PipRush MT4

PipRush, istatistiksel mantık kullanarak yapılandırılmış işlem fırsatlarını tespit eden teknik bir göstergedir. Giriş, zarar durdur (stop loss) ve kar al (take profit) seviyeleri dahil olmak üzere işlem kurulumlarını otomatik olarak çizer.

Bu gösterge, manuel analizleri azaltmak ve tutarlı, veri odaklı bir yaklaşım benimsemek isteyen traderlar için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler

Giriş, stop loss, take profit ve risk/ödül oranı dahil olmak üzere tam işlem kurulumunu otomatik olarak çizer

Gerçek zamanlı performans verilerini gösteren gösterge paneli

Geçerli bir işlem sinyali oluştuğunda anında uyarı verir

Kolay kurulum, karmaşık ayarlar gerektirmez

Tüm ana piyasalarda çalışır: Forex, endeksler, metaller ve kripto paralar

Tekrarlamayan sinyaller: Gösterildikten sonra sinyaller değişmez

Nasıl Çalışır

Göstergeleri grafiğinize ekleyin Yeni bir sinyalin ortaya çıkmasını bekleyin Giriş, stop loss ve take profit seviyeleri grafik üzerine otomatik olarak işaretlenir Önerilen seviyelere göre bekleyen emir yerleştirin Her işlemden sonra, gösterge paneli performans verilerini gerçek zamanlı olarak günceller

Kimler İçin Uygun

Tahmine dayalı değil, net ve görsel işlem kurulumları isteyen traderlar

Yapılandırılmış ve kural temelli sinyallerle güven kazanmak isteyen yeni başlayanlar

İş akışını basitleştirmek ve tutarlılığı artırmak isteyen deneyimli traderlar

Tanımlı risk ile yüksek kaliteli giriş noktaları arayan günlük ve swing traderlar

Gerçek zamanlı verilerle desteklenen tekrarlanabilir bir işlem süreci uygulamak isteyen herkes

Notlar

Bu ürün sinyalleri yeniden çizmez (repaint yapmaz)

DLL veya harici kaynaklar kullanılmaz

Üçüncü taraf platformlara bağlantı gerekmez

Destek

Sorularınız veya geri bildirimleriniz için MQL5 üzerinden özel mesaj ile benimle iletişime geçebilirsiniz.