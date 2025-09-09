BitAlgoX MT4

BitAlgoX – BTCUSD Uzman Danışmanı


Genel Bakış:

BitAlgoX, yalnızca BTC/USD ticareti için tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış bir MQL5 Uzman Danışmanıdır. Bitcoin'in ABD Doları karşısındaki oynaklığı ve benzersiz davranışına özel olarak uyarlanmış, özenle kalibre edilmiş dört yerleşik stratejiyi bir araya getirir. Her strateji, ister trend piyasalar, ister yüksek etkili haber olayları veya değişken koşullar olsun, kripto fiyat hareketlerinin nüansları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir ve size birden fazla koşulda piyasayla etkileşim kurma esnekliği sağlar.

BitAlgoX, kullanıcı tanımlı girdilere göre çalışır. Bu girdiler, satın alma işleminden sonra sağlanan ayar dosyaları aracılığıyla kontrol edilir ve bu da sorunsuz özelleştirme ve kolay dağıtım sağlar. EA'yı ister tek grafikli bir terminalde ister birden fazla sanal barındırma ortamında çalıştırın, tasarım verimli ve tutarlı kalır.


BitAlgoX EA satın alın ve Cybrus AI EA'yı ücretsiz edinin! Kiralamalar için geçerli değildir! Daha fazla bilgi için özel mesaj gönderin.


Diğer ürünlerimizi inceleyin: Buraya Tıklayın


Fiyat, satılan her 5 kopya için 100$ artacak, nihai fiyat 1400$ olacaktır.

Temel Özellikler:


4 Dahili BTCUSD Stratejisi:

Her strateji farklı bir piyasa koşulu için tasarlanmıştır. İşlem yaklaşımınıza bağlı olarak tek tek veya kombinasyon halinde kullanılabilirler. Bunlar arasında momentum kırılma mantığı, gün içi geri dönüş yakalama, dinamik aralıkta scalping ve BTC'de yaygın görülen volatilite patlamaları için optimize edilmiş hibrit bir algoritma bulunur.


Özelleştirilebilir Girdiler (Set Dosyaları Sağlanır):

Satın aldığınızda, çeşitli piyasa türleri ve risk seviyeleri için özenle optimize edilmiş set dosyaları alacaksınız. Bunlar, EA ayarlama konusunda ileri düzey bilgi gerektirmeden kurulum sürecinizi verimli bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.


Haber Filtresi:

BitAlgoX, EA'nın yüksek etkili ekonomik duyurular sırasında işlemleri duraklatmasını sağlayan yerleşik bir haber olayı filtresi içerir. Bu, bu tür olaylar sırasında sıklıkla gözlemlenen düzensiz fiyat hareketlerine ve kaymalara maruz kalma riskini azaltmaya yardımcı olur.


Risk Yönetim Sistemi:

Son derece yüksekten ultra muhafazakar risk profillerine kadar BitAlgoX, dinamik lot boyutlandırma, statik sabit lotlar ve risk parametreleri üzerinde manuel kontrol sağlar. Kullanıcılar, EA'nın canlı sinyallerinde gösterildiği gibi, tek emir modu veya çoklu emir modu arasında geçiş yapabilir. Bu, size temiz ve basit bir işlem yürütme veya hassas bir mantıkla katmanlı girişler uygulama olanağı sağlar.


Emir Kontrolü:

BitAlgoX'u aşağıdaki modlardan birinde çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz:

  • Tek Emir Modu: Tek seferde tek emir verir, düşük riskli veya destek şirketi kurulumları için idealdir.
  • Çoklu Emir Modu: Aynı anda birden fazla pozisyona girer, canlı sinyallerde görüldüğü gibi hızlı BTC volatilitesini yakalamak için kullanışlıdır.


3 Adımlı Kurtarma Modu:

BitAlgoX'un çekirdeğine kontrollü ve doğrusal bir kurtarma sistemi yerleştirilmiştir.

3 Adımlı Kurtarma Modu:

  • Kaybedilen bir işlemden sonra, EA, lot boyutunu en fazla 3 ardışık işlem için 0,01 artırır.
  • Kurtarma başarılı olursa veya 3 adımdan sonra, EA orijinal lot boyutuna sıfırlanır.
  • Bu sistem Martingale veya ikiye katlama yöntemlerini kullanmaz. Bunun yerine, üstel riskten kaçınırken düşüşleri verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış düşük riskli bir ilerleme yöntemi uygular.


Kurulum Kolaylığı ve Tam Destek:

Satın alma sonrasında, dokümantasyon ve önceden yapılandırılmış girdi dosyaları şeklinde eksiksiz bir rehberlik sağlanır. Bunlar, her stratejiyi amaçlandığı gibi anlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak pratik bir kılavuz görevi görür. Tüm yapılandırma değişkenleri girdiler sekmesinde gösterilir ve bu da yeni başlayanlar için uygun olmasının yanı sıra esneklik de sağlar.


Broker Uyumluluğu:

  • Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez)


