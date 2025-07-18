



Tanım

AllPair Engine, altı ana Forex döviz çiftinde çalışmak üzere tasarlanmış, hassas bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Tek tip bir işlem yaklaşımı kullanmak yerine, bu EA, her biri belirli bir döviz çiftinin davranış eğilimleri etrafında dikkatlice yapılandırılmış altı benzersiz stratejiyi bir araya getirir: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF ve USDJPY.

EA tamamen modülerdir ve her strateji tek bir arayüz altında bağımsız olarak çalışarak yapılandırılmış ve son derece özelleştirilebilir bir işlem ortamı sunar. Harici giriş parametreleri sayesinde, yatırımcılar her döviz çiftinin nasıl işlem göreceği üzerinde ayrıntılı kontrole sahiptir. Bu kontrol, pariteleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma, işlem davranışını ayarlama, risk seviyelerini kontrol etme ve aktif emir sayısını yönetme olanağı sunar.





Gold Throne satın alın ve AllPair Engine'i ücretsiz edinin! Kiralamalar için geçerli değildir! Daha fazla bilgi için özel mesaj gönderin.

Diğer ürünlerimizi inceleyin: Buraya Tıklayın

Fiyat, satılan her 5 kopya için 100$ artacaktır, son fiyat 1700$'dır.





Temel İşlevsel Bileşenler

Çifte Özgü İç Stratejiler

Desteklenen her döviz çiftinin, ilgili çiftin teknik ve yapısal özelliklerine uyacak şekilde ince ayarlı, kendi yerleşik işlem mantığı vardır.

Bu stratejiler, bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcı tercihine veya piyasa koşullarına göre seçici çift aktivasyonuna olanak tanır.

Her çift için özel ayar dosyaları satın alma işleminden sonra sağlanır ve bu sayede tak-çalıştır kurulumuna olanak tanırken manuel ayarlama esnekliği de korunur.

İşlem Yürütme Seçenekleri

EA, kullanıcının parite başına tek girişli veya çoklu emirli işlem arasında seçim yapmasına olanak tanır.

Bu yapılandırmalar, doğrulanmış sinyal hesaplarında görülen işlem davranışını yansıtır ve işlem istifleme ve pozisyon ölçeklemenin kontrollü parametreler altında nasıl yapılandırılabileceğine dair fikir verir.

Haber Filtresi Entegrasyonu

Planlanmış yüksek etkili ekonomik olaylar sırasında maruziyeti yönetmek için yerleşik bir haber filtresi modülü içerir.

Filtre, haberlerden önce ve sonra işlemleri duraklatacak şekilde özelleştirilebilir ve bu sayede ani oynaklığa maruz kalma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Risk Yönetimi Çerçevesi

Ölçeklenebilir bir risk kontrol sistemi, düşük riskli muhafazakar kurulumlardan son derece yüksek riskli agresif profillere kadar geniş bir yelpazeden seçim yapmanıza olanak tanır.

Kullanıcılar, giriş ayarları aracılığıyla pozisyon boyutlandırmayı, lot çarpanlarını, maksimum açık işlemleri ve daha fazlasını ayarlayabilir.

EA, kullanıcı tarafından açıkça etkinleştirilmediği sürece martingale, grid, arbitraj veya diğer bileşik stratejileri kullanmaz.

3 Adımlı Kurtarma Modu

3 Adımlı Kurtarma Modu: Kayıptan sonra 3 işleme kadar lot boyutunu 0,01 artırır ve ardından orijinal lot boyutuna sıfırlar.

Bu yaklaşım, minimum riskle kurtarmayı hedefleyen doğrusal ve sınırlı bir kurtarma süreci kullanır.

Martingale veya ikiye katlama mantığı içermez; bu, kontrollü ve orta düzeyde bir kurtarma mekanizmasıdır.





Giriş Kontrolü ve Yapılandırması

Desteklenen her döviz çifti için ayar dosyaları

Her parametre ve yapılandırma seçeneğini açıklayan giriş kılavuzu

Sürekli uyumluluk güncellemeleri ve kullanıcı desteği

Varsayılan ve özel yapılandırmalara dayalı sinyal örnekleri (yalnızca referans amaçlı)





Uyumluluk ve Kullanım Notları

Çoklu sembol ticareti desteğiyle MT5 platformlarında kullanım için tasarlanmıştır.

Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez).

USD bazlı para birimi kullanan hesaplar için optimize edilmiştir, ancak diğer hesaplar için özelleştirilebilir.

VPS veya yerel barındırmayı destekler; düşük gecikmeli ortamlar tercih edilir.












































































































































































































































































































































































