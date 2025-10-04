🚀 Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot: MetaTrader 5 için Çok Katmanlı Korumalı Otomatik Robot

Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot, gelişmiş yüksek hızlı ticaret sistemlerinin profesyonel geliştiricileri tarafından tasarlanmış tam otomatik bir Expert Advisor (EA)'dır. Sürekli olarak impulsif fiyat hareketlerini izler ve Non-Farm Payrolls (NFP) gibi önemli ekonomik verilerin açıklandığı anlar da dahil olmak üzere, hızlı piyasa değişiklikleri için ideal olan bir strateji benimser.

Algoritmik ticaret sayesinde robotumuz, piyasa olaylarına ve fiyat hareketlerine anında tepki verir ve insan tarafından ulaşılamayan bir hızla işlemleri yüksek hızda gerçekleştirir (açar ve kapatır). Bu, duygusal faktörü ortadan kaldırır ve önceden belirlenmiş algoritmaya kesinlikle uyulmasını sağlar.

Bu EA, EURUSD döviz çiftinde çalışmak üzere optimize edilmiştir ve etkili ticaret için minimum gecikmeye (düşük Ping) sahip istikrarlı bir bağlantı şarttır. Otonom olarak çalışır ve uzak bir VPS sunucusu üzerinde kesintisiz çalışmaya idealdir. Adaptive Lot EA, her seviyeden yatırımcı için erişilebilirdir ve en az $2.5 USD depozito ile başlanabilir. Optimal ve istikrarlı çalışma için $20 USD veya üzeri depozito tavsiye edilir.

Temel Özellikler ve Fonksiyonlar

Koparma (Breakout) Stratejisi: EA, mevcut fiyattan belirlenmiş bir mesafeye Buy Stop ve Sell Stop bekleyen emirler yerleştirir. Emirlerden biri tetiklendiğinde, karşıt emir otomatik olarak silinir .

Maksimum Kayma (Slippage) Koruması: Ticaret sistemimizin VPS sunucusuyla birleşen mantığı, kaymayı minimuma indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu, yüksek volatilite anlarında bile ultra hassas emir gerçekleştirme sağlar ve ticaret koşullarınızın yerine getirilmesini garanti eder.

🛡️ Yenilikçi Çok Katmanlı Risk Yönetimi

🛑 Güvenilirlik için Çift Kanallı Sunucu İletişimi

Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot EA, ticaret sunucusu ile çift kanallı iletişimi destekleyerek maksimum hata toleransı (Fault Tolerance) sağlar:

Kotasyon-Tick Kanalı (Ticaret ve fiyatlar için ana kanal).

İşlem Kanalı (Kritik hesap finansal verileri için yedek kanal: Bakiye, Özkaynak (Equity), Açık Kâr/Zarar).

1. Gelişmiş Güvenilirlik ve Maksimum Düşüş (Drawdown) Koruması

Esnek Lot Yönetimi (Adaptive Lot): EA'yı grafiğe kurmanız yeterlidir; otomatik olarak her depozito büyüklüğüne uyum sağlar. İşlem hacmi, mevcut Özkaynağınıza (Equity) göre hesaplanır, bu da hesap büyüklüğüne göre sabit bir risk seviyesini korurken üstel kâr büyümesi elde etmeyi mümkün kılar.

Katı Zarar Durdurma (Hard Stop Loss): İstenmeyen kayıplardan korunmak için pozisyon açıldıktan hemen sonra ayarlanır.

Maksimum Kayıp Yüzdesi (MaxLossPercent): Mevcut kaybın, tarihi en yüksek Özkaynak üzerinden belirlenen bir yüzdeyi aşması durumunda tüm pozisyonları kapatan akıllı bir sistemdir.

2. Adaptif İki Aşamalı Özkaynak Koruması (Anti-Freeze Trailing)

Bu, biriken kârı iki kontrol bölgesi kullanarak koruyan benzersiz bir mekanizmadır:

Seviye 1 (Muhafazakar): Minimum kâr büyümesinde etkinleşir ve ulaşılan en yüksek Özkaynaktan muhafazakar bir geri çekilme (Rollback) kullanır.

Seviye 2 (Agresif): Kâr önemli ölçüde büyüdüğünde etkinleşir ve büyük kârın kaybını önlerken hızlı korumayı maksimize etmek için daha katı bir geri çekilme yüzdesine geçer.

3. Acil Durum Failsafe Kanalı (İşlem Kanalı Üzerinden Yedek OnTimer)

Veri Arızasında Acil Kapatma: Kotasyon-Tick Kanalı durur, grafik "donar" veya mumlar güncellenmezse, EA'mız Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot, İşlem Kanalı üzerinden hemen yedek bir izleme başlatır.

Tick'lerden bağımsız olan İşlem Kanalı aracılığıyla EA, mevcut hesap durumunu (Özkaynak) takip edebilir ve belirlenen koşulun (kritik bir maksimum düşüş seviyesine ulaşılması) eşleşmesi durumunda, kurlar durmuş olsa bile sermayenin korunmasını garanti ederek tüm pozisyonları zorla kapatır.

4. İki Aşamalı Takip Eden Zarar Durdurma (Trailing Stop):

Aşama 1 (Başa Baş Noktası - Break Even): Belirli bir kâra ulaşıldığında etkinleşir ve Zarar Durdurma seviyesini başa baş noktasına taşır.

Aşama 2 (Dinamik Kâr Alma - Take Profit): Bu aşamada, Takip Eden Zarar Durdurma, sabit bir hedefi olmayan kayan bir Kâr Alma olarak işlev görür. Fiyatla birlikte dinamik olarak hareket eder, önceden belirlenmiş bir çıkış noktasıyla sınırlı kalmadan, impulstan maksimum kârı almayı sağlar.

5. Bağlantı Kalitesi Kontrolü (Ping):

EA, ticaret sunucusu ile olan iletişim gecikmesini (latency) sürekli olarak izler. Robot, veri iletim gecikmesi için katı sınırlamalar belirlemiştir: ECN hesapları için 0.5 milisaniyeye kadar ve PRO hesapları için 1.5 milisaniyeye kadar. İzin verilen eşiğin aşılması durumunda, düşük kaliteli gerçekleştirmeden korunmak için ticaret durdurulur ve bekleyen emirler silinir. Bu veriler grafikte görüntülenir.

Test Sonuçları (bkz. Ekran Görüntüsü 1)

Expert Advisor, hem kısa hem de uzun vadeli dönemleri kapsayan Strateji Test Cihazında kapsamlı testlerden geçmiştir. Not: EA, M1 zaman diliminde 2021'den 04.10.2025'e kadar %100 geçmiş kalitesiyle test edilmiş olsa da, Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot'u dilediğiniz zaman aralığında ve herhangi bir depozito ile bağımsız olarak test etmeniz mümkündür.

Genel Test Parametreleri: (Varsayılan Ayarlar)

Parametre Değer Expert Advisor Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot Sembol EURUSD Dönem M1 (01.01.2021 - 04.10.2025) Başlangıç Depozitosu $10.00 MaxLossPercent 25.0 AntiFreeze_Rollback_Percent 3 AntiFreeze_Rollback_Level2 10.0 Emergency_Max_Drop 50.0 MaxPingMs 0.5 Экспортировать в Таблицы

Temel Performans Göstergeleri (Dönem: 01.01.2021 - 04.10.2025)

Gösterge Sonuç Net Kâr (Net Profit) $2,796,372.29 Brüt Kâr (Gross Profit) 3,205,082.65 Brüt Zarar (Gross Loss) -408,710.36 Maks. Özkaynak Düşüşü (Max. Equity Drawdown) 11.08% (119,796.10) Kurtarma Faktörü (Recovery Factor) 23.34 Kârlı İşlem Yüzdesi 60.61% (198 üzerinden 120) Экспортировать в Таблицы

Yukarıda sunulan sonuçlar, Expert Advisor'ın performansına bir örnektir. Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot'u Strateji Test Cihazını kullanarak ilgilendiğiniz herhangi bir dönemde bağımsız olarak test edebilirsiniz. Bu, ayarları düzenlemenize ve farklı piyasa koşullarında etkinliğine dair tam bir resim elde etmenize olanak tanır.

Önemli Notlar

VPS Seçimi Tavsiyeleri: EA'nın maksimum etkinliği için VPS sunucusu ile broker sunucunuz arasındaki fiziksel yakınlık son derece kritiktir. Kesin karar vermeden önce, Ping script'imizi (bkz. Ekran Görüntüsü 2) kullanarak gecikmeyi kontrol edebilirsiniz. https://www.mql5.com/ru/market/product/146304?source=Site+Market+My+Products+Page Veya hazır çözümü kullanın: MQL5'ten VPS (bkz. Ekran Görüntüsü 3).

Riskler: Bu Expert Advisor ile ticaret yapmak yüksek riskler içerir. Yalnızca kaybının sizin için kritik olmayacağı bir miktarla başlayın. Geçmiş sonuçlar, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Diğer ticaret araçları gibi, EA da etkinliğinin tam olarak değerlendirilmesi için gerçek hesaplarda ek doğrulama gerektirir.

