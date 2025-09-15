yanılsama DiabloTrade Advisor , Forex ve endeks piyasaları için oldukça etkili bir günlük işlem aracıdır. Ekibimiz Genel hesap, yardımcı fon hesabı, yardımcı fonla ilgili zorluklar.

Daha fazla bilgi için profilimi ziyaret edin: https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Reason as Indices are varied instrument in broker, some digits are different and so are contract sizes, you will need expert advise on that. Forex is standard instrument across the board and easier to navigate.



İndirim mevcut fiyat . Lansmandan sonra fiyat artacak. Diablo 100K endeksi ile düşük riskli ticaret: https://www.mql5.com/en/signals/2323378

Diablo FX Signal 100K hesabı: https://www.mql5.com/en/signals/2316946 Profil sayfanızda PUPrime, IC ve FPMarkets dahil olmak üzere 1.000 ABD Doları değerindeki hesaplar da dahil olmak üzere 10'dan fazla DiabloTrade hesabı listeleniyor. https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd

Ticarete tamamen farklı bir yaklaşım.



DiabloTrade , zarar durdurma işlevini kullanan ve hesap yönetimi parametreleri olarak haber filtreleri ve planlı tasfiyeleri içeren, şebeke tabanlı bir scalping sistemidir. Sistem, lot boyutlarını artırmak yerine, stratejik seviyelerde pozisyonlar ekler ve bunları maksimum yükseliş potansiyeline ulaştığında tasfiye eder. Şeytan Bu, hesabınızı aşırı işlem ve sınırsız riskle mahveden tipik bir çevrimiçi sistem değil. EA'lar, tüm işlemleri kapatarak ve bir sonraki güne kadar işlemleri durdurmak için zarar durdurma seviyeleri (yüzde veya dolar cinsinden) belirleyerek hesabınızı olumsuz olaylardan korur. Bu, özellikle günlük kayıpları en aza indirmek isteyen bireysel hesaplar için faydalıdır.

Diablo Ticareti Bir döviz çiftini ( USDJPY/EURJPY ) ve bir endeksi ( NASDAQ/DAX40 ) destekliyoruz. Bu dört ürün, kullanıcının tercihine bağlı olarak tek bir hesap, özel bir endeks/döviz hesabı veya dört ayrı hesap aracılığıyla işlem görebilir. Bu, son kullanıcıların birden fazla varlık sınıfında geniş bir yelpazedeki işlem fırsatlarından yararlanmasını sağlar. Piyasa oynaklığı ve hızlı giriş-çıkış seçenekleri, endeks işlem sıklığını önemli ölçüde artırır.

Diablo Ticareti Bu sistem hem amatör hem de deneyimli yatırımcılar için faydalıdır. Dengeli hesaplar, hızlı kararlar ve tutarlı işlem yapma olanağı sağlar. Yatırımcıların işlem kurallarını takip etmelerine yardımcı olmak için çeşitli giriş seçenekleri (saatlik haber filtresi, Cuma günleri tüm işlemlerin kapatılması, maksimum günlük zarar vb.) sunar. Ayrıca, tutulan pozisyon sayısını sınırlayan bir işlev de sunar.

Diablo Ticareti Sabit lot ve orantılı bakiye işlem modlarını destekler ve bakiyeniz arttıkça lot boyutlarını otomatik olarak ayarlar. Minimum kurulumla, bu sistem hemen kullanıma hazırdır. Piyasayı dikkatlice izleyin, işlem fırsatlarından doğru bir şekilde yararlanın, riski etkili bir şekilde yönetin ve işlemlerinizi hassasiyetle gerçekleştirin.





Minimum gereksinimler ve öneriler

Önerilen Aracı Kurumlar: Forex ve endeks piyasalarında avantajlı spread ve koşullar sunan aracı kurumlar.

Standart bir hesap (veya düşük komisyonlu bir RAW hesabı) daha iyi bir seçimdir, çünkü komisyonların kar ve zarar üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

Minimum yatırım tutarı: 1:500 kaldıraç oranına sahip hesaplar için 500$.

Önerilen ilk yatırım tutarı: 1:500 kaldıraçlı hesap için 1.000$.

Kaldıraç oranı 1:100 veya daha büyüktür.

Hesap türü: garantili.

EA'nızı VPS (gerekli) aracılığıyla 7/24 çalıştırın.