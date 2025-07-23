Rodent EA - AI Geliştirmeli Profesyonel Grid Trading

Tutarlı kar üretimi için akıllı pozisyon yönetimini isteğe bağlı yapay zeka ile birleştiren gelişmiş orta vadeli ticaret stratejisi.

Genel Bakış

Rodent EA, otomatik grid ticaret teknolojisinde devrimsel bir atılımı temsil eder. Tüm pozisyon sepetinin kara ulaşmasını bekleyen geleneksel grid sistemlerinden farklı olarak, bu Expert Advisor karlı pozisyonları korurken zarar eden pozisyonları sistematik olarak azaltan devrimsel bir "kemirme" tekniği kullanır. Entegre DeepSeek AI gelişmiş piyasa zekası sağlar, ancak EA sadece teknik analizle de mükemmel çalışır.

Canlı Ticaret Sonuçları: https://www.mql5.com/en/signals/2322197

Tam Kurulum Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763531

Temel Ticaret Stratejisi

Sistem, açık pozisyon sayısına göre üç farklı modda çalışır. 1-4 pozisyonlu Normal Modda, EA yapılandırılabilir kar hedefleriyle standart grid mantığı kullanır. 5-6 pozisyona ulaştığında, yenilikçi Rodent Modu devreye girer, genel sepet negatif kalsa bile pozitif nakit akışı yaratmak için karlı pozisyonları zarar eden pozisyonların kısmi kapanışlarıyla birleştirir. 7 veya daha fazla pozisyonlu Genişletilmiş Rodent Modu daha da agresif hale gelir, bir karlı pozisyonu kapatırken aynı anda birden fazla zarar eden pozisyonun hacmini azaltır.

Devrimsel Pozisyon Yönetimi

EA'nın benzersiz yaklaşımı, tüm sepetin toparlanmasını beklemek yerine akıllı kısmi pozisyon kapanışlarına odaklanır. Bu yöntem, piyasa maruziyetini korurken düşüş süresini önemli ölçüde azaltır. Sistem, piyasa koşulları, volatilite ve mevcut olduğunda AI rehberliği temelinde optimal kısmi kapanış hacimlerini hesaplar. Her grid seviyesi, mevcut piyasa dinamiklerine uyum sağlayan aşamalı lot ölçeklendirmesi kullanır.

Teknik Analiz Entegrasyonu

Üç güçlü gösterge, güvenilir ticaret sinyalleri sağlamak için birlikte çalışır. RSI, yapılandırılabilir eşiklerle aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tanımlar. MACD onayı, trend yönü ve momentum hizalamasını sağlar. Bollinger Bantları, volatilite tabanlı giriş fırsatlarını tespit eder. Sistem, AI girişi olmadan bile sağlam karar vermeyi sağlamak için bu göstergelerden çoğunluk oylaması mekanizması kullanarak nihai teknik sinyali üretir.

İsteğe Bağlı AI Geliştirmesi

DeepSeek API anahtarıyla yapılandırıldığında, EA kurumsal düzeyde piyasa analiziyle sofistike bir ticaret sistemine dönüşür. AI, gelişmiş desen tanıma, çoklu zaman çerçevesi korelasyon analizi ve piyasa duyarlılığı değerlendirmesi dahil gerçek zamanlı piyasa zekası sağlar. Dinamik strateji optimizasyonu, volatilite tahminlerine dayalı grid mesafelerini ayarlarken uyarlanabilir lot boyutu önerileri risk-ödül oranlarını optimize eder. AI geliştirmesi, giriş zamanlaması hassasiyetini artırırken yanlış sinyalleri %40'a kadar azaltır.

Kapsamlı Risk Yönetimi

Çoklu güvenlik mekanizmaları, ticaret sermayesini her zaman korur. Maksimum düşüş izlemesi, risk sınırlarına ulaşıldığında otomatik olarak tüm pozisyonları kapatır. Grid seviye sınırları, sınırsız pozisyon birikimiini önler. Spread filtreleme, elverişsiz piyasa koşullarında ticareti önler. Hacim doğrulama, broker gereksinimlerine göre uygun lot boyutlandırmasını sağlar. Zamana dayalı ticaret kontrolleri, küresel piyasalar için GMT zaman yönetimiyle yalnızca belirtilen oturumlarda çalışmaya izin verir.

Akıllı Özellikler

Zamana Dayalı Rodent işlevselliği, yapılandırılabilir aralıklara dayalı ek pozisyon azaltması sağlar. Akıllı kısmi kapanış hesaplamaları, RSI seviyeleri, volatilite koşulları, AI güveni ve grid derinliği temelinde lot boyutlarını ayarlar. Çift yönlü ticaret yeteneği, etkinleştirildiğinde sistemin AI konsensüsüne dayalı yön değiştirmesine olanak tanır. Görsel gösterge paneli, ticaret modları, sinyal kaynakları ve performans metriklerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.

Evrensel Uyumluluk

EA, döviz çiftleri, değerli metaller, endeksler, kripto paralar ve emtialar dahil tüm ana finansal araçları destekler. Otomatik sembol adaptasyonu, farklı ondalık konfigürasyonları, lot boyutu gereksinimlerini ve broker özelliklerini algılar ve ayarlar. Sistem, hem ECN hem de market maker yürütme modellerini destekleyen tüm düzenlenmiş brokerlarla çalışır.

Performans Özellikleri

Rodent sistemi, büyük sepet toparlanmalarını beklemek yerine akıllı pozisyon yönetimi yoluyla istikrarlı gelir üretir. Geleneksel grid yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında azaltılmış düşüş süresi, zarar eden pozisyonların aktif yönetiminin sonucudur. Piyasa uyum yetenekleri, sistemin değişen koşullara yanıt vermesine yardımcı olurken sermaye verimliliği iyileştirmeleri, maruziyeti korurken marjı serbest bırakan kısmi kapanışlardan gelir.

Yapılandırma Seçenekleri

Kapsamlı özelleştirme, tüccarların sistemi tercihlerine göre uyarlamasına olanak tanır. Grid parametreleri, başlangıç lot boyutu, çarpan ayarları, mesafe yapılandırması ve maksimum seviyeleri içerir. Rodent modu ayarları, kar hedeflerini, kısmi kapanış hacimlerini ve müdahale zamanlamasını kontrol eder. Teknik gösterge parametreleri, farklı piyasa koşulları için ayarlanabilir. Risk yönetimi eşikleri, uygun koruma seviyelerini sağlar.

Ana döviz çiftleri için optimize edilmiş konfigürasyonlar mevcuttur: AUDUSD, EURUSD, EURGBP, AUDCAD, NZDUSD ve USDCHF. Bu önceden test edilmiş parametre setleri, her spesifik piyasa için optimal performans sağlar.

Giriş Parametreleri

Grid Ayarları

Normal Mod Karı: Normal mod işletimi için hedef kar miktarı

Başlangıç Grid Mesafesi: Grid seviyeleri arasındaki nokta mesafesi

Başlangıç Lot Boyutu: Grid sistemi için başlangıç pozisyon boyutu

Lot Çarpanı: Pozisyon boyutları için aşamalı ölçeklendirme faktörü

Eklemeli Grid Kullan: Çarpma yerine sabit artışları kullanma seçeneği

Maksimum Grid Seviyeleri: Maksimum pozisyon sayısı için güvenlik sınırı

Rodent Modu Ayarları

Rodent Modlarına İzin Ver: Gelişmiş pozisyon yönetim sistemini etkinleştir

Kısmi Kapanışı Etkinleştir: Akıllı pozisyon azaltma özelliğini aktifleştir

Rodent Modu Karı: Rodent modu işlemleri için hedef kar

Rodent Modu Başlangıcı: Rodent sistemini aktifleştirmek için pozisyon sayısı

Genişletilmiş Rodent Başlangıcı: Genişletilmiş rodent modu için eşik

Akıllı Rodent'i Etkinleştir: Dinamik kısmi kapanış hesaplamaları

DeepSeek AI Ayarları

DeepSeek API Anahtarı: Gelişmiş analiz için isteğe bağlı AI entegrasyonu

API Kontrol Aralığı: AI piyasa analizi güncellemelerinin sıklığı

Çift Yönlü Ticareti Etkinleştir: AI tabanlı yön değişikliklerine izin ver

API Kararını Bekle: Girişlerden önce AI onayı gerektir

Teknik Analiz

RSI Periyodu: RSI hesaplaması için periyot

RSI Aşırı Alım/Satım Seviyeleri: Sinyal üretimi için eşik değerleri

MACD Parametreleri: Hızlı EMA, Yavaş EMA ve Sinyal periyotları

Bollinger Bantları Ayarları: Periyot ve sapma parametreleri

Risk Yönetimi

Maksimum Spread: Elverişsiz koşulları önlemek için spread filtresi

Maksimum Düşüş: Otomatik pozisyon kapanış eşiği

Zaman Filtresi: İsteğe bağlı ticaret oturumu kısıtlamaları

Önemli Sorumluluk Reddi Beyanları

Ticaret Riski Uyarısı: Döviz ve CFD ticareti önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile ticaret yapın.

AI Teknoloji Bildirimi: Bu yazılım, kesinti yaşayabilecek veya ek maliyetlere neden olabilecek üçüncü taraf AI hizmetlerini kullanır. AI yanıtları hesaplama çıktılarıdır ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. AI işlevselliği için internet bağlantısı gereklidir.

Geriye Dönük Test Sınırlamaları: Gerçek zamanlı AI entegrasyonu nedeniyle tam sistem işlevselliği canlı ticaret ortamı gerektirir. Strateji Test Edici, tam AI geliştirmeli yetenekleri değil, yalnızca teknik gösterge performansını gösterir.

Rodent EA, otomatik ticaret teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil eder ve tüccarlara akıllı risk yönetimi ve isteğe bağlı AI geliştirmesi ile tutarlı piyasa katılımı için sofistike bir araç sunar.



