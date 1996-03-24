Gold Gap
- Uzman Danışmanlar
- Anton Zverev
- Sürüm: 1.38
- Etkinleştirmeler: 5
Gelecekte Boşluklar sırasında pazara girebilmemiz için:
200-300 adetlik sınırlı sayıda satışa sunulacak.
Öneriler
- Döviz çifti: XAUUSD
- Zaman dilimi: herhangi bir
- Risk yönetimi: 300$ için maksimum 0,01 lot risk öneriyorum
- Aracı Kurum: En iyi IC Markets, yalnızca +3 GMT zaman kaydırmalı aracı kurumlar uygundur
Stratejide Gap teknolojisi kullanılıyor:
Forex'te boşluk veya fiyat kırılması, yeni bir işlem döneminin (örneğin bir günün) açılış fiyatının, bir önceki dönemin kapanış fiyatından önemli ölçüde farklılaşması ve grafikte bir kırılma veya boşluk oluşması durumudur. Bu durum genellikle hafta sonları veya tatillerden sonra, önemli haberlerin döviz fiyatlarını etkileyebileceği Forex piyasasında meydana gelir.
- Ortak boşluk:Mevcut işlem aralığı içerisinde sıklıkla oluşan ve hızla kapanan küçük boşluk.
- Kopuş boşluğu:Bir konsolidasyon döneminden sonra yeni bir trendin oluştuğunu gösterir.
- Kaçak boşluk:Mevcut trendin gücünü teyit ediyor.
- Tükenme boşluğu:Güçlü bir fiyat hareketinin sonunda ortaya çıkar.