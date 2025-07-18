



Genel Bakış:

US100 Fusion, MetaTrader 5 platformunda NASDAQ endeksi (US100) üzerinde işlem yapmak için özel olarak geliştirilmiş, özel bir Uzman Danışman'dır (EA). Her biri US100'ün oynaklığı ve teknik davranışına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış üç benzersiz ve dahili olarak entegre strateji içerir. Bu çok katmanlı sistem, yatırımcılara kullanıcı dostu bir giriş arayüzü aracılığıyla tamamen kontrol edilen gelişmiş esneklik ve uyarlanabilirlik sunar.

İster tek bir kesin giriş yapmak isteyin, ister birden fazla emir yürütmeyi tercih edin (canlı sinyal kurulumlarımızda görüldüğü gibi), US100 Fusion özelleştirilebilir parametreler aracılığıyla tam operasyonel kontrol sağlar. Her strateji, satın alma sırasında teslim edilen SET dosyalarında önceden yapılandırılmış girişler aracılığıyla bağımsız olarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Bu ayarlar, çeşitli işlem stillerine ve hesap türlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve istenirse kolayca ayarlanabilir.





US100 Fusion EA satın alın ve GoldTick EA'yı ücretsiz edinin! Kiralamalar için geçerli değildir! Daha fazla bilgi için özel mesaj gönderin.



Diğer ürünlerimizi inceleyin: Buraya Tıklayın

Fiyat, satılan her 5 kopya için 100$ artacaktır, son fiyat 1100$'dır.





Temel Özellikler:





Üç Yerleşik Strateji

US100 Fusion, NASDAQ fiyat hareketlerinin doğasına göre özenle seçilmiş ve optimize edilmiş üç stratejiye ev sahipliği yapar. Her biri, trendler, geri çekilmeler ve volatilite bölgeleri gibi farklı piyasa koşullarına göre çalışır. Kullanıcı tercihine ve giriş yapılandırmasına bağlı olarak, ayrı ayrı veya kombinasyon halinde çalışabilirler.





Haber Filtresi

EA, önemli ekonomik haber olayları sırasında otomatik olarak işlem yapmaktan kaçınan ve yüksek etkili dönemlerde risk maruziyetini azaltmaya yardımcı olan yerleşik bir haber filtre sistemiyle donatılmıştır. Filtre, EA'nın yalnızca daha istikrarlı piyasa dönemlerinde çalışmasını sağlayarak aktif işlem saatleri boyunca tutarlı davranışı desteklemeye yardımcı olur.





Risk Yönetim Sistemi

Son derece yüksek riskten muhafazakar düşük risk modlarına kadar, US100 Fusion eksiksiz bir risk kontrol yelpazesi sunar. Yatırımcılar, lot büyüklüklerini, işlem sıklığını ve strateji davranışlarını kendi risk iştahlarına göre ayarlayabilirler. İster yüksek büyüme oranlı bir hesapta işlem yapıyor olun, ister yüksek büyüme oranlı bir hesapta işlem yapıyor olun, EA tam kontrol sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.





Emir Yürütme Kontrolü

US100 Fusion, tek seferde tek emir verme veya çoklu emir mantığını etkinleştirme arasında seçim yapmanıza olanak tanır. Bu özellik, EA'yı scalping veya orta vadeli stratejiler de dahil olmak üzere çeşitli işlem ortamlarına uyarlanabilir hale getirir. Bu davranış, doğrudan EA'nın giriş ayarlarından değiştirilebilir.





Giriş Esnekliği ve Kılavuz Sağlanır

Sorunsuz bir deneyim sağlamak için, EA, satın alma işleminden sonra sağlanan SET dosyaları kullanılarak tamamen yapılandırılabilir. Bu dosyalar, yaygın hesap türlerine ve işlem hedeflerine uygundur. Ayrıca, kullanıcıların farklı koşullar altında optimum performans için parametreleri anlamalarına ve ayarlamalarına yardımcı olmak üzere kapsamlı bir giriş kılavuzu da mevcuttur.





3 Adımlı Kurtarma Modu:

US100 Fusion'ın koruyucu mantığının temel bileşenlerinden biri, ardışık kayıpları yönetmek için yapılandırılmış ve sınırlı bir yaklaşım uygulayan 3 Adımlı Kurtarma Modu'dur:

"Bir kayıptan sonra 6 işleme kadar lot boyutunu 0,01 artırır, ardından orijinal lota sıfırlar. Martingale içermeyen doğrusal, düşük riskli bir kurtarma sistemi."

Bu yaklaşım, kurtarma çabalarının orantılı ve kontrollü olmasını sağlar; genellikle grid veya Martingale sistemleriyle ilişkilendirilen üstel riskler olmadan. Zorlu dönemlerde performansı dengelemek ve hesap bütünlüğünü korumak için tasarlanmıştır.





Önemli Notlar:

US100 Fusion, özellikle NASDAQ/US100 (vadeli işlemler değil, nakit endeksi) için optimize edilmiştir.

EA, arbitraj, Martingale veya grid sistemlerine dayanmaz.

Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez)

Doğru kurulum ve işletimi sağlamak için satın alma işleminden sonra eksiksiz talimatlar, SET dosyaları ve kullanım kılavuzları teslim edilecektir.

Bu EA, algoritmik ticaretle ilişkili riskleri anlayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.



