Smart DCA AI – Expert Advisor thông minh trên MT4 Smart DCA AI là một công cụ giao dịch tự động chuyên nghiệp được phát triển cho MetaTrader 4 (MT4). EA sử dụng chiến lược DCA (Trung bình chi phí bằng đô la) kết hợp với thuật toán thông minh và hệ thống Trailing Stop để tối ưu lợi nhuận cũng như bảo toàn vốn khi thị trường biến động. Các tính năng nổi bật Chiến lược DCA thông minh: Trung bình giá động, giảm rủi ro khi thị trường đi ngược. Quản lý rủi ro hoạt động: Tích hợp kiểm soát kích thước lô, tối đa lệnh số, giới hạn lỗi. AI phân tích trường: Tự động thích ứng với xu hướng và biến động giá. Tự động chốt lời (TP) + Trailing Stop: Hệ thống vừa chốt lời thông minh vừa dùng Trailing để rút lợi nhuận theo xu hướng, đảm bảo không bỏ lỡ sóng lớn. Hiệu quả đa cặp: Vận hành tốt trên EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Vàng). Smart DCA AI là “người quản lý vốn tự động” đáng tin cậy, kết hợp DCA + AI + Trailing Stop, giúp bạn giao dịch an toàn và hiệu quả hơn.



