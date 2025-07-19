AllPair Engine MT4

5

AllPair Engine – Başlıca Döviz Çiftleri için Çok Stratejili EA | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY


Tanım

AllPair Engine, altı ana Forex döviz çiftinde çalışmak üzere tasarlanmış, hassas bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Tek tip bir işlem yaklaşımı kullanmak yerine, bu EA, her biri belirli bir döviz çiftinin davranış eğilimleri etrafında dikkatlice yapılandırılmış altı benzersiz stratejiyi bir araya getirir: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF ve USDJPY.

EA tamamen modülerdir ve her strateji tek bir arayüz altında bağımsız olarak çalışarak yapılandırılmış ve son derece özelleştirilebilir bir işlem ortamı sunar. Harici giriş parametreleri sayesinde, yatırımcılar her döviz çiftinin nasıl işlem göreceği üzerinde ayrıntılı kontrole sahiptir. Bu kontrol, pariteleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma, işlem davranışını ayarlama, risk seviyelerini kontrol etme ve aktif emir sayısını yönetme olanağı sunar.


Gold Throne satın alın ve AllPair Engine'i ücretsiz edinin! Kiralamalar için geçerli değildir! Daha fazla bilgi için özel mesaj gönderin.



Diğer ürünlerimizi inceleyin: Buraya Tıklayın


Fiyat, satılan her 5 kopya için 100$ artacaktır, son fiyat 1700$'dır.


Temel İşlevsel Bileşenler

Çifte Özgü İç Stratejiler

  • Desteklenen her döviz çiftinin, ilgili çiftin teknik ve yapısal özelliklerine uyacak şekilde ince ayarlı, kendi yerleşik işlem mantığı vardır.
  • Bu stratejiler, bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcı tercihine veya piyasa koşullarına göre seçici çift aktivasyonuna olanak tanır.
  • Her çift için özel ayar dosyaları satın alma işleminden sonra sağlanır ve bu sayede tak-çalıştır kurulumuna olanak tanırken manuel ayarlama esnekliği de korunur.

İşlem Yürütme Seçenekleri

  • EA, kullanıcının parite başına tek girişli veya çoklu emirli işlem arasında seçim yapmasına olanak tanır.
  • Bu yapılandırmalar, doğrulanmış sinyal hesaplarında görülen işlem davranışını yansıtır ve işlem istifleme ve pozisyon ölçeklemenin kontrollü parametreler altında nasıl yapılandırılabileceğine dair fikir verir.

Haber Filtresi Entegrasyonu

  • Planlanmış yüksek etkili ekonomik olaylar sırasında maruziyeti yönetmek için yerleşik bir haber filtresi modülü içerir.
  • Filtre, haberlerden önce ve sonra işlemleri duraklatacak şekilde özelleştirilebilir ve bu sayede ani oynaklığa maruz kalma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Risk Yönetimi Çerçevesi

  • Ölçeklenebilir bir risk kontrol sistemi, düşük riskli muhafazakar kurulumlardan son derece yüksek riskli agresif profillere kadar geniş bir yelpazeden seçim yapmanıza olanak tanır.
  • Kullanıcılar, giriş ayarları aracılığıyla pozisyon boyutlandırmayı, lot çarpanlarını, maksimum açık işlemleri ve daha fazlasını ayarlayabilir.
  • EA, kullanıcı tarafından açıkça etkinleştirilmediği sürece martingale, grid, arbitraj veya diğer bileşik stratejileri kullanmaz.

3 Adımlı Kurtarma Modu

  • 3 Adımlı Kurtarma Modu: Kayıptan sonra 3 işleme kadar lot boyutunu 0,01 artırır ve ardından orijinal lot boyutuna sıfırlar.
  • Bu yaklaşım, minimum riskle kurtarmayı hedefleyen doğrusal ve sınırlı bir kurtarma süreci kullanır.
  • Martingale veya ikiye katlama mantığı içermez; bu, kontrollü ve orta düzeyde bir kurtarma mekanizmasıdır.


Giriş Kontrolü ve Yapılandırması

  • Desteklenen her döviz çifti için ayar dosyaları
  • Her parametre ve yapılandırma seçeneğini açıklayan giriş kılavuzu
  • Sürekli uyumluluk güncellemeleri ve kullanıcı desteği
  • Varsayılan ve özel yapılandırmalara dayalı sinyal örnekleri (yalnızca referans amaçlı)


Uyumluluk ve Kullanım Notları

  • Çoklu sembol ticareti desteğiyle MT5 platformlarında kullanım için tasarlanmıştır.
  • Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez).
  • USD bazlı para birimi kullanan hesaplar için optimize edilmiştir, ancak diğer hesaplar için özelleştirilebilir.
  • VPS veya yerel barındırmayı destekler; düşük gecikmeli ortamlar tercih edilir.






























































































İncelemeler 3
537813
153
537813 2025.09.05 01:39 
 

The All Pair Engine EA is very outstanding—consistent, intuitive, and great EA . It performs well even in volatile markets and runs smoothly with minimal oversight. Setup is easy, and updates continually improve performance. Phathutshedzo provides outstanding support, making this a highly profitable EA. Thanks Phathutshedzo

Zhichao Zhang
63
Zhichao Zhang 2025.07.21 15:10 
 

Hello, I purchased your EA, and I would like to know the settings in your signals, and I don't know what time frame to use for this EA.

This EA is very effective, it can consistently maintain profitability, but I don't know why it doesn't have any short positions.

liu000202
757
liu000202 2025.08.08 13:19 
 

The actual performance in one week was good

Önerilen ürünler
Optimus Prime Pro Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Optimus Prime Pro, tu aliado en el emocionante mundo del trading de divisas! Optimus Prime es un asesor experto meticulosamente diseñado para la plataforma MT4, con un enfoque especializado en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot de trading automático ha sido creado con precisión y eficiencia para ayudarte a aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, llevando tu experiencia de trading al siguiente nivel. Características Destacadas de Optimus Prime: Optimización
FREE
Standard Oscilators
Mars Safin
Uzman Danışmanlar
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Uzman Danışmanlar
Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
Uzman Danışmanlar
[ MT5 Version ]   DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD)   DoIt Gold Guardian   is designed for traders who want to   capitalize on gold’s explosive movements   with confidence, control, and simplicity. Specialized for   long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek   consistent growth without fear of volatility , i
EMA Starter 5 Filters DD5
Claudio D. Ash
Uzman Danışmanlar
EMA Starter Bot – 5 Filters (Profit Factor: 1.50 | Drawdown: 5.07% | 10-Year Backtest) This Expert Advisor is ideal for learning automated trading or as a starting point for developing customized strategies. The results showcase its potential, but this EA was primarily designed as an educational tool to deepen your understanding, tailor it to your needs, or evolve it into something more advanced . ️ LEGAL DISCLAIMER: Trading involves risk. This EA is an educational tool and does not guar
Yetech Queen Pro EA
Omotosho Adekunle Adekoya
Uzman Danışmanlar
YECTECH_Queen_PRO_EA v1.2.1 – The Smart Trend-Reversal Robot for AUDUSD,EURUSD,GBPUSD Features:     Compatible with all brokers and account types     Designed specifically for the popular AUDUSD pair     The robot opens positions every day on M5,M15 timeframe     Limit the maximum number of trades per day     A tested, stable product built by skilled programmers     ️ Quick installation – only one parameter (Lot size) needs to be changed     Built-in MA Filter to conf
The Alpha DAX
Ng Eng Zhan
Uzman Danışmanlar
About The Alpha DAX The Alpha DAX  is an unique system running on a complex set of algorithms and advanced machine learning computation mechanism to analyze massive sets of data from the neural network, and combines with a special set of price action movement analysis to optimize the trading decision, and it will then predicts the next best possible and potential moves of the DAX (German 40) prices, and execute the trades to seek for the Alpha in the DAX market. The advantages of The Alpha DAX
DYJ RiseTrading
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
The RiseTrading is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and PowerSignal and MACD and Stochastic indicators. The main advantages of the trend trading strategy used by the Expert Advisor are opening positions only in the direction of a trend, ability for the long-term retention of profitable positions allowing users to achieve good combinations of profit/loss distributions. That can work on a real account at
Great Dragon EA
Evgenii Filippov
Uzman Danışmanlar
MULTI-CURRENCY Expert Advisor, the main condition for work, a broker with a minimum spread and a fast VPS server.It shows itself well on GBPUSD and many other pairs. The requirement for the correct correct operation of the adviser: VPN with minimal delay to the broker. Recommended deposit from $ 300 (per symbol) Recommended broker with an ECN account. The Expert Advisor should be installed and tested only on the M15 timeframe!!!! Before using the Expert Advisor, be sure to test it in the strate
Dynamic Pro Scalper
Gyunay Sali
Uzman Danışmanlar
>>> MEGA SALE: 40% OFF!  - Promo price: $95 / Regular price $159 <<< - The promotion will end soon! Dynamic Pro Scalper is one of the best Asian scalper on the market. It is completely automated trading system. The main idea behind the Dynamic Pro Scalper is to trade during the Asian session. The EA carefully watches the price of the currency pairs and the volatility of the market. It can trade only during some specific time range which is different for each supported pair. This information is
Night channel scalper
Aleksei Moshkin
3.38 (8)
Uzman Danışmanlar
Night channel scalper is a fully automatic trading advisor. The strategy of night scalping in the channel, working hours 2-3 hours. Advisor does not use martingale. does not use a grid, does not use hedging. All trading orders are protected by stop loss, the recommended timeframe for working M5 is M15. It has a setting of dynamic take profit and stop loss. The minimum deposit for work is 10 -15 dollars for one currency pair, leverage 1: 500 Settings Take Profit - Fixed Take Profit Dynamic Take
FREE
DCA Trend Sniper
Pham Khanh Duy
Uzman Danışmanlar
DCA PRO TREND - KESKİN NİŞANCI Trend ve Sniper modülleri ile Dolar Maliyet Ortalaması Alma. DCA Pro Trend - Sniper aşağıdakiler için başvurabilir: Çok zaman dilimli alım satım, çok sembollü alım satım (Hisse Senedi, Endeksler, Enerjiler, Tahviller, Metaller, Emtia, Kripto) Satın aldıktan sonra "dosya setini" almak için bana mesaj göndermeyi unutmayın. Mesaj yapısı örneği: DCA Pro Trend - Keskin Nişancı Hesap ticareti: Sent hesabı Broker: ICMarket-EU Bakiye: 10.000 sent (ABD) Kaldıraç: 1:500
Ai GbPUsD MT4
Tais Miranda Hoffmann
1 (6)
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
LRY LS Robot MT4
Ruiyuan Luo
Uzman Danışmanlar
LRY SL Robot is a fully automated multi-currency trading robot, trading according to the "rise-fall ratio". EA operating environment EA can run in any currency, at any time. The minimum capital is $300. Parameters Lot - lot size for pending orders. Open Percentage - Start trading "percentage signals" Close Percentage - Turn off trading "percentage signals" Compound Interest - As the balance increased, so did the number of orders Move Stop Loss - Change distance of stop loss line after earnings A
Three Kings
Vitor Salvador
Uzman Danışmanlar
Well, if you know great EAs based on  AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. you know what this one does too! ------------------ The big difference? its a lot cheaper!! ------------------ Supported currency pairs:   AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD U can add more pairs but its not advised! Recommended timeframe:   M15 MINIMUM DEPOSIT: 100$ (for lowest risk) DRAG TO CHART and have patience! ------------------
EUR 5 of 8 MT4
Tomas Michalek
Uzman Danışmanlar
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The fifth strategy from the   EUR-8   portfolio uses the direction of the MACD indicator for recognizing the trend and then set the pending order according to KeltnerChannel. This fully automatic EA was   Triple tested  - backtest on 'Out of sample data',   robustness tests  and portfolio correlation. Easy set-up. You define only risk amount and you are good to go. Learn   why I do   Monte Carlo, robustn
Ai UsDCaD MT4
Tais Miranda Hoffmann
2 (4)
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies for $220, next price: $240(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For USDCAD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Yeni nesil bir uzman danışman olan Quantum Pips AI'ya hoş geldiniz! Bu fiyattan sadece 2/5 kopya satılacaktır. Bundan sonra otomatik olarak fiyat, robotun performansının gerçek hesaplar için yeterli olduğundan emin olmak için yükselecektir. Satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin ve ücretsiz bir gösterge alın (65$ 'dan fazla değerde) Quantum Pips AI, forex piyasasından kar elde etmek için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu akıllı sistem, birden fazla zaman dilimi
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, Foxy AI'yi gerçek sonuçlarla titizlikle, bilgeliği ve zekasıyla kusursuz bir şekilde tasarladım, önceki Stratejilerimin birçoğunu temel alan bir araç, onu Forex Piyasasına uyarladım, bu nedenle makine öğreniminin yapay zekasına uyarlandı, yani Yapay zeka, parametreleri okuyacak ve ardından stratejim için onlara danışacak, ardından girişlerin daha kaliteli olmasını öğrenecek, aynı zamanda pozisyonları kurtarabileceğiniz bir düğüme sahip, bulacağınız yenilikçi şeylerden bir
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Uzman Danışmanlar
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Prototype 2
Sergey Rozhnov
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Prototype 2 is a no-martingale automated system, well testable in a 15-year history period and showing good results in real trading. The default settings are suitable for EURUSD M15, however the EA is well adaptable for any currency pairs and timeframes through its input parameters. The Expert Advisor is suitable both for beginners, because you need only to attach it to a chart, and experienced traders, because in addition to the automatic mode, the EA has options for manual settings of the lot,
EA Scalp EDay
Yurii Yasny
Uzman Danışmanlar
Be sure to contact me after purchase for personalized recommendations and a personal bonus! - Is a scalping system on strong price levels. One of the oldest strategies, modernized and updated for the current market. The strategy does not require any optimization. You should just install the set file and run it according to the recommendations. Advantages of EA Scalp EDay: - Optimal SL/TP ratio. - Low SL, which makes the system as safe as possible. - Every order is protected by a fixed SL - T
Infinite Forex EA
Roman Pozdnyakov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
We are pleased to present to you, our new product, this is the next step in the development of automated trading in the Forex market. This is a revolutionary algorithm developed by our team of programmers. Here all the accumulated experience for 10 years of work in the Forex market is gathered. The adviser uses several strategies for different stages of the market (Trend, Flat, Volatile market or Very weak). The algorithm passed all testing with different brokers, at different quotes. Advisor is
Finanix Gold EA MT4
Charles Linzon Dy
Uzman Danışmanlar
Finanix Gold EA is the result of two years of extensive research and backtesting, ensuring that it is built on a solid foundation of data-driven insights and proven trading strategies. This expert advisor is fine-tuned for trading XAUUSD/Gold .  It is also capable of trading any instrument. Introducing the cutting-edge Finanix Gold EA , powered by advanced mathematical functions and unparalleled computation capabilities. This revolutionary tool is designed to provide traders with a competitive
SPD Envelopes Scalper
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is based on a scalping strategy that uses Moving Average Envelopes Indicator . The Moving Average Envelopes indicator reflects the price overbought or oversold conditions, which help to identify the entry or exit points as well as possible trend break-downs. The moving average envelopes consist of an upper envelope placed above, and a lower envelope placed below. The distance between the moving average envelopes or the width of the bands/channels based on the volatility measu
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Adaptive Trend Hunter is a professional fully automated Expert Advisor adapted for trading the most popular EURUSD currency pair on the H1 timeframe. It uses its own algorithms for recognizing stable trends, which are determined by proprietary trend indicators, that you will not find on sale. The Adaptive Trend Hunter Expert Advisor is an intelligently advanced automated trading tool. The Expert Advisor is notable for its self-renewing algorithm when trading conditions change. The Expert Advisor
CyberVision EA MT4
Eduard Nagayev
4 (1)
Uzman Danışmanlar
CyberVision EA is a technology I developed during my undergraduate studies. CyberVision EA is not just an advisor, it is a high-speed computing machine that can generate historical data. CyberVision EA is not just an EA, it is a high-speed computing machine that works with recurrent neural network (RNN) and generative adversarial network (GAN), and my EA also uses data quantization. Live Signal High:  https://www.mql5.com/ru/signals/2221931 Live Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2218278 C
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Uzman Danışmanlar
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Winex AI
Timur Khal'metov
Uzman Danışmanlar
Winex AI   , uzun yıllara dayanan deneyime sahip uzman bir ekip tarafından oluşturulmuş modern bir ticaret robotudur. Algoritma, gelişmiş yapay zeka teknolojilerine dayanıyor; danışman iki paralel derin sinir ağı kullanıyor; biri işlemleri açmaktan, diğeri ise karlılığı hesaplamaktan ve işlemleri kapatmaktan sorumlu. Danışman, her döviz çifti için her zaman yalnızca bir işlem açık olacak şekilde klasik stratejiye göre işlem yapar ve lot, işlem başına risk parametresine göre hesaplanır. Ortalam
Gold Titan King
Dodong Christian Arnon
Uzman Danışmanlar
NOTICE : PLEASE CHECK THE COMMENT FOR THE LATEST VERSION AND DOWLOAD THE LINK DIRECTLY Expert Advisor Description: Gold Smart Martingale EA – Fully Automated, Designed for Passive Income! Trade gold like a pro—even while you sleep—with the Smart Martingale EA , expertly designed for XAU/USD (Gold) and built for consistent, hands-free profits. This fully automated EA combines powerful features to protect and grow your capital: Smart Martingale Strategy for intelligent lot scaling Optimize
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Yazarın diğer ürünleri
Gold Throne
DRT Circle
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Cybrus AI
DRT Circle
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI, XAU/USD (ALTIN) paritesinde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış, titizlikle tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Altın ticaretinin doğası gereği değişken yapısı, yüksek düzeyde hassasiyet, kapsamlı analiz ve güçlü risk yönetimi stratejileri gerektirir. Cybrus AI Uzman Danışmanı, bu kritik bileşenleri altın işlemlerini optimize etmeyi amaçlayan gelişmiş bir işlem çözümüne etkili bir şekilde entegre eder. Cybrus AI, akıllı ve uyarlanabilir stratejiler
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
GoldTick
DRT Circle
3.33 (9)
Uzman Danışmanlar
GoldTick EA — XAUUSD için Hassas Mühendislik GoldTick EA, XAUUSD (Altın) ticareti için özel olarak tasarlanmış, sağlam ve esnek bir Uzman Danışmandır. Altına özgü piyasa davranışı ve fiyat yapısına titizlikle dikkat edilerek geliştirilen bu EA, yapılandırmanıza bağlı olarak uyumlu veya bağımsız çalışan iki güçlü dahili stratejiyi bir araya getirir. İster muhafazakar bir yatırımcı ister yüksek frekanslı bir stratejist olun, GoldTick EA, disiplinli risk gözetimini korurken işlem davranışının tam k
AllPair Engine
DRT Circle
3.83 (6)
Uzman Danışmanlar
AllPair Engine – Başlıca Döviz Çiftleri için Çok Stratejili EA | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Tanım AllPair Engine, altı ana Forex döviz çiftinde çalışmak üzere tasarlanmış, hassas bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Tek tip bir işlem yaklaşımı kullanmak yerine, bu EA, her biri belirli bir döviz çiftinin davranış eğilimleri etrafında dikkatlice yapılandırılmış altı benzersiz stratejiyi bir araya getirir: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF ve USDJPY. EA tamamen m
BitAlgoX
DRT Circle
4 (4)
Uzman Danışmanlar
BitAlgoX – BTCUSD Uzman Danışmanı Genel Bakış: BitAlgoX, yalnızca BTC/USD ticareti için tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış bir MQL5 Uzman Danışmanıdır. Bitcoin'in ABD Doları karşısındaki oynaklığı ve benzersiz davranışına özel olarak uyarlanmış, özenle kalibre edilmiş dört yerleşik stratejiyi bir araya getirir. Her strateji, ister trend piyasalar, ister yüksek etkili haber olayları veya değişken koşullar olsun, kripto fiyat hareketlerinin nüansları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir v
US100 Fusion
DRT Circle
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
US100 Fusion – NASDAQ (US100) için Uzman Danışman, Çok Stratejili İşlevselliğe Sahip Hassas Yapılı Ticaret Motoru Genel Bakış: US100 Fusion, MetaTrader 5 platformunda NASDAQ endeksi (US100) üzerinde işlem yapmak için özel olarak geliştirilmiş, özel bir Uzman Danışman'dır (EA). Her biri US100'ün oynaklığı ve teknik davranışına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış üç benzersiz ve dahili olarak entegre strateji içerir. Bu çok katmanlı sistem, yatırımcılara kullanıcı dostu bir giriş arayüzü aracılı
GoldTick MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
GoldTick EA — Progettato con precisione per XAUUSD GoldTick EA è un Expert Advisor robusto e flessibile, progettato esclusivamente per il trading di XAUUSD (oro). Sviluppato con meticolosa attenzione al comportamento del mercato e alla struttura dei prezzi specifici dell'oro, questo EA integra due potenti strategie interne che operano in modo armonioso o indipendente, in base alla configurazione scelta. Che tu sia un trader conservativo o uno stratega ad alta frequenza, GoldTick EA ti offre gli
GBP Gods
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
GBPUSD için GBP Gods Uzman Danışmanı GBP Gods, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerin yürütülmesini optimize etmek için çeşitli gelişmiş stratejileri entegre eden gelişmiş bir uzman danışmandır (EA). Yatırımları korumak için sağlam bir sermaye yönetimi sistemi kullanır, her işlemin Zararı Durdur ve Kar Al ile korunmasını sağlarken, etkili sermaye yönetimini sürdürmek için her seferinde tek bir işlem gerçekleştirir. GBP Gods'ın geriye dönük test yetenekleri, piyasayı gerçek zamanlı olar
Cybrus AI MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI, XAU/USD (ALTIN) paritesinde işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış, titizlikle tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Altın ticaretinin doğası gereği değişken yapısı, yüksek düzeyde hassasiyet, kapsamlı analiz ve güçlü risk yönetimi stratejileri gerektirir. Cybrus AI Uzman Danışmanı, bu kritik bileşenleri altın işlemlerini optimize etmeyi amaçlayan gelişmiş bir işlem çözümüne etkili bir şekilde entegre eder. Cybrus AI, akıllı ve uyarlanabilir stratejiler
US100 Fusion MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
US100 Fusion – NASDAQ (US100) için Uzman Danışman, Çok Stratejili İşlevselliğe Sahip Hassas Yapılı Ticaret Motoru Genel Bakış: US100 Fusion, MetaTrader 5 platformunda NASDAQ endeksi (US100) üzerinde işlem yapmak için özel olarak geliştirilmiş, özel bir Uzman Danışman'dır (EA). Her biri US100'ün oynaklığı ve teknik davranışına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış üç benzersiz ve dahili olarak entegre strateji içerir. Bu çok katmanlı sistem, yatırımcılara kullanıcı dostu bir giriş arayüzü aracılı
GBP Gods MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
GBPUSD için GBP Gods Uzman Danışmanı GBP Gods, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli işlemlerin yürütülmesini optimize etmek için çeşitli gelişmiş stratejileri entegre eden gelişmiş bir uzman danışmandır (EA). Yatırımları korumak için sağlam bir sermaye yönetimi sistemi kullanır, her işlemin Zararı Durdur ve Kar Al ile korunmasını sağlarken, etkili sermaye yönetimini sürdürmek için her seferinde tek bir işlem gerçekleştirir. GBP Gods'ın geriye dönük test yetenekleri, piyasayı gerçek zamanlı olar
BitAlgoX MT4
DRT Circle
Uzman Danışmanlar
BitAlgoX – BTCUSD Uzman Danışmanı Genel Bakış: BitAlgoX, yalnızca BTC/USD ticareti için tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış bir MQL5 Uzman Danışmanıdır. Bitcoin'in ABD Doları karşısındaki oynaklığı ve benzersiz davranışına özel olarak uyarlanmış, özenle kalibre edilmiş dört yerleşik stratejiyi bir araya getirir. Her strateji, ister trend piyasalar, ister yüksek etkili haber olayları veya değişken koşullar olsun, kripto fiyat hareketlerinin nüansları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir v
Filtrele:
537813
153
537813 2025.09.05 01:39 
 

The All Pair Engine EA is very outstanding—consistent, intuitive, and great EA . It performs well even in volatile markets and runs smoothly with minimal oversight. Setup is easy, and updates continually improve performance. Phathutshedzo provides outstanding support, making this a highly profitable EA. Thanks Phathutshedzo

liu000202
757
liu000202 2025.08.08 13:19 
 

The actual performance in one week was good

Zhichao Zhang
63
Zhichao Zhang 2025.07.21 15:10 
 

Hello, I purchased your EA, and I would like to know the settings in your signals, and I don't know what time frame to use for this EA.

This EA is very effective, it can consistently maintain profitability, but I don't know why it doesn't have any short positions.

İncelemeye yanıt