AI Impetus EA - Nihai Çok-AI Forex İşlem Robotu Gelişmiş Grid Teknolojisi ile Devrimci 9-AI Model İşlem Sistemi



Deneyimli tüccarlar ve AI uzmanları tarafından geliştirilen AI Impetus EA, otomatik forex işlemlerinin yeni nesli temsil eder. Bu çığır açan Expert Advisor, eşsiz piyasa analizi ve işlem kararları sunmak için yedi premium AI modelini (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) entegre eder.

Temel İşlem Stratejisi

AI Impetus EA, 12 ana döviz çiftini eşzamanlı olarak otomatik analiz eden akıllı çok-para birimi tarama sistemi kullanır. Sistem herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce minimum 2-7 AI modelinden konsensüs gerektirir, sadece yüksek olasılıklı kurulumların girilmesini garanti eder.

Ana İşlem Özellikleri:

EURUSD, GBPUSD, EURAUD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, EURGBP, EURCHF'den akıllı döviz çifti seçimi

AI konsensüsü ve piyasa koşullarına dayalı dinamik çift değiştirme

Optimal giriş noktaları için tüm çiftlerde gerçek zamanlı piyasa analizi

Üç farklı modla gelişmiş grid teknolojisi: Sabit Lot, Progresif ve Martingale

Akıllı BUY/SELL kararları ile çift yönlü işlem kabiliyeti

Sistem piyasa koşullarını sürekli izler ve AI model oylamasına dayalı olarak en karlı döviz çiftine otomatik olarak geçer. Her sorgu döngüsü mevcut tüm çiftleri değerlendirir, AI modelleri en yüksek kar potansiyeline sahip çifti belirler.

Risk Yönetim Sistemi

Hesap Koruma Özellikleri:

Otomatik limitlerle yapılandırılabilir drawdown izleme

Kullanıcı tanımlı eşiklerle günlük kayıp koruması

Maksimum lot kısıtlamalarıyla pozisyon boyutu kontrolü

Aşırı kaldıraçı önlemek için akıllı hacim doğrulama

Kapsamlı risk yönetimi için grid seviye limitleri

Grid Sistemi Özellikleri:

Üç operasyonel mod: Sabit Lot, Progresif (Toplama), Martingale (Çarpma)

%50 kar oranında aktifleşen grid kurtarma sistemi

Tüm grid pozisyonları için ortak kar alma hedefi

ATR hesaplamaları kullanarak volatiliteye uyarlanmış grid aralığı

Optimal portföy yönetimi için maksimum 8 sembol eşzamanlı işlem

Teknik Analiz Entegrasyonu

EA otomatik spread filtreleme ile tüm döviz çiftlerinde çok-zaman çerçevesi analizi (15M-1H) içerir. Teknik göstergeler her döviz çiftine özel RSI, Hareketli Ortalamalar ve ATR entegrasyonu içerir. Sistem optimal risk-ödül oranları için volatilite tabanlı kar alma ve zarar durdurma seviyeleri kullanır.

Sistem Gereksinimleri ve Kurulum

Platform Gereksinimleri:

MetaTrader 5 (gerekli)

Minimum sermaye: $1000 (önerilen $5000+)

AI API erişimi için kararlı internet bağlantısı

Herhangi bir broker (optimal çalıştırma için ECN önerilir)

Yapılandırma Seçenekleri:

Maksimum pozisyon boyutu: 0.1 lot (varsayılan, yapılandırılabilir)

Maksimum toplam maruziyet: sembol başına 0.5 lot

Günlük kayıp limiti: $50 (varsayılan, ayarlanabilir)

Drawdown koruması: %5 (varsayılan ayar)

Grid mesafesi: 60 pip (yapılandırılabilir)

Sorgu aralıkları: 15 dakika (optimal tarama için varsayılan)

Operasyonel Modlar

Tam AI Modu: Gerçek zamanlı AI veri getirme ve tam işlevsellik için canlı işlem ortamı gerektirir. Dinamik çift seçimi ile tüm yedi AI modeli aktif.

Teknik Yedek Mod: Geriye dönük test ve demo hesaplar için mevcut. AI entegrasyonu olmadan sadece teknik göstergeleri kullanır.

Önemli Not: Gerçek zamanlı AI API gereksinimleri nedeniyle tam sistem işlevselliği canlı işlem gerektirir. AI bileşenleri için geriye dönük test sınırlamaları geçerlidir.

Kurulum ve Destek

MetaTrader 5 platformuna basit sürükle-bırak kurulumu. Satın alma ile birlikte adım adım API yapılandırma kılavuzu dahildir. Tam işlevsellik için MT5'te WebRequest uygun şekilde yapılandırılmalıdır.

Satın Alma Sonrası Destek:

Tam kurulum kılavuzu sağlanır

Optimal performans için kurulum talimatları

Farklı hesap boyutları için yapılandırma rehberliği

Performans optimizasyon önerilerine erişim

Hedef İşlem Profili

AI destekli otomasyon arayan profesyonel tüccarlar, korumalı grid işlemi isteyen risk bilinçli yatırımcılar ve çoklu AI konsensüs kararları gerektiren tüccarlar için tasarlanmıştır. Hem kişisel işlem hem de kurumsal düzey risk yönetimi uygulamaları için uygundur.

Performans Özellikleri:

Azaltılmış risk için çok-para birimi çeşitlendirmesi

Piyasa girişi ve çıkışı için sistematik yaklaşım

Manuel geçersiz kılma yetenekleri ile otomatik risk yönetimi

Küçük hesaplardan önemli sermaye dağıtımına kadar ölçeklenebilir

Canlı Performans Doğrulama

Canlı sinyal servisimiz aracılığıyla gerçek zamanlı performansı izleyin. Gerçek işlem sonuçlarını, risk metriklerini ve farklı piyasa koşullarında sistem performansını takip edin.

Risk Açıklaması

İşlem Risk Uyarısı

Döviz işlemleri önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. İşlem yapmadan önce yatırım hedeflerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz.

AI Teknolojisi Sorumluluk Reddi

Bu yazılım üçüncü taraf AI hizmetlerini kullanır. AI tahminleri kesin olarak garanti edilmez. API maliyetleri ayrıdır ve AI sağlayıcıları tarafından ücretlendirilir. AI hizmet mevcudiyeti değişebilir. Kullanıcılar API maliyetleri ve hizmet bağımlılıklarından sorumludur.

Sistem Sınırlamaları

Tam AI işlevselliği canlı işlem ortamı gerektirir. AI bileşenleri için geriye dönük test yetenekleri sınırlıdır. Optimal performans için internet bağlantısı esastır. MetaTrader 5'te WebRequest yapılandırması gereklidir.

Önemli Öneriler

Sistem işleyişine alışmak için demo işlemle başlayın. Hesap sermayesine göre uygun pozisyon boyutlandırması kullanın. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazla risk almayın. Sistem performansını izleyin ve gerektiğinde ayarları düzeltin.

Kullanıcı Sorumluluğu

Tüm işlem kararları ve sonuçları tamamen sizin sorumluluğunuzda kalır. Yerel işlem düzenlemelerine uygunluğu sağlayın. Bu yazılım işlem aracı olarak sağlanır ve finansal tavsiye oluşturmaz.



