şeffaflığı garanti eder, mevcut piyasa koşulları altında stratejinin uygulanabilirliğinin deneysel doğrulamasını sağlar ve giriş ve çıkış parametreleri konusunda net bir netlik sunar.

Sınırlı fiyat 299 ABD dolarıdır ve yalnızca 10 ilk satış için geçerlidir. 10 satıştan sonra fiyat +100 ABD doları artırılacaktır. AI Gold Sniper için son fiyat 1999 dolardır.

BAZI ÖZELLİKLER: 

  • Grid/martingale/hedge YOK — Saf breakout scalping (seans başına 1 işlem).

  • Uygun Risk-Ödül: Optimal Risk:Ödül (RR) sahiplik stratejisi (RR ≥ 1:2), riski ve beklenen getiriyi dengeler.

  • Sabit zarar durdurma + Yüksek etkili olayları atlayan haber filtresi.

  • USTEC için varsayılan olarak optimize edilmiş — Kurulum ve unut.

...

MT5 sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/146907
Strateji, Dukascopy Gerçek Tikler %99,99 tik kalitesi kullanılarak MT4'teki gerçek tiklere dayalı her tik kullanılarak 2011'den 2025'e kadar Kararlı olarak Geriye Dönük test edildi. Canlı ticaret birçok farklı brokerda iyi gidiyor
AI Indices Scalper, USTEC (NASDAQ 100) ile çalışan bir EA'dır. Tam otomatik danışman.

- EA KURULUMU:

Sembol USTEC(NASDAQ 100)
Zaman Çerçevesi M15
Test Başlangıç Tarihi 2011
Ayarlar Varsayılan ayar
Aracılar Herhangi
Minimum Depozito 100$/0,1 lot (1000$/1 lot)
Önerilen Depozito (Çekiş İçin %9'dan Az) 200$/0,1 lot (2000$/1 lot)
Özellik

- Martingale Yok, Izgara Yok

- Emir her zaman Stoploss ile korunur

- Varsayılan ayarlarla kullanımı kolay

- Beklenmedik düşüşleri, yükselişleri, boşlukları önlemek için akıllı zaman filtresi...
Uyarı:
  • EA'ları yalnızca MQL5.com üzerinden satıyorum. Birisi sizinle iletişime geçerse ve bana bir şey satmaya çalıştığımı söylerse, o bir Dolandırıcıdır. Engelleyin ve spam olarak bildirin.
  • Bu EA'yı MQL5 dışında bir yerden satın alırsanız, gerçek sürüm gibi çalışmayacak ve asla alamayacaksınız.
