GoldTick EA, XAUUSD (Altın) ticareti için özel olarak tasarlanmış, sağlam ve esnek bir Uzman Danışmandır. Altına özgü piyasa davranışı ve fiyat yapısına titizlikle dikkat edilerek geliştirilen bu EA, yapılandırmanıza bağlı olarak uyumlu veya bağımsız çalışan iki güçlü dahili stratejiyi bir araya getirir. İster muhafazakar bir yatırımcı ister yüksek frekanslı bir stratejist olun, GoldTick EA, disiplinli risk gözetimini korurken işlem davranışının tam kontrolünü ele geçirmeniz için gereken araçları sunar.





Çift Stratejili Temel

GoldTick EA, altın ticaretinde yaygın olan farklı piyasa koşullarına göre uyarlanmış iki yerleşik algoritmik stratejiye sahiptir. Bu stratejiler genel olmayıp, kapsamlı veri testlerine ve pratik altın ticareti davranışlarına dayanmaktadır. EA, girdi seçimlerinize göre bu stratejileri dinamik olarak uygulayarak, ticaret tarzınıza uygun, özelleştirilmiş bir yaklaşım sunar.





Tamamen Yapılandırılabilir Girdiler

EA, girdi odaklıdır ve davranışı üzerinde tam kontrol sağlar. İşlem giriş mantığından risk parametrelerine kadar her şey EA'nın girdi panelinden ayarlanabilir. Satın aldıktan sonra, farklı risk profillerine ve stratejik yaklaşımlara karşılık gelen ayrıntılı set dosyaları alacaksınız. Bu set dosyaları, tahmin yürütmeyi azaltmak ve kurulumu basitleştirmek için özel olarak oluşturulmuştur.

Her girdi, satın alma sonrasında sağlanan kullanıcı kılavuzunda açıklanmaktadır; bu da EA'yı hesap büyüklüğünüz, aracı kurum koşullarınız ve risk iştahınızla uyumlu hale getirmenizi kolaylaştırır.





Haber Filtresi Entegrasyonu

GoldTick, yüksek etkili haber olayları sırasında işlem yapmaktan kaçınmasını sağlayan entegre bir Haber Filtresi ile birlikte gelir. Haber bültenlerinden dakikalar önce ve sonra işlemleri duraklatacak şekilde yapılandırabilir, böylece yüksek volatiliteye ve öngörülemeyen ani yükselişlere maruz kalmayı azaltabilirsiniz. Haber filtresi, temel verilerin teknik stratejileri bozabileceği gerçek piyasa koşullarında EA'nın uyum sağlama yeteneğini artırır.





Risk Yönetim Sistemi

GoldTick, yatırımcıların Son Derece Yüksek Risk'ten Düşük Risk'e kadar kendi konfor seviyelerini belirlemelerine olanak tanıyan kademeli risk yönetimi seçenekleri sunar. Bu esnek sistem, lot büyüklüklerini, SL/TP davranışını ve emir yürütme hacmini seçtiğiniz risk toleransına göre ayarlar.

Sinyal başına tek bir girişle hassasiyete dayalı alım satımı tercih ediyorsanız Tek Emir Modunu kullanın.

Canlı sinyal hesaplarında gösterildiği gibi, EA'nın işlemlere ölçeklenmesini ve momentum hareketlerini en üst düzeye çıkarmasını istiyorsanız Çoklu Emir Modunu kullanın.

Bu yapılandırmaların tümü girdiler aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu da size kod düzenlemenize gerek kalmadan tam kontrol sağlar.





3 Adımlı Kurtarma Modu

GoldTick EA, şu şekilde bilinen akıllı, Martingale olmayan bir kurtarma sistemine sahiptir:

3 Adımlı Kurtarma Modu:

Bir kayıptan sonra 3 işleme kadar lot boyutunu 0,01 artırır ve ardından orijinal lota sıfırlar. Martingale mantığı olmayan doğrusal, düşük riskli bir kurtarma sistemidir.

Bu yapılandırılmış yaklaşım, hesabınızı üstel lot artışlarına maruz bırakmadan, art arda kaybedilen işlemler sırasında ek bir dayanıklılık katmanı sağlar.





Satın Aldıktan Sonra Alacaklarınız