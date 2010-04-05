Titan Breaker MT4





TITAN BREAKER EA Hakkında

TITAN BREAKER EA, US30 ve NASDAQ için tasarlanmış üç farklı EA’nın temel stratejilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmiş gelişmiş bir işlem sistemidir. Daha sonra uzun vadeli yeni bir strateji oluşturmak için geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir.

Sistem yaklaşık %60-70 başarı oranı hedefler. Ancak, yüksek risk/ödül oranına sahip işlemlere odaklanır. Bu sayede küçük kayıplar ve büyük karlar sağlanır, böylece piyasanın büyük hareketlerinden faydalanılır ve işlem başına kazanç optimize edilir.





Ana Özellikler

* Martingale kullanılmaz

* Grid stratejisi kullanılmaz

* Her işlem için sabit 70 pip stop loss

* Seçilebilen üç farklı işlem stratejisi

* Sinyal başına 1, 2 veya 3 işlem açma seçeneği

* Önerilen pariteler: US30 ve NAS100 (USTEC)

* Ayrıca XAUUSD, GBPUSD, EURUSD ve diğer paritelerle de kullanılabilir (destek yakında)





Önerilen Ayarlar

Ana Ayarlar:

* Pariteler: US30 ve NAS100 (USTEC)

* Zaman dilimi: M15 (M10’dan H1’e kadar iyi çalışır)

* Hesap türü: Herhangi (Önerilen: IC Markets Broker)

* Minimum bakiye: Herhangi (Önerilen: 500 $ ve üzeri)





Opsiyonel Ayarlar:

* Parite: XAUUSD

* Zaman dilimi: H1

* Hesap türü: Herhangi (Önerilen: IC Markets Broker)

* Minimum bakiye: Herhangi (Önerilen: 500 $ ve üzeri)

* Not: Bu EA, TrendX, Golden Blitz veya Gold Trend Scalping gibi XAUUSD’ye özel değildir. Bu nedenle, XAU işlemleri için varsayılan lot büyüklüğü 0.01 olarak sabitlenmiştir.





Risk Uyarısı

* Bu EA’yı satın almadan ve kullanmadan önce riskleri tam olarak anlayınız

* Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. EA zarar da edebilir

* Gösterilen backtestler (örneğin ekran görüntülerinde) yüksek derecede optimize edilmiştir ve canlı işlem performansını yansıtmayabilir