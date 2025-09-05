GoldTick MT4

GoldTick EA — Progettato con precisione per XAUUSD

GoldTick EA è un Expert Advisor robusto e flessibile, progettato esclusivamente per il trading di XAUUSD (oro). Sviluppato con meticolosa attenzione al comportamento del mercato e alla struttura dei prezzi specifici dell'oro, questo EA integra due potenti strategie interne che operano in modo armonioso o indipendente, in base alla configurazione scelta. Che tu sia un trader conservativo o uno stratega ad alta frequenza, GoldTick EA ti offre gli strumenti per assumere il pieno controllo del comportamento di esecuzione, mantenendo al contempo una supervisione disciplinata del rischio.


Acquista AllPair Engine EA e ricevi GoldTick EA gratis! Non valido per i noleggi! Scrivi in privato per maggiori dettagli.


Guarda gli altri nostri prodotti: clicca qui.


Il prezzo aumenterà di 100 dollari ogni 10 copie vendute, fino al prezzo finale di 1200 dollari.


Core a doppia strategia

L'EA GoldTick offre due strategie algoritmiche integrate, ciascuna studiata per le diverse condizioni di mercato comuni nel trading dell'oro. Queste strategie non sono generiche, ma si basano su approfonditi test sui dati e su comportamenti pratici nel trading dell'oro. L'EA applica dinamicamente queste strategie in base ai tuoi input, consentendo un approccio personalizzato in base al tuo stile di trading.


Input completamente configurabili

L'EA è basato sugli input, offrendoti il controllo completo sul suo comportamento. Dalla logica di inserimento delle operazioni ai parametri di rischio, tutto è regolabile dal pannello di input dell'EA. Dopo l'acquisto, riceverai file di set dettagliati che corrispondono a diversi profili di rischio e approcci strategici. Questi file di set sono creati appositamente per ridurre le ipotesi e semplificare la configurazione.

Ogni input è spiegato nella guida utente fornita dopo l'acquisto, semplificando l'allineamento dell'EA alle dimensioni del tuo conto, alle condizioni del broker e alla propensione al rischio.


Integrazione del Filtro Notizie

GoldTick è dotato di un Filtro Notizie integrato, che consente di evitare di operare durante eventi di grande impatto. È possibile configurarlo per sospendere le negoziazioni pochi minuti prima e dopo i comunicati stampa, riducendo così l'esposizione a elevata volatilità e picchi imprevedibili. Il filtro notizie migliora l'adattabilità dell'EA in condizioni di mercato reali, in cui i dati fondamentali possono compromettere le strategie tecniche.


Sistema di Gestione del Rischio

GoldTick offre opzioni di gestione del rischio a livelli che consentono ai trader di impostare i propri livelli di comfort, da Rischio Estremamente Alto a Rischio Basso. Questo sistema flessibile regola le dimensioni dei lotti, il comportamento SL/TP e il volume di esecuzione degli ordini in base alla tolleranza al rischio selezionata.

  • Utilizza la Modalità Singolo Ordine se preferisci un trading basato sulla precisione con un ingresso per segnale.
  • Utilizza la Modalità Multi-Ordine se desideri che l'EA si estenda alle operazioni e massimizzi i movimenti di momentum, proprio come dimostrato nei conti con segnali live.

Tutte queste configurazioni sono gestite tramite input, offrendoti il controllo totale senza bisogno di modificare il codice.


Modalità di recupero in 3 fasi

GoldTick EA offre un sistema di recupero intelligente e non Martingala, noto come:

Modalità di recupero in 3 fasi:

  • Aumenta la dimensione del lotto di 0,01 per un massimo di 3 operazioni dopo una perdita, per poi ripristinare il lotto originale. Un sistema di recupero lineare a basso rischio, senza logica Martingala.

Questo approccio strutturato fornisce un ulteriore livello di resilienza durante le operazioni consecutive in perdita, senza esporre il tuo conto ad aumenti esponenziali del lotto.


Cosa riceverai dopo l'acquisto

  • Guida completa all'input e documentazione per configurare e comprendere ogni impostazione.
  • Diversi file di set testati per diversi livelli di rischio e strategie.
  • Istruzioni per l'attivazione del filtro notizie, le impostazioni del broker e altro ancora.
  • Funziona con la maggior parte dei broker, si consigliano ambienti a basso spread (non consigliato per Exness)




