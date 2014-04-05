Pipsator MT5

Gösterge, trend yönünü, giriş noktalarını ve işlemler için en uygun çıkış noktalarını gösterir. Ayrıca, işlem analizini geliştirmek için tüm sinyallerin istatistiklerini görüntüler.

MT4 için gösterge sürümü

Özellikler

  • Bu gösterge yeniden çizim yapmaz.
  • Kripto paralar, hisse senetleri, metaller, endeksler, emtialar ve dövizler gibi herhangi bir varlık ile işlem yapmak için kullanılabilir.
  • Tüm zaman dilimlerinde çalışır.
  • Giriş sinyalleri yeni bir mum açıldığında görünür.
  • Çıkış sinyalleri yaklaşık olarak verilir, çünkü genellikle bir işlemi daha yüksek kârla kapatabilirsiniz.
  • Sol üst köşede detaylı bir işlem istatistikleri paneli görüntülenir ve bu panel küçültülebilir.
  • M1’den W1’e kadar olan zaman dilimlerinde trend yönünü gösterir.
  • Hafif bir kod yapısına sahiptir, bu nedenle terminali aşırı yüklemez veya yavaşlatmaz.
  • Giriş sinyallerini kaçırmamak için Alert penceresi ve push bildirimleri yoluyla bildirim alabilirsiniz.
  • Yeni başlayanlardan uzmanlara kadar her seviyeden kullanıcı için uygundur.

İstatistik Paneli

  • Sinyal geçmişinin alındığı gün sayısı.
  • İstatistiklerin sağlandığı toplam sinyal sayısı.
  • Kârlı ve zararlı sinyallerin oranı.
  • Toplam sinyaller içindeki kârlı sinyallerin yüzdesi.
  • Sinyal başına ortalama kâr.
  • Tüm sinyallerin toplam kârı.
  • Sinyal başına ortalama zarar.
  • Tüm sinyallerin toplam zararı.
  • Broker sunucusuna son ping.
  • Mevcut spread.
  • M1’den W1’e kadar olan zaman dilimlerinde trend yönü (YUKARI/AŞAĞI).

Ayar Parametreleri

  • "Period": Göstergenin hassasiyeti.
  • "Font size": İstatistik paneli için yazı tipi boyutu.
  • "Show line": Trend çizgisini gösterme seçeneğini açma/kapama.
  • "Show circles": Trend değişiminde daireleri gösterme seçeneğini açma/kapama.
  • "Show entry/exit": Piyasaya giriş ve çıkış noktalarını gösterme seçeneğini açma/kapama.
  • "Show statistics": Grafiğin sol üst köşesinde sinyal istatistikleri panelini gösterme seçeneğini açma/kapama.
  • "Use alert notification": Sesli uyarı ile açılır pencere bildirimini açma/kapama.
  • "Use push notification": Push bildirimlerini açma/kapama.


