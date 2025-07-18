AllPair Engine

3.83

AllPair Engine – Başlıca Döviz Çiftleri için Çok Stratejili EA | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY


Tanım

AllPair Engine, altı ana Forex döviz çiftinde çalışmak üzere tasarlanmış, hassas bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Tek tip bir işlem yaklaşımı kullanmak yerine, bu EA, her biri belirli bir döviz çiftinin davranış eğilimleri etrafında dikkatlice yapılandırılmış altı benzersiz stratejiyi bir araya getirir: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF ve USDJPY.

EA tamamen modülerdir ve her strateji tek bir arayüz altında bağımsız olarak çalışarak yapılandırılmış ve son derece özelleştirilebilir bir işlem ortamı sunar. Harici giriş parametreleri sayesinde, yatırımcılar her döviz çiftinin nasıl işlem göreceği üzerinde ayrıntılı kontrole sahiptir. Bu kontrol, pariteleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma, işlem davranışını ayarlama, risk seviyelerini kontrol etme ve aktif emir sayısını yönetme olanağı sunar.


Temel İşlevsel Bileşenler

Çifte Özgü İç Stratejiler

  • Desteklenen her döviz çiftinin, ilgili çiftin teknik ve yapısal özelliklerine uyacak şekilde ince ayarlı, kendi yerleşik işlem mantığı vardır.
  • Bu stratejiler, bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcı tercihine veya piyasa koşullarına göre seçici çift aktivasyonuna olanak tanır.
  • Her çift için özel ayar dosyaları satın alma işleminden sonra sağlanır ve bu sayede tak-çalıştır kurulumuna olanak tanırken manuel ayarlama esnekliği de korunur.

İşlem Yürütme Seçenekleri

  • EA, kullanıcının parite başına tek girişli veya çoklu emirli işlem arasında seçim yapmasına olanak tanır.
  • Bu yapılandırmalar, doğrulanmış sinyal hesaplarında görülen işlem davranışını yansıtır ve işlem istifleme ve pozisyon ölçeklemenin kontrollü parametreler altında nasıl yapılandırılabileceğine dair fikir verir.

Haber Filtresi Entegrasyonu

  • Planlanmış yüksek etkili ekonomik olaylar sırasında maruziyeti yönetmek için yerleşik bir haber filtresi modülü içerir.
  • Filtre, haberlerden önce ve sonra işlemleri duraklatacak şekilde özelleştirilebilir ve bu sayede ani oynaklığa maruz kalma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Risk Yönetimi Çerçevesi

  • Ölçeklenebilir bir risk kontrol sistemi, düşük riskli muhafazakar kurulumlardan son derece yüksek riskli agresif profillere kadar geniş bir yelpazeden seçim yapmanıza olanak tanır.
  • Kullanıcılar, giriş ayarları aracılığıyla pozisyon boyutlandırmayı, lot çarpanlarını, maksimum açık işlemleri ve daha fazlasını ayarlayabilir.
  • EA, kullanıcı tarafından açıkça etkinleştirilmediği sürece martingale, grid, arbitraj veya diğer bileşik stratejileri kullanmaz.

3 Adımlı Kurtarma Modu

  • 3 Adımlı Kurtarma Modu: Kayıptan sonra 3 işleme kadar lot boyutunu 0,01 artırır ve ardından orijinal lot boyutuna sıfırlar.
  • Bu yaklaşım, minimum riskle kurtarmayı hedefleyen doğrusal ve sınırlı bir kurtarma süreci kullanır.
  • Martingale veya ikiye katlama mantığı içermez; bu, kontrollü ve orta düzeyde bir kurtarma mekanizmasıdır.


Giriş Kontrolü ve Yapılandırması

  • Desteklenen her döviz çifti için ayar dosyaları
  • Her parametre ve yapılandırma seçeneğini açıklayan giriş kılavuzu
  • Sürekli uyumluluk güncellemeleri ve kullanıcı desteği
  • Varsayılan ve özel yapılandırmalara dayalı sinyal örnekleri (yalnızca referans amaçlı)


Uyumluluk ve Kullanım Notları

  • Çoklu sembol ticareti desteğiyle MT5 platformlarında kullanım için tasarlanmıştır.
  • Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez).
  • USD bazlı para birimi kullanan hesaplar için optimize edilmiştir, ancak diğer hesaplar için özelleştirilebilir.
  • VPS veya yerel barındırmayı destekler; düşük gecikmeli ortamlar tercih edilir.





























































































İncelemeler 6
shahbaz112
200
shahbaz112 2025.08.17 17:23 
 

The All Pair Engine EA is very outstanding—consistent, intuitive, and great EA . It performs well even in volatile markets and runs smoothly with minimal oversight. Setup is easy, and updates continually improve performance. Phathutshedzo provides outstanding support, making this a highly profitable EA. Thanks Phathutshedzo

Ontongtrader
203
Ontongtrader 2025.08.14 01:17 
 

just bought this ae, been monitoring the result.

張志銘
32
張志銘 2025.08.12 17:39 
 

This is a useful trading tool and worth buying

İncelemeye yanıt