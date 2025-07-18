GoldTick

GoldTick EA — XAUUSD için Hassas Mühendislik

GoldTick EA, XAUUSD (Altın) ticareti için özel olarak tasarlanmış, sağlam ve esnek bir Uzman Danışmandır. Altına özgü piyasa davranışı ve fiyat yapısına titizlikle dikkat edilerek geliştirilen bu EA, yapılandırmanıza bağlı olarak uyumlu veya bağımsız çalışan iki güçlü dahili stratejiyi bir araya getirir. İster muhafazakar bir yatırımcı ister yüksek frekanslı bir stratejist olun, GoldTick EA, disiplinli risk gözetimini korurken işlem davranışının tam kontrolünü ele geçirmeniz için gereken araçları sunar.


AllPair Engine EA satın alın ve GoldTick EA'yı ücretsiz edinin! Kiralamalar için geçerli değildir! Daha fazla bilgi için özel mesaj gönderin.


Diğer ürünlerimizi inceleyin: Buraya tıklayın


Fiyat, satılan her 10 kopya için 100 ABD doları artacaktır, son fiyat 1200 ABD dolarıdır.


Çift Stratejili Temel

GoldTick EA, altın ticaretinde yaygın olan farklı piyasa koşullarına göre uyarlanmış iki yerleşik algoritmik stratejiye sahiptir. Bu stratejiler genel olmayıp, kapsamlı veri testlerine ve pratik altın ticareti davranışlarına dayanmaktadır. EA, girdi seçimlerinize göre bu stratejileri dinamik olarak uygulayarak, ticaret tarzınıza uygun, özelleştirilmiş bir yaklaşım sunar.


Tamamen Yapılandırılabilir Girdiler

EA, girdi odaklıdır ve davranışı üzerinde tam kontrol sağlar. İşlem giriş mantığından risk parametrelerine kadar her şey EA'nın girdi panelinden ayarlanabilir. Satın aldıktan sonra, farklı risk profillerine ve stratejik yaklaşımlara karşılık gelen ayrıntılı set dosyaları alacaksınız. Bu set dosyaları, tahmin yürütmeyi azaltmak ve kurulumu basitleştirmek için özel olarak oluşturulmuştur.

Her girdi, satın alma sonrasında sağlanan kullanıcı kılavuzunda açıklanmaktadır; bu da EA'yı hesap büyüklüğünüz, aracı kurum koşullarınız ve risk iştahınızla uyumlu hale getirmenizi kolaylaştırır.


Haber Filtresi Entegrasyonu

GoldTick, yüksek etkili haber olayları sırasında işlem yapmaktan kaçınmasını sağlayan entegre bir Haber Filtresi ile birlikte gelir. Haber bültenlerinden dakikalar önce ve sonra işlemleri duraklatacak şekilde yapılandırabilir, böylece yüksek volatiliteye ve öngörülemeyen ani yükselişlere maruz kalmayı azaltabilirsiniz. Haber filtresi, temel verilerin teknik stratejileri bozabileceği gerçek piyasa koşullarında EA'nın uyum sağlama yeteneğini artırır.


Risk Yönetim Sistemi

GoldTick, yatırımcıların Son Derece Yüksek Risk'ten Düşük Risk'e kadar kendi konfor seviyelerini belirlemelerine olanak tanıyan kademeli risk yönetimi seçenekleri sunar. Bu esnek sistem, lot büyüklüklerini, SL/TP davranışını ve emir yürütme hacmini seçtiğiniz risk toleransına göre ayarlar.

  • Sinyal başına tek bir girişle hassasiyete dayalı alım satımı tercih ediyorsanız Tek Emir Modunu kullanın.
  • Canlı sinyal hesaplarında gösterildiği gibi, EA'nın işlemlere ölçeklenmesini ve momentum hareketlerini en üst düzeye çıkarmasını istiyorsanız Çoklu Emir Modunu kullanın.

Bu yapılandırmaların tümü girdiler aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu da size kod düzenlemenize gerek kalmadan tam kontrol sağlar.


3 Adımlı Kurtarma Modu

GoldTick EA, şu şekilde bilinen akıllı, Martingale olmayan bir kurtarma sistemine sahiptir:

3 Adımlı Kurtarma Modu:

  • Bir kayıptan sonra 3 işleme kadar lot boyutunu 0,01 artırır ve ardından orijinal lota sıfırlar. Martingale mantığı olmayan doğrusal, düşük riskli bir kurtarma sistemidir.

Bu yapılandırılmış yaklaşım, hesabınızı üstel lot artışlarına maruz bırakmadan, art arda kaybedilen işlemler sırasında ek bir dayanıklılık katmanı sağlar.


Satın Aldıktan Sonra Alacaklarınız

  • Her ayarı yapılandırmak ve anlamak için eksiksiz giriş kılavuzu ve belgeler.
  • Farklı risk seviyeleri ve stratejiler için birden fazla test edilmiş set dosyası.
  • Haber filtresi etkinleştirme, broker ayarları ve daha fazlası için talimatlar.
  • Çoğu broker ile çalışır, düşük spreadli ortamlar önerilir (Exness için önerilmez)



İncelemeler 9
Sergey Porphiryev
1789
Sergey Porphiryev 2025.09.06 13:46 
 

Gold Tick has really impressed me for the second week in a row!!

I see low ratings in the reviews…

and I think that here in the MQL community there are a lot of people who don’t know how to manage risks on their own. And the automatic systems that every developer builds into their EAs create a dangerous illusion of safety… which then leads to crashes and major disappointments.

Although the EA itself usually trades just like in the backtests — i.e., within the expected range.

Andreas Blach
344
Andreas Blach 2025.08.10 11:28 
 

This EA runs on two Live Accounts.In both accounts this EA trades at different times.The trades have always a short TP but a long SL. This is the reason, because the DD ist sometimes higher then 35% This EA runs now 14 days and this EA trades like in the back test. My live accounts are at I Market and Roboforex. The different Trades are the result from the Priceaction. Roboforex has a higher delay and refresh his Prices not as often as I Market. It do matter, on which Broker this EA runs.

Mihai catalin Stoica
77
Mihai catalin Stoica 2025.07.31 07:39 
 

he EA is incredible. It demonstrates its potential in backtests, but day after day, in demo or real-life situations, it shows you what it's capable of. Incredible results, and even though it makes a few trades, they're winners, and that's what counts toward the broker's spread or commissions. Congratulations to the creator, great work.

İncelemeye yanıt