Velvet Ace EA

🌟 Dikkat! Satın aldıktan sonra hemen benimle iletişime geçin; size detaylı talimatlar ve tavsiyeler sağlayayım! 🌟

👑 Velvet Ace EA — Sizin yerinize işlem yapan zeka

🚀 Forex dünyasında yeni bir seviyeye hoş geldiniz! Sürekli risk ve belirsizlikten yoruldunuz mu? Velvet Ace EA MT5 ile stresli ve tahmin edilemez sonuçları unutun. Bu yenilikçi otomatik ticaret sistemi, istikrarlı gelir kapılarını aralar ve yatırımınızı güvenilir bir kâr kaynağına dönüştürür!

NZDCAD döviz çiftinin grafiğinde danışmanı çalıştırmanız yeterlidir; diğer döviz çiftleri otomatik olarak işlem yapmaya başlayacaktır. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarına dayanan bu tam otomatik işlem sistemi, sizin minimum müdahalenizi gerektirir. Başlatın ve Expert Advisor (EA) sizin yerinize her şeyi halletsin.

💡 Neden Velvet Ace EA MT5’i seçmelisiniz?

  • 1️⃣ Yapay zeka desteği: 7/24 işlem otomasyonu; sinir ağları ve akıllı algoritmalar sayesinde düşük risk, yüksek verimlilik!
  • 2️⃣ Piyasa koşullarına uyum: Velvet Ace EA MT5, dalgalanmalara ve trend değişimlerine kolayca adapte olur ve istikrarlı sonuçlar sağlar.
  • 3️⃣ Yeni emir türleri (FILLING TYPES):
    • Immediate or Cancel (IOC): Mevcut miktar anında gerçekleştirilir, kalan kısım iptal edilir.
    • Fill or Kill (FOK): Emir yalnızca tamamı gerçekleşirse işleme alınır, aksi takdirde iptal edilir.
    • Return: Gerçekleşmeyen miktar iade edilir ve işlem devam ettirilebilir.
    • Book or Cancel (BOC): Emir kitapta yer alır ama hemen gerçekleştirilmez.
  • 4️⃣ Akıllı risk yönetimi: Uyarlanabilir stop-loss ve dinamik stratejilerle yatırımlarınız sürekli güvende olur.
  • 5️⃣ Hızlı başlangıç: Tüm ayarlar hazır — sadece kurun ve dakikalar içinde başarılı işlemlere başlayın!

🔍 Nasıl çalışır?

Velvet Ace EA, fiyat hareketlerini tahmin etmek için güçlü sinir ağlarını kullanır ve sağlam bir sermaye yönetim sistemi sunar. Gelişmiş algoritmalar sayesinde, istikrarsız piyasa koşullarında bile riskler minimuma indirilir.

💼 Elit yatırımcılar için tasarlandı

Velvet Ace EAherkes için değildir. Minimum $5000 bakiye ile portföyünü yatırım varlığı olarak gören profesyonel yatırımcılar içindir. Dengesiz piyasa koşullarında ek fonlama gerekebilir — bu araç ciddi kararlar ve olgun yaklaşımlar için tasarlanmıştır.

⚙️ Teknik özellikler

  • Döviz çiftleri: NZDCAD, AUDCAD
  • EA’yı başlatmanız gereken çift: NZDCAD
  • Zaman dilimi: M15
  • Hesap türü: Raw Spread
  • Kaldıraç: 1:500
  • Minimum depozito: $5000
  • Önerilen depozito: $10000+
  • VPS: opsiyonel (daha fazla kararlılık için tavsiye edilir)
  • Önerilen broker: IC Markets

💰 Fiyatlar ve koşullar

  • İndirimli fiyat: 5 Ekim’e kadar geçerli
  • Her 10 satıştan sonra fiyat $100 artar
  • Nihai fiyat: $2800

🔥 Velvet Ace EA’yı bugünkü fiyatla rezerve edin — sizin yerinize işlem yapan algoritmaya erişim sağlayın.

🌐 Imperium Serisi

Velvet Ace EA, Imperium premium serisinin bir parçasıdır; Ride the Wind MT5, Solaris Imperium MT5 gibi çözümlerin geliştiricisinden. Sermaye yönetimi ve sürdürülebilir büyüme hedefleyen seçkin yatırımcılar için özel olarak sunulmaktadır.

📧 İletişim

Talimatlar ve kişisel destek için iletişime geçin: mila88899sup99@yandex.ru

