PipRush MT4

PipRush, istatistiksel mantık kullanarak yapılandırılmış işlem fırsatlarını tespit eden teknik bir göstergedir. Giriş, zarar durdur (stop loss) ve kar al (take profit) seviyeleri dahil olmak üzere işlem kurulumlarını otomatik olarak çizer.

Bu gösterge, manuel analizleri azaltmak ve tutarlı, veri odaklı bir yaklaşım benimsemek isteyen traderlar için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler

  • Giriş, stop loss, take profit ve risk/ödül oranı dahil olmak üzere tam işlem kurulumunu otomatik olarak çizer
  • Gerçek zamanlı performans verilerini gösteren gösterge paneli
  • Geçerli bir işlem sinyali oluştuğunda anında uyarı verir
  • Kolay kurulum, karmaşık ayarlar gerektirmez
  • Tüm ana piyasalarda çalışır: Forex, endeksler, metaller ve kripto paralar
  • Tekrarlamayan sinyaller: Gösterildikten sonra sinyaller değişmez

Nasıl Çalışır

  1. Göstergeleri grafiğinize ekleyin
  2. Yeni bir sinyalin ortaya çıkmasını bekleyin
  3. Giriş, stop loss ve take profit seviyeleri grafik üzerine otomatik olarak işaretlenir
  4. Önerilen seviyelere göre bekleyen emir yerleştirin
  5. Her işlemden sonra, gösterge paneli performans verilerini gerçek zamanlı olarak günceller

Kimler İçin Uygun

  • Tahmine dayalı değil, net ve görsel işlem kurulumları isteyen traderlar
  • Yapılandırılmış ve kural temelli sinyallerle güven kazanmak isteyen yeni başlayanlar
  • İş akışını basitleştirmek ve tutarlılığı artırmak isteyen deneyimli traderlar
  • Tanımlı risk ile yüksek kaliteli giriş noktaları arayan günlük ve swing traderlar
  • Gerçek zamanlı verilerle desteklenen tekrarlanabilir bir işlem süreci uygulamak isteyen herkes

Notlar

  • Bu ürün sinyalleri yeniden çizmez (repaint yapmaz)
  • DLL veya harici kaynaklar kullanılmaz
  • Üçüncü taraf platformlara bağlantı gerekmez

Destek

Sorularınız veya geri bildirimleriniz için MQL5 üzerinden özel mesaj ile benimle iletişime geçebilirsiniz.

