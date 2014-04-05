Pipsator MT5
- Göstergeler
- Yuriy Lyachshenko
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Gösterge, trend yönünü, giriş noktalarını ve işlemler için en uygun çıkış noktalarını gösterir. Ayrıca, işlem analizini geliştirmek için tüm sinyallerin istatistiklerini görüntüler.
Özellikler
- Bu gösterge yeniden çizim yapmaz.
- Kripto paralar, hisse senetleri, metaller, endeksler, emtialar ve dövizler gibi herhangi bir varlık ile işlem yapmak için kullanılabilir.
- Tüm zaman dilimlerinde çalışır.
- Giriş sinyalleri yeni bir mum açıldığında görünür.
- Çıkış sinyalleri yaklaşık olarak verilir, çünkü genellikle bir işlemi daha yüksek kârla kapatabilirsiniz.
- Sol üst köşede detaylı bir işlem istatistikleri paneli görüntülenir ve bu panel küçültülebilir.
- M1’den W1’e kadar olan zaman dilimlerinde trend yönünü gösterir.
- Hafif bir kod yapısına sahiptir, bu nedenle terminali aşırı yüklemez veya yavaşlatmaz.
- Giriş sinyallerini kaçırmamak için Alert penceresi ve push bildirimleri yoluyla bildirim alabilirsiniz.
- Yeni başlayanlardan uzmanlara kadar her seviyeden kullanıcı için uygundur.
İstatistik Paneli
- Sinyal geçmişinin alındığı gün sayısı.
- İstatistiklerin sağlandığı toplam sinyal sayısı.
- Kârlı ve zararlı sinyallerin oranı.
- Toplam sinyaller içindeki kârlı sinyallerin yüzdesi.
- Sinyal başına ortalama kâr.
- Tüm sinyallerin toplam kârı.
- Sinyal başına ortalama zarar.
- Tüm sinyallerin toplam zararı.
- Broker sunucusuna son ping.
- Mevcut spread.
- M1’den W1’e kadar olan zaman dilimlerinde trend yönü (YUKARI/AŞAĞI).
Ayar Parametreleri
- "Period": Göstergenin hassasiyeti.
- "Font size": İstatistik paneli için yazı tipi boyutu.
- "Show line": Trend çizgisini gösterme seçeneğini açma/kapama.
- "Show circles": Trend değişiminde daireleri gösterme seçeneğini açma/kapama.
- "Show entry/exit": Piyasaya giriş ve çıkış noktalarını gösterme seçeneğini açma/kapama.
- "Show statistics": Grafiğin sol üst köşesinde sinyal istatistikleri panelini gösterme seçeneğini açma/kapama.
- "Use alert notification": Sesli uyarı ile açılır pencere bildirimini açma/kapama.
- "Use push notification": Push bildirimlerini açma/kapama.