AI Impetus EA - Nihai Çok-AI Forex İşlem Robotu Gelişmiş Grid Teknolojisi ile Devrimci 9-AI Model İşlem Sistemi

Deneyimli tüccarlar ve AI uzmanları tarafından geliştirilen AI Impetus EA, otomatik forex işlemlerinin yeni nesli temsil eder. Bu çığır açan Expert Advisor, eşsiz piyasa analizi ve işlem kararları sunmak için yedi premium AI modelini (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) entegre eder.

Canlı Performans: Canlı Sinyali Görüntüle

Tam Dokümantasyon: Kullanıcı Kılavuzu

Temel İşlem Stratejisi

AI Impetus EA, 12 ana döviz çiftini eşzamanlı olarak otomatik analiz eden akıllı çok-para birimi tarama sistemi kullanır. Sistem herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce minimum 2-7 AI modelinden konsensüs gerektirir, sadece yüksek olasılıklı kurulumların girilmesini garanti eder.

Ana İşlem Özellikleri:

  • EURUSD, GBPUSD, EURAUD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, EURGBP, EURCHF'den akıllı döviz çifti seçimi
  • AI konsensüsü ve piyasa koşullarına dayalı dinamik çift değiştirme
  • Optimal giriş noktaları için tüm çiftlerde gerçek zamanlı piyasa analizi
  • Üç farklı modla gelişmiş grid teknolojisi: Sabit Lot, Progresif ve Martingale
  • Akıllı BUY/SELL kararları ile çift yönlü işlem kabiliyeti

Sistem piyasa koşullarını sürekli izler ve AI model oylamasına dayalı olarak en karlı döviz çiftine otomatik olarak geçer. Her sorgu döngüsü mevcut tüm çiftleri değerlendirir, AI modelleri en yüksek kar potansiyeline sahip çifti belirler.

Risk Yönetim Sistemi

Hesap Koruma Özellikleri:

  • Otomatik limitlerle yapılandırılabilir drawdown izleme
  • Kullanıcı tanımlı eşiklerle günlük kayıp koruması
  • Maksimum lot kısıtlamalarıyla pozisyon boyutu kontrolü
  • Aşırı kaldıraçı önlemek için akıllı hacim doğrulama
  • Kapsamlı risk yönetimi için grid seviye limitleri

Grid Sistemi Özellikleri:

  • Üç operasyonel mod: Sabit Lot, Progresif (Toplama), Martingale (Çarpma)
  • %50 kar oranında aktifleşen grid kurtarma sistemi
  • Tüm grid pozisyonları için ortak kar alma hedefi
  • ATR hesaplamaları kullanarak volatiliteye uyarlanmış grid aralığı
  • Optimal portföy yönetimi için maksimum 8 sembol eşzamanlı işlem

Teknik Analiz Entegrasyonu

EA otomatik spread filtreleme ile tüm döviz çiftlerinde çok-zaman çerçevesi analizi (15M-1H) içerir. Teknik göstergeler her döviz çiftine özel RSI, Hareketli Ortalamalar ve ATR entegrasyonu içerir. Sistem optimal risk-ödül oranları için volatilite tabanlı kar alma ve zarar durdurma seviyeleri kullanır.

Sistem Gereksinimleri ve Kurulum

Platform Gereksinimleri:

  • MetaTrader 5 (gerekli)
  • Minimum sermaye: $1000 (önerilen $5000+)
  • AI API erişimi için kararlı internet bağlantısı
  • Herhangi bir broker (optimal çalıştırma için ECN önerilir)

Yapılandırma Seçenekleri:

  • Maksimum pozisyon boyutu: 0.1 lot (varsayılan, yapılandırılabilir)
  • Maksimum toplam maruziyet: sembol başına 0.5 lot
  • Günlük kayıp limiti: $50 (varsayılan, ayarlanabilir)
  • Drawdown koruması: %5 (varsayılan ayar)
  • Grid mesafesi: 60 pip (yapılandırılabilir)
  • Sorgu aralıkları: 15 dakika (optimal tarama için varsayılan)

Operasyonel Modlar

Tam AI Modu: Gerçek zamanlı AI veri getirme ve tam işlevsellik için canlı işlem ortamı gerektirir. Dinamik çift seçimi ile tüm yedi AI modeli aktif.

Teknik Yedek Mod: Geriye dönük test ve demo hesaplar için mevcut. AI entegrasyonu olmadan sadece teknik göstergeleri kullanır.

Önemli Not: Gerçek zamanlı AI API gereksinimleri nedeniyle tam sistem işlevselliği canlı işlem gerektirir. AI bileşenleri için geriye dönük test sınırlamaları geçerlidir.

Kurulum ve Destek

MetaTrader 5 platformuna basit sürükle-bırak kurulumu. Satın alma ile birlikte adım adım API yapılandırma kılavuzu dahildir. Tam işlevsellik için MT5'te WebRequest uygun şekilde yapılandırılmalıdır.

Satın Alma Sonrası Destek:

  • Tam kurulum kılavuzu sağlanır
  • Optimal performans için kurulum talimatları
  • Farklı hesap boyutları için yapılandırma rehberliği
  • Performans optimizasyon önerilerine erişim

Hedef İşlem Profili

AI destekli otomasyon arayan profesyonel tüccarlar, korumalı grid işlemi isteyen risk bilinçli yatırımcılar ve çoklu AI konsensüs kararları gerektiren tüccarlar için tasarlanmıştır. Hem kişisel işlem hem de kurumsal düzey risk yönetimi uygulamaları için uygundur.

Performans Özellikleri:

  • Azaltılmış risk için çok-para birimi çeşitlendirmesi
  • Piyasa girişi ve çıkışı için sistematik yaklaşım
  • Manuel geçersiz kılma yetenekleri ile otomatik risk yönetimi
  • Küçük hesaplardan önemli sermaye dağıtımına kadar ölçeklenebilir

Canlı Performans Doğrulama

Canlı sinyal servisimiz aracılığıyla gerçek zamanlı performansı izleyin. Gerçek işlem sonuçlarını, risk metriklerini ve farklı piyasa koşullarında sistem performansını takip edin.

Bağlantılar:

  • Canlı Performans: Canlı Sinyali Görüntüle
  • Dokümantasyon: Tam Kullanıcı Kılavuzu

Risk Açıklaması

İşlem Risk Uyarısı

Döviz işlemleri önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. İşlem yapmadan önce yatırım hedeflerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz.

AI Teknolojisi Sorumluluk Reddi

Bu yazılım üçüncü taraf AI hizmetlerini kullanır. AI tahminleri kesin olarak garanti edilmez. API maliyetleri ayrıdır ve AI sağlayıcıları tarafından ücretlendirilir. AI hizmet mevcudiyeti değişebilir. Kullanıcılar API maliyetleri ve hizmet bağımlılıklarından sorumludur.

Sistem Sınırlamaları

Tam AI işlevselliği canlı işlem ortamı gerektirir. AI bileşenleri için geriye dönük test yetenekleri sınırlıdır. Optimal performans için internet bağlantısı esastır. MetaTrader 5'te WebRequest yapılandırması gereklidir.

Önemli Öneriler

Sistem işleyişine alışmak için demo işlemle başlayın. Hesap sermayesine göre uygun pozisyon boyutlandırması kullanın. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazla risk almayın. Sistem performansını izleyin ve gerektiğinde ayarları düzeltin.

Kullanıcı Sorumluluğu

Tüm işlem kararları ve sonuçları tamamen sizin sorumluluğunuzda kalır. Yerel işlem düzenlemelerine uygunluğu sağlayın. Bu yazılım işlem aracı olarak sağlanır ve finansal tavsiye oluşturmaz.


Thomas Wagner
33
Thomas Wagner 2025.07.22 08:16 
 

I've made my first profits, and they're matching the live signal. Overall I am happy! Support is very helpful. And setup is quite easy. I'll keep you updated on how things progress! To the moon! ;)

Gold News AI
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Gold News AI - Profesyonel AI Destekli İşlem Sistemi Kurumsal Seviye Canlı Haber Araştırması Gelişmiş AI Teknolojisi ile Buluşuyor Gold News AI, canlı finansal haber analiziyle yapay zeka sistemlerini birleştirerek XAUUSD'de hassas işlem kararları sunan otomatik altın işlem teknolojisinin zirvesini temsil eder. Bu profesyonel seviye Expert Advisor, gerçek zamanlı web araştırma yetenekleri, gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve esnek AI entegrasyonu sunar - tek bir API sağlayıcısıyla çalışır veya
Rodent EA
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Rodent EA - AI Geliştirmeli Profesyonel Grid Trading Tutarlı kar üretimi için akıllı pozisyon yönetimini isteğe bağlı yapay zeka ile birleştiren gelişmiş orta vadeli ticaret stratejisi. Genel Bakış Rodent EA, otomatik grid ticaret teknolojisinde devrimsel bir atılımı temsil eder. Tüm pozisyon sepetinin kara ulaşmasını bekleyen geleneksel grid sistemlerinden farklı olarak, bu Expert Advisor karlı pozisyonları korurken zarar eden pozisyonları sistematik olarak azaltan devrimsel bir "kemirme" tekni
Multi AI Advisor
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Multi AI Advisor - Gelişmiş Pazar Analiz Paneli 7 AI Modeli ve Manuel Ticaret Kontrolü ile Profesyonel Pazar Analiz Aracı Multi AI Advisor, yedi önde gelen AI modelini kanıtlanmış teknik göstergelerle birleştirerek kapsamlı pazar içgörüleri sağlayan yeni nesil pazar analiz araçlarını temsil eder. Ticaret kararları üzerinde tam kontrol sağlarken son teknoloji AI teknolojisinden yararlanmak isteyen profesyonel traderlar için tasarlanmıştır. Tam Dokümantasyon: Kullanıcı Kılavuzu Kullanım Öncesi Kr
FREE
Panel Storm Dashboard
Michael Schuster
Yardımcı programlar
Panel Storm Dashboard - Profesyonel İşlem Analizi Nihai Gerçek Zamanlı İşlem Performans İzleme ve Analitik Çözümü Panel Storm Dashboard, işlem performansları hakkında kapsamlı gerçek zamanlı içgörüler talep eden ciddi tüccarlar ve para yöneticileri için tasarlanmış profesyonel işlem analitiğinin zirvesini temsil eder. Bu sofistike izleme çözümü, elegant ve özelleştirilebilir bir arayüzde gelişmiş analitik, çoklu zaman çerçevesi analizi ve kurumsal düzey raporlama yetenekleri sağlar. İleri Düzey
Multi AI Consensus Max
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Multi AI Consensus Max - Profesyonel AI Destekli Grid Ticaret Sistemi Genel Bakış Multi AI Consensus Max, yapay zeka analizini teknik göstergelerle birleştirerek otonom ticaret operasyonları gerçekleştiren otomatik grid ticaret uzman danışmanıdır. Sistem, ticaret sinyalleri üretmek ve grid tabanlı pozisyon stratejilerini yönetmek için yedi AI modelini geleneksel teknik analizle entegre eder. Canlı Ticaret Sinyalleri: Döviz Çiftleri - Genişletilmiş AI Sorgusu: https://www.mql5.com/en/signals/2319
Position Nibbler
Michael Schuster
Yardımcı programlar
Position Nibbler EA - Akıllı Kayıp Minimizasyonu ve Pozisyon Yönetimi Aracı Sistematik Pozisyon Azaltma ve Risk Yönetimi için Profesyonel Otomatik Sistem Position Nibbler EA, tüccarların eski ve sorunlu pozisyonların boyutunu sistematik olarak azaltmasına yardımcı olmak için tasarlanmış özel bir pozisyon yönetimi aracıdır. Disiplinli pozisyon küçültme stratejileri, swap maliyet optimizasyonu ve duygusal karar verme olmadan otomatik kayıp minimizasyonu gereken profesyonel tüccarlar için mükemmeld
Wan Suryolaksono
1766
Wan Suryolaksono 2025.07.26 17:59 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Thomas Wagner
33
Thomas Wagner 2025.07.22 08:16 
 

I've made my first profits, and they're matching the live signal. Overall I am happy! Support is very helpful. And setup is quite easy. I'll keep you updated on how things progress! To the moon! ;)

