DiabloTrade
- Uzman Danışmanlar
- Alno Markets Ltd
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 16 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
yanılsama DiabloTrade Advisor , Forex ve endeks piyasaları için oldukça etkili bir günlük işlem aracıdır. Ekibimiz Genel hesap, yardımcı fon hesabı, yardımcı fonla ilgili zorluklar.
Ticarete tamamen farklı bir yaklaşım.
DiabloTrade , zarar durdurma işlevini kullanan ve hesap yönetimi parametreleri olarak haber filtreleri ve planlı tasfiyeleri içeren, şebeke tabanlı bir scalping sistemidir. Sistem, lot boyutlarını artırmak yerine, stratejik seviyelerde pozisyonlar ekler ve bunları maksimum yükseliş potansiyeline ulaştığında tasfiye eder. Şeytan Bu, hesabınızı aşırı işlem ve sınırsız riskle mahveden tipik bir çevrimiçi sistem değil. EA'lar, tüm işlemleri kapatarak ve bir sonraki güne kadar işlemleri durdurmak için zarar durdurma seviyeleri (yüzde veya dolar cinsinden) belirleyerek hesabınızı olumsuz olaylardan korur. Bu, özellikle günlük kayıpları en aza indirmek isteyen bireysel hesaplar için faydalıdır.
Diablo Ticareti Bir döviz çiftini ( USDJPY/EURJPY ) ve bir endeksi ( NASDAQ/DAX40 ) destekliyoruz. Bu dört ürün, kullanıcının tercihine bağlı olarak tek bir hesap, özel bir endeks/döviz hesabı veya dört ayrı hesap aracılığıyla işlem görebilir. Bu, son kullanıcıların birden fazla varlık sınıfında geniş bir yelpazedeki işlem fırsatlarından yararlanmasını sağlar. Piyasa oynaklığı ve hızlı giriş-çıkış seçenekleri, endeks işlem sıklığını önemli ölçüde artırır.
Diablo Ticareti Bu sistem hem amatör hem de deneyimli yatırımcılar için faydalıdır. Dengeli hesaplar, hızlı kararlar ve tutarlı işlem yapma olanağı sağlar. Yatırımcıların işlem kurallarını takip etmelerine yardımcı olmak için çeşitli giriş seçenekleri (saatlik haber filtresi, Cuma günleri tüm işlemlerin kapatılması, maksimum günlük zarar vb.) sunar. Ayrıca, tutulan pozisyon sayısını sınırlayan bir işlev de sunar.
Diablo Ticareti Sabit lot ve orantılı bakiye işlem modlarını destekler ve bakiyeniz arttıkça lot boyutlarını otomatik olarak ayarlar. Minimum kurulumla, bu sistem hemen kullanıma hazırdır. Piyasayı dikkatlice izleyin, işlem fırsatlarından doğru bir şekilde yararlanın, riski etkili bir şekilde yönetin ve işlemlerinizi hassasiyetle gerçekleştirin.
Minimum gereksinimler ve öneriler
- Önerilen Aracı Kurumlar: Forex ve endeks piyasalarında avantajlı spread ve koşullar sunan aracı kurumlar.
- Standart bir hesap (veya düşük komisyonlu bir RAW hesabı) daha iyi bir seçimdir, çünkü komisyonların kar ve zarar üzerinde önemli bir etkisi yoktur.
- Minimum yatırım tutarı: 1:500 kaldıraç oranına sahip hesaplar için 500$.
- Önerilen ilk yatırım tutarı: 1:500 kaldıraçlı hesap için 1.000$.
- Kaldıraç oranı 1:100 veya daha büyüktür.
- Hesap türü: garantili.
- EA'nızı VPS (gerekli) aracılığıyla 7/24 çalıştırın.
- Endeksin (DE40/NAS100) aylık işlem hacmi 5.000 birimi aştı.
- Aylık 600'den fazla döviz çifti (EURJPY/USDJPY) işlemi
- 5 dakikalık grafiklerin kullanımı
- Çıktı – dahili mekanizma, sabit hedef yok
- Stop loss fiyatı mı yoksa yüzdesi mi önemli?
- 5 dakikada kolayca kurulur.
- Duyurularda gecikme yaşanmaması için kırmızı/sarı haber duyurusundan X dakika önce ve X dakika sonra tüm işlemleri kapatma olanağı
- MQL takvimini görüntüleyin
- Bir haberin yayınlanmasından X dakika önce ve X dakika sonra yeni eylemleri engelleme yeteneği.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Gerekli dosyalar ve destekleyici belgeler yorumlarda ve ekran görüntülerinde mevcuttur.
A very interesting system, with super support from developer. Very well laid out manual and easy setup with a few set files. Started very profitably on my account so far, looking forward to using this so much. The indices trade very often on it, FX is less number of trades. The backtests are excellent, giving me so much confidence. Has good risk management tools.