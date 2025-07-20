Position Nibbler

Position Nibbler EA - Akıllı Kayıp Minimizasyonu ve Pozisyon Yönetimi Aracı Sistematik Pozisyon Azaltma ve Risk Yönetimi için Profesyonel Otomatik Sistem

Position Nibbler EA, tüccarların eski ve sorunlu pozisyonların boyutunu sistematik olarak azaltmasına yardımcı olmak için tasarlanmış özel bir pozisyon yönetimi aracıdır. Disiplinli pozisyon küçültme stratejileri, swap maliyet optimizasyonu ve duygusal karar verme olmadan otomatik kayıp minimizasyonu gereken profesyonel tüccarlar için mükemmeldir.

Tam Dokümantasyon: Kullanıcı Kılavuzu

Temel Problem Çözümü

Birçok tüccar, kaybedici pozisyonları çok uzun süre tutma, pahalı swap maliyetleri biriktirme ve pozisyon kapatma konusunda duygusal kararlar verme konusunda zorlanmaktadır. Position Nibbler EA, profesyonel seviye pozisyon azaltma stratejileri uygularken kayıp yönetiminden duyguları uzaklaştıran sistematik otomasyon aracılığıyla bu kritik zorluklara hitap eder.

Sistem, uzatılmış düşüşleri önleyen, gece finansman ücretlerini minimize eden ve sistematik olarak riski azaltırken kısmi piyasa maruziyetini koruyan disiplinli pozisyon yönetimi sağlar. Bu yaklaşım, tüccarlara genellikle uygun kayıp sınırlamasını engelleyen psikolojik engeller olmadan kurumsal seviye pozisyon yönetimi uygulama imkanı verir.

Gelişmiş Pozisyon Yönetimi Özellikleri

Otomatik Eski Pozisyon İşleme, pozisyonların aşırı swap maliyetleri veya uzatılmış düşüşler yoluyla hesap öz sermayesini asla tüketmemesini garanti eder. EA, kullanıcı tanımlı kriterlere dayalı olarak pozisyon boyutlarını sistematik olarak azaltır, piyasa duygularından veya psikolojik baskıdan bağımsız olarak kayıp yönetiminde tutarlı disiplin sağlar.

Akıllı Pozisyon Seçimi, optimal swap maliyet yönetimi için en eski pozisyonları ilk hedefleyen FIFO işleme, gerektiğinde en yeni pozisyonları işleyen LIFO işleme ve belirli stratejik gereksinimlere dayalı olarak hem en eski hem de en yeni pozisyonları aynı anda yönetebilen ikili işleme yetenekleri dahil olmak üzere çoklu işleme stratejileri sunar.

Esnek Azaltma Stratejileri, piyasa etkisini minimize etmek için küçük yüzdeleri kapatan kademeli küçültme, tutarlı lot azaltmaları için sabit tutar kapatma, gerektiğinde tam pozisyon eliminasyonu ve son ticaret performansı ile piyasa koşullarına dayalı kapatma tutarlarını ayarlayan uyarlanabilir boyutlandırma dahil olmak üzere pozisyon küçültme için kapsamlı seçenekler sağlar.

Profesyonel Risk Yönetimi Yetenekleri

Sistem, düzenli aralıklarla pozisyon azaltmaları gerçekleştiren otomatik işleme, sadece likit piyasa koşulları sırasında işlem yapan piyasa saatleri farkındalığı ve bireysel ticaret stratejilerine dayalı günlük veya saatlik pozisyon yönetimi için zamanlanmış temizleme yetenekleri ile gelişmiş zaman tabanlı pozisyon yönetimi içerir.

Akıllı Filtreleme Sistemleri, pozisyon azaltma için belirli döviz çiftlerine odaklanan sembol-spesifik hedefleme, belirli Expert Advisor'lardan veya manuel işlemlerden pozisyonlarla çalışan sihirli numara filtreleme ve stratejik olarak gerektiğinde sadece alım veya satım pozisyonlarını işleyen yön tabanlı işleme içerir.

Gelişmiş Kayıp Koruma Mekanizmaları, kabul edilebilir kayıp eşiklerini aşan pozisyonları atlayan maksimum kayıp sınırları, sistematik küçültme yoluyla büyük piyasa etkisinden kaçınan kademeli azaltma protokolleri ve sadece ticaret koşulları elverişli olduğunda pozisyon değişiklikleri gerçekleştiren piyasa koşulları farkındalığı içerir.

Swap Maliyet Optimizasyonu ve Marj Verimliliği

Position Nibbler EA, sistematik swap maliyet optimizasyonu yoluyla önemli maliyet azaltma faydaları sağlar. Eski pozisyonları otomatik olarak azaltarak, tüccarlar kısmi piyasa maruziyetini korurken gece finansman maliyetlerini önemli ölçüde kesebilir, tam pozisyon terkini önleyebilir ve gelişmiş ticaret verimliliği için maliyet-maruziyet oranlarını optimize edebilir.

Marj Verimlilik İyileştirmeleri, sistematik pozisyon küçültme yoluyla sermaye serbest bırakma, ticaret portföyleri genelinde gelişmiş kaldıraç kullanımı ve stratejik piyasa konumlandırmasını korurken genel hesap maruziyetini düşüren sistematik risk azaltma içerir.

Sistem, tüccarlara tipik olarak uygun kayıp yönetimini engelleyen duygusal engelleri kaldırarak zor piyasa dönemlerinde ticaret disiplinini koruma imkanı verir. Bu otomatik yaklaşım, piyasa psikolojisinden veya tüccar duygusal durumundan bağımsız olarak pozisyon yönetimi kurallarının tutarlı uygulanmasını sağlar.

Kritik Ticaret Durumları Yönetimi

Swap Maliyet Yönetimi, uzun süreler boyunca tutulan pozisyonlar için özellikle değerli hale gelir. Sistem, potansiyel toparlanma fırsatları için bazı piyasa maruziyetini korurken pahalı gece finansman ücretlerini minimize etmek için bu pozisyonları kademeli olarak azaltır.

Düşüş Toparlanma protokolleri, zorlu piyasa koşulları sırasında marjı serbest bırakmak ve genel portföy riskini azaltmak için kaybedici pozisyon boyutlarını sistematik olarak azaltır. Bu yaklaşım, tam piyasa terkii yerine azaltılmış maruziyet ile devam eden ticarete olanak tanır.

Grid Pozisyon Temizleme işlevselliği, artık karlı veya stratejik olmayan eski grid seviyelerini yöneterek, karlılık potansiyelini koruyan çekirdek pozisyonları korurken genel maruziyeti azaltır.

Duygusal Ticaret Toparlanma, önceden belirlenmiş kurallar ve zamanlamayla tüm süreci otomatikleştirerek pozisyon kapatmanın psikolojik engellerini kaldırır, tüccarın toparlanma umuduyla kaybedici pozisyonları tutma genel eğilimini ortadan kaldırır.

Profesyonel Uygulama Özellikleri

Sistem, pozisyon azaltma etkinliklerinin gerçek zamanlı izlenmesi için kapsamlı görsel kontrol paneli yetenekleri, tüm pozisyon kapatmalarını ve hesap performansına etkilerini takip eden ayrıntılı kayıt tutma, tüm büyük brokerler ve hesap türleri ile çalışan tam broker uyumluluğu ve maksimum güvenilirlik ve kararlılık için saf MQL5 kodu aracılığıyla sıfır bağımlılık içerir.

Maliyet Azaltma Faydaları, sistematik swap maliyet azaltma, gelişmiş marj kullanımı ve gereksiz maliyetleri minimize ederken stratejik maruziyeti koruyan risk ayarlı pozisyon yönetimi yoluyla ticaret verimliliğinde ölçülebilir iyileştirmeler sağlar.

Disiplinli Ticaret Uygulaması, kayıp yönetiminden duygusal karar vermeyi kaldıran otomatik disiplin, piyasa koşullarından bağımsız olarak aynı kuralları uygulayan tutarlı uygulama ve insan tereddütü veya psikolojik müdahale olmadan profesyonel pozisyon yönetimi uygulayan sistematik yaklaşımlar sağlar.

Sistem Gereksinimleri ve Uyumluluk

Platform Gereksinimleri, tam işlevsellik için MetaTrader 5 platformu, optimal performans için minimum 4GB RAM, Windows 7 veya üzeri, Mac OS veya Linux işletim sistemleri, gerçek zamanlı çalışma için kararlı internet bağlantısı ve tüm brokerler ve hesap türleri ile uyumluluk içerir.

Sistem, yüksek swap maliyetleri ile uğraşan tüccarlar, çoklu eşzamanlı pozisyonları yöneten tüccarlar ve tam piyasa çıkışı olmadan sistematik risk azaltma gerektiren profesyoneller için özellikle değerli olduğunu kanıtlamaktadır.

Profesyonel Uygulamalar, kurumsal seviye pozisyon yönetimi stratejileri, sistematik kayıp sınırlaması için otomatik disiplin, uzatılmış pozisyon tutma için maliyet optimizasyonu ve genel hesap riskini azaltırken kısmi maruziyeti koruyan profesyonel risk yönetimi içerir.

Hedef Kullanıcı Profili

Position Nibbler EA, sistematik pozisyon yönetiminin önemini anlayan ancak kayıp gerçekleştirmenin duygusal yönleri ile mücadele eden deneyimli tüccarlar için tasarlanmıştır. Sistem, grid stratejileri yöneten tüccarlara, yüksek swap maliyet maruziyeti olan tüccarlara ve disiplinli pozisyon azaltma protokolleri gerektiren profesyonellere fayda sağlar.

İdeal Uygulamalar, çoklu açık pozisyonlu uzatılmış ticaret kampanyalarını yönetme, swing ticaret stratejileri için maliyetleri optimize etme, piyasa volatilitesi sırasında sistematik risk azaltma uygulama ve piyasa psikolojisinden bağımsız olarak pozisyon yönetiminde profesyonel disiplini koruma içerir.

Araç, sorunlu pozisyonları kapatma ihtiyacını fark eden ancak kayıp sınırlama stratejilerinin uygun uygulanmasını engelleyen duygusal engeller bulan tüccarlar için özellikle değerli olduğunu kanıtlamaktadır.

Linkler:

  • Tam Dokümantasyon: Kullanıcı Kılavuzu

Araç Sınıflandırması ve Sınırlamalar

Pozisyon Yönetim Aracı: Position Nibbler EA, tam bir ticaret sistemi yerine özel bir pozisyon yönetimi aracı olarak tasarlanmıştır. Başarı, uygun yapılandırmaya, uygun pozisyon seçim kriterlerine ve mevcut ticaret stratejileri ile entegrasyona bağlıdır.

Operasyonel Gereksinimler: Sistem, yönetilecek mevcut açık pozisyonlar gerektirir ve aktif ticaret stratejileri için destek aracı olarak işlev görür. Performans, uygun kuruluma, uygun zamanlama parametrelerine ve kayıp sınırlama yetenekleri konusunda gerçekçi beklentilere bağlıdır.

Piyasa Bağımlılığı: Pozisyon kapama zamanlaması, piyasa likiditesine ve broker uygulama yeteneklerine bağlıdır. Sistem, belirli uygulama fiyatlarını garanti edemez veya pozisyon azaltma süreçleri sırasında piyasa etkisini ortadan kaldıramaz.

Risk Açıklaması ve Kullanıcı Sorumluluğu

Ticaret Risk Uyarısı

Pozisyon yönetimi ve sistematik kayıp sınırlaması, devam eden piyasa risklerini içerir. Sistem, disiplinli azaltma stratejileri yoluyla kayıpları minimize etmeye yardımcı olsa da, ticaret risklerini ortadan kaldıramaz veya karlı sonuçları garanti edemez. Piyasa koşulları hızla değişebilir, pozisyon kapama uygulamasını ve sonuçlarını etkileyebilir.

Otomatik Sistem Feragatnamesi

Bu araç, kullanıcı tanımlı parametrelere dayalı pozisyon yönetimi kararlarını otomatikleştirir. Kullanıcılar, uygun kriterleri belirleme, sistem performansını izleme ve pozisyon yönetiminin genel ticaret stratejileri ve risk toleransı ile uyumlu olmasını sağlama sorumluluğunu taşımaya devam eder.

Maliyet Optimizasyonu Bildirimi

Swap maliyetlerini azaltmak ve marj verimliliğini artırmak için tasarlanmış olsa da, gerçek maliyet tasarrufları piyasa koşullarına, broker şartlarına ve bireysel ticaret kalıplarına bağlıdır. Sonuçlar, pozisyon türlerine, piyasa volatilitesine ve pozisyon azaltma zamanlamasına dayalı olarak önemli ölçüde değişebilir.

Profesyonel Sorumluluk

Tüm pozisyon yönetimi kararları ve sonuçları tamamen sizin sorumluluğunuzda kalır. Bu araç, önceden belirlenmiş kuralların sistematik uygulanmasını sağlar ancak profesyonel ticaret yargısını, piyasa analizini veya kapsamlı risk yönetimi planlamasını yerine geçiremez.

Önemli Tavsiye

Position Nibbler EA, ticaret disiplinini ve maliyet verimliliğini artırmak için tasarlanmış profesyonel bir pozisyon yönetim aracı olarak hizmet eder. Başarı, uygun yapılandırma, gerçekçi beklentiler ve sağlam ticaret ilkeleri ile entegrasyon gerektirir. Sistem, ticaret kayıplarının ortadan kaldırılmasını veya olumsuz piyasa sonuçlarının önlenmesini garanti etmez.


Önerilen ürünler
Breakeven Quick SL
Makarii Gubaydullin
Yardımcı programlar
Başa baş seviyeleri: SL'yi tek tıkla hareket ettirin. Mevcut karı kaybetmekten kaçının Bu araçla, tek tıkla hızlıca karınızı koruyabilirsiniz. Kısa vadeli işlemler için özellikle önemlidir. Ofset seçeneği de mevcuttur. Çok fonksiyonlu araç : 66+ özellik, bu araç dahil | Sorularınız için bana ulaşın | MT4 versiyonu SL seviyelerini nasıl hareket ettirilir: 1. Belirli bir [Sembol] belirtin veya [TÜM] Sembolleri seçin. 2. Başa baş uygulamak istediğiniz işlem türünü seçin: [TÜM]: tüm aktif işlemler
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Yardımcı programlar
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Yardımcı programlar
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
TradeKeeper
Kenneth Berry Cunningham
Yardımcı programlar
TradeKeeper - Your Ultimate Trading Journal Enhance Your Trading Experience with TradeKeeper! TradeKeeper is a powerful and intuitive notepad designed specifically for traders. Seamlessly integrated into your trading chart, TradeKeeper allows you to save, recall, and manage your trading notes with ease. Whether you're tracking market trends, recording trade ideas, or analyzing your performance, TradeKeeper ensures you never miss a crucial detail. Key Features: Seamless Chart Integration : Acces
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Yardımcı programlar
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Yardımcı programlar
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
EA Hedger MT5
Sergej Chukhista
3 (2)
Yardımcı programlar
Have you bought a trading advisor, subscribed to a signal, or are you trading manually ?! Don't forget about risk management. EA Hedger   is a professional trading utility with many settings that allows you to manage risks using hedging. Hedging is a trading technique that involves opening opposite positions to those already open positions. With the help of hedging, the position can be completely or partially blocked (locked). For example, you have three open positions on your account: EURUSD b
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Yardımcı programlar
Smart Trading Panel – Profesyonel Manuel & Yarı Otomatik EA Smart Trading Panel, tam kontrol ve hassasiyet isteyen traderlar için geliştirilmiş MetaTrader 5 Expert Advisor’dır. Manuel işlem araçlarını gelişmiş otomasyonla birleştirerek risk yönetimi, emir işlemleri ve performans takibini doğrudan grafik üzerinden sunan eksiksiz bir işlem yönetim çözümüdür. Temel Özellikler Tek tıkla işlem açma – Ayarlanabilir lot ve Magic Number ile anında BUY/SELL. Esnek Stop Loss & Take Profit – SL/TP’yi P
Help Panel
Bogdan Kupinsky
Yardımcı programlar
Данная панель предназначена для удобного совершения сделок в платформе Metatrader. Она позволяет с легкостью открывать позиции, устанавливать стоп лосс и тэйк профит, использовать трейлинг стоп и тд.. Входные параметры : Magic - уникальный номер эксперта Lot step - шаг изменения лота Custom - произвольная сумма для высчитывания риска Risk Value  - тип поиска значения риска (в %) Функции панели : Открытие sell и buy позиций Возможность установки profit / loss для позиции, в том числе и графичес
Virgilio Trading Helper
Luigi Lopez
Yardımcı programlar
Virgilio is a multifunction control panel consisting of several panels, each of which performs one of the most useful functions used by traders. Its aesthetic is unique, designed to blend into any working environment and offer a user experience that makes work even more enjoyable. Its operativity is simple and intuitive, developed with attention to details to be as userfriendly as possible. Its main panel displays all the basic account and chart data. The first panel offers the user the possib
TraderPanel STA for MT5
Ren Xiang Wang
Yardımcı programlar
Executor Trader Panel (Sta) - Standard Version   is a multi-functional trading tool designed for traders. The trading panel integrates over 30 individual functions and more than 10 combined functions, providing traders with a highly flexible operational approach. Main Features of the Executor: Instant Connection Status:   Immediately know if the connection with the broker is lost. Time Synchronization:   Instantly know the current local time and the time of the trading server. Universal Compati
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Yardımcı programlar
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Yardımcı programlar
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Scalping Scale in
Konstantinos Kalaitzidis
Yardımcı programlar
"Scalping Scale in", S/L ve T/P yerleşimi konusunda endişelenmeden sabit mesafelerde başlangıç ​​pozisyonunda ölçeklendirme yapmak isteyen kafa derisi yüzücüler için tasarlanmış yardımcı bir araçtır, çünkü ölçeklendirme sırasında her saniye önemlidir. Nasıl çalışır: EA'nın girişler sekmesinde istediğiniz değerleri ve daha spesifik olarak T/P'nin yerleştirilmesini istediğiniz Risk-Ödül oranı, S/L'nizin ne kadar geniş olmasını istediğinizi (pip cinsinden) - hangisini belirlersiniz? aynı zamanda
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Yardımcı programlar
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Yardımcı programlar
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Yardımcı programlar
Close Buttons Utility, pozisyonların ve bekleyen emirlerin doğrudan grafikten manuel yönetimi için kompakt ve esnek bir MQL5 yardımcı programıdır. Panel, tek tıklamayla geçerli veya seçili semboller grubundaki emir ve pozisyon gruplarını kapatmanıza olanak tanır. Tüm emirlerle ve ayrıca belirli bir Sihirli sayılar listesi veya manuel emirlerle çalışabilir. Panel küçültülebilir veya ekran etrafında hareket ettirilebilir. Açık ve koyu temalar, özelleştirilebilir boyutlar, satır yüksekliği ve düğm
Trade Performance Journal
Nana Yaw Osei
Yardımcı programlar
Trade Performance Journal — Your Visual Trading Summary Tool Trade smarter by understanding your performance. This Expert Advisor (EA) provides an instant visual summary of your trading results directly on the chart. Whether you’re a scalper, swing trader, or long-term investor, this tool helps you stay on top of your performance metrics with ease. Key Features Flexible Time Analysis View your performance by Quarter, Month, or Half-Year. Easily switch between display modes to analyze your res
FREE
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Yardımcı programlar
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield is a tool for MetaTrader 5 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a mar
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
Yardımcı programlar
The purpose   of this utility is to manage one or more subwindow in the same chart by opening and closing them through a button or the keyboard keys How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW ' and ' IW '. First of all install
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Yardımcı programlar
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Panel Orders MT5
Maksim Novikov
Yardımcı programlar
This utility (as an advisor) allows you to open and close positions in a couple of clicks. The control panel , in the form of graphical objects, allows you to manage orders without the help of third-party programs. Program Features: 1. There is a lot selection option. Either the usual fixed or a percentage of the deposit. 2. Horizontal lines, by including which you can easily determine for yourself the desired Stop Loss and Take Profit to open a future position. 3. This program can close
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Volatility 10 Auto Scalper
Harifidy Razafindranaivo
Yardımcı programlar
BRIEF INTRODUCTION   : This Panel is made for  Volatility 10 (1s) Index and Volatility 10 Index  Synthetic indices instruments. It offers an ultimate and complete  auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on strategy tester. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel.  There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it triggers automatically when t
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Yardımcı programlar
Boost your forex profits with Blues Protector, an advanced MQL5 Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This automated trading bot dynamically manages your stop-loss levels to secure gains and reduce risks. Blues Protector EA - User Manual   (For MT5 - Ready-to-Use EX5 File)   1. What This EA Does    The Blues Protector EA automatically secures your profits by smartly adjusting stop-loss levels when your trade reaches a predefined profit level. It works silently in the background, protecting
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Uzman Danışmanlar
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Yardımcı programlar
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Yardımcı programlar
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (6)
Yardımcı programlar
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (106)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader şu anda beta aşamasında. Bazı özellikler hala geliştirilme aşamasında olabilir ve küçük hatalar oluşabilir. Sorunla karşılaşırsanız lütfen bildirin – geri bildiminiz ürünü geliştirmeye yardımcı olur. Resmi sürümden sonra fiyat artacaktır. Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açık ve özel kanalları destekler ve birden
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (85)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Yazarın diğer ürünleri
Gold News AI
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Gold News AI - Profesyonel AI Destekli İşlem Sistemi Kurumsal Seviye Canlı Haber Araştırması Gelişmiş AI Teknolojisi ile Buluşuyor Gold News AI, canlı finansal haber analiziyle yapay zeka sistemlerini birleştirerek XAUUSD'de hassas işlem kararları sunan otomatik altın işlem teknolojisinin zirvesini temsil eder. Bu profesyonel seviye Expert Advisor, gerçek zamanlı web araştırma yetenekleri, gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve esnek AI entegrasyonu sunar - tek bir API sağlayıcısıyla çalışır veya
AI Impetus EA
Michael Schuster
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AI Impetus EA - Nihai Çok-AI Forex İşlem Robotu Gelişmiş Grid Teknolojisi ile Devrimci 9-AI Model İşlem Sistemi Deneyimli tüccarlar ve AI uzmanları tarafından geliştirilen AI Impetus EA, otomatik forex işlemlerinin yeni nesli temsil eder. Bu çığır açan Expert Advisor, eşsiz piyasa analizi ve işlem kararları sunmak için yedi premium AI modelini (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) entegre eder. Canlı Performans: Canlı Sinyali Görüntüle Tam Dokümantasyon: Kullanıcı
Rodent EA
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Rodent EA - AI Geliştirmeli Profesyonel Grid Trading Tutarlı kar üretimi için akıllı pozisyon yönetimini isteğe bağlı yapay zeka ile birleştiren gelişmiş orta vadeli ticaret stratejisi. Genel Bakış Rodent EA, otomatik grid ticaret teknolojisinde devrimsel bir atılımı temsil eder. Tüm pozisyon sepetinin kara ulaşmasını bekleyen geleneksel grid sistemlerinden farklı olarak, bu Expert Advisor karlı pozisyonları korurken zarar eden pozisyonları sistematik olarak azaltan devrimsel bir "kemirme" tekni
Multi AI Advisor
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Multi AI Advisor - Gelişmiş Pazar Analiz Paneli 7 AI Modeli ve Manuel Ticaret Kontrolü ile Profesyonel Pazar Analiz Aracı Multi AI Advisor, yedi önde gelen AI modelini kanıtlanmış teknik göstergelerle birleştirerek kapsamlı pazar içgörüleri sağlayan yeni nesil pazar analiz araçlarını temsil eder. Ticaret kararları üzerinde tam kontrol sağlarken son teknoloji AI teknolojisinden yararlanmak isteyen profesyonel traderlar için tasarlanmıştır. Tam Dokümantasyon: Kullanıcı Kılavuzu Kullanım Öncesi Kr
FREE
Panel Storm Dashboard
Michael Schuster
Yardımcı programlar
Panel Storm Dashboard - Profesyonel İşlem Analizi Nihai Gerçek Zamanlı İşlem Performans İzleme ve Analitik Çözümü Panel Storm Dashboard, işlem performansları hakkında kapsamlı gerçek zamanlı içgörüler talep eden ciddi tüccarlar ve para yöneticileri için tasarlanmış profesyonel işlem analitiğinin zirvesini temsil eder. Bu sofistike izleme çözümü, elegant ve özelleştirilebilir bir arayüzde gelişmiş analitik, çoklu zaman çerçevesi analizi ve kurumsal düzey raporlama yetenekleri sağlar. İleri Düzey
Multi AI Consensus Max
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Multi AI Consensus Max - Profesyonel AI Destekli Grid Ticaret Sistemi Genel Bakış Multi AI Consensus Max, yapay zeka analizini teknik göstergelerle birleştirerek otonom ticaret operasyonları gerçekleştiren otomatik grid ticaret uzman danışmanıdır. Sistem, ticaret sinyalleri üretmek ve grid tabanlı pozisyon stratejilerini yönetmek için yedi AI modelini geleneksel teknik analizle entegre eder. Canlı Ticaret Sinyalleri: Döviz Çiftleri - Genişletilmiş AI Sorgusu: https://www.mql5.com/en/signals/2319
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt