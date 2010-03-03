GdeAsset Position

Dabuot par breivu! Modeliešona tierguotuojim, kapitala puorvaļdis fondim i MQL5 izstruoduotuojim Dabuot ituo eksperta algoritmu, pīsarokstūt Gdeasset Blackbox. Byutisks īrūcs Finanšu pozicejis izveiduošonai tikai pierkšonai voi Kapitala aizsardzeibai tikai puordūšonai. Pīmārs: lai aizsorguotu Garu Poziceju Bitcoinā, tikai paturēt daļu nu pozicejis ar GdeAsset konfigurātu tikai puordūt, tod tys uzkruos Gains Bitcoin krisšonys laikā i uzturēs Garū Poziceju, atspējojūt Stop. Īgiut GdeAsset Blackbox apmoksuotu par 30 dīnom i piec derīguma beigom sajimt GdeAsset Olūta kodu par Breivu. Tod var uzlobuot Algoritmu, izmontojūt sovu Insight. Itei akceja byus Īrūbežuota piec piercieja nūsacejuma par GdeAsset Blackbox. Sadarbuotīs ar GdeAsset BlackBox: Ņemūt vārā acimradzamu vajadzeibu piec valutu i finanšu aktivu apmainis, rūnās itys sadarbeibys prīšklykums, kab izplateitu cenu nūsaceišonys reikus globaluo tierga dalinīkim, kab nūvārstu globalū inflacejis devalvaceju. GdeAsset meklej partnereibys, kab izstruoduotu cenu nūsaceišonys i finanšu nūrēkinu reikus sovā algoritmā, kab aizsorguotu investoru aktivus, kurim ir juomigrej sova vītejuo valūta. GdeAsset Position teik izstruoduota, kab kliutu par valutu absorbcejis platformu, kab nūdrūsynuotu likviditati kripto tiergam. Īguļdeit sovu īguļdejumu, abonejūtīs iz kaidu nu myusu produktim, izstruodojūt myusu algoritmus voi īsnādzūt īsacejumus. Socialuo navīnleidzeiba ītekmej dzeivis vysā pasaulī, i konflikti ar kotru dīnu pīaug. Esi puormaiņu agents itamā realitatē, sasadorboj ar myusu dorbareikim. GdeAsset izmontoj autonomu partiju puorvaļdeibys strategeju, kas īrūbežoj finansialuos zaudiejumu vierteibu atbylstūši tiergu svuorsteibom. Tys nūzeimoj, ka zaudiejumi ir finansiali īrūbežuoti i peļnis puorstuov gondreiž 85% precizitati iz Mierķa 1x1.GdeAsset vysod juoizmontoj ar aktivu lītuotuoju sovstarpeigū darbeibu, kurim ir juoīslādz Algotrade, kod rūnās signals nu Fibonači Retracement piec strategejis apstyprynuošonys iz augstuoku laika škārsvierzīņa ītvoru voi Moverving krystvierteibys ītvoru voi Movevera. GdeAsset, lai dorbuotūs zamuokā laika pūsmā.Skatīt strategeju 4 reizis leluokā laika pūsmā.Pīmārs: Īkļaut Indikatorus:Kusteigais videjais atvērt 3 periodus vizualizēt iz 4 minotu laika pūsma.Treiskuoršuo eksponencialais Kusteigais videjais atvērt 7 periodus.Gator,4 Oscillator;4ly; ekspertu ruodeituojs. Apsaverūt 4 minotu diagramu i palaižūt Ekspertu iz 1 minotu diagramys, lītuotuojam vajadzātu aktivizēt Algotrade, kod rūnās Fibonači Retracement signals, piec apstyprynuošonys cena 4 minotu diagramā škārsoj Videjū voi Bolingera jūslu. Izmontojit itū metodi kūpā ar GdeAsset profesionalū ryska puorvaļdeibu. Itei ekskluzivuo strategeja nūsoka tierguotuojam pīlāguot maksimalū Liquid Capital izjimšonys risku leidz 10%, ļaunūt GdeAsset sasnēgt 85% tierguošonys ar cīši lobu peļņu. Īsacejumi: · Indeksi: XAUUSD, EURUSD, USDJPY, HK50, SP500, BOVESPA B3 IND, DOL, WIN, WDO u.c. SVARĪGI: Ir cīši svareigi izmontuot LOW SPREAD kontus, kab dabuotu lobuokus rezultatus! Konta veids: Hedge Vairuok specifikaceju: · Trade Mini Index voi Index · Stop loss teik automatiski pīlāguots · · Mierķi var īstatēt voi Piļneibā aizvērt Cīši vīgli instalēt, nav vajadzeigys izmainis īstatejumūs, nūklusātī īstatejumi ir ideali leluokajai daļai brokeru Brazilejā, kas tū lītoj. Ka jiusu starpnīkam ir cyts servera laiks, byus juoizdora nalelys korekcejis laika īstatejumūs VPS nav byutiski, bet īteicami Backtest rezultatus var atrast komentaru sadaļā! Detaļas: tai kai tiergs svārstuos par punktim leluokim par "Window1", tys suoc samazynuot daudzumus, partū ka svuorsteibys ir leluokys par "Window4". A "Window3" nūsoka, cik daļu tiks samazynuots. Tikai pīlāgojit mehanismus: Tierdznīceibys veids: Tikai Pierkt voi Tikai Puordūt Invalids Apturēt: IZMONTUOT, LAI PIERKTU AKCEJU POZICEJA Lūgs1: Minimalais punktu skaits. Lūgs2: Daļu skaits par Minimalais punktu skaits. Tys ir Maksimalais daudzumu skaits, lai Darbynuotu. Lūgs3: Leiguma korekceja pa svārsteibom. Cik daudzys ir samazynuotys. Lūgs4: Svārsteibu skaits punktūs. Kotrā cik punktā Oscilaceja samazynoj Lotu skaitu. Dalejais 1. daļa: 100% Dalejais 2. daļa: 1,1618% Dalejais 3. daļa: 2,618% Izdareit kūpejū izeju 2. daļas punktā: Patīss x Napatīss (Atiestateit kūpskaitu) Kūpejū izeju reizynuotuojs: patīss x Napatīss (PROFIT Marginal reizynuotuojs xPatīss leidz F) brokers) Magic 2 Daļa ūtrajam īrokstam: (Daļa par videjū cenu) SMA: Īstateit eksperta videjū ATR: ATR periods puorbauda zamu maineibu īprīkšejā jūslā, lai Atceļtu darbeibu Gator Oscilators: Pārbauda Teņdeņcis Izmainis īroksta jūslā, lai Atceļtu darbeibu STEP DRAWING of the Liformation Shows sūļs (saleidzynoj cenu galejeibys ar Atceļt darbeibu Izmontuot 5. sūļs (Pārbauda i...


