Multi AI Consensus Max - Profesyonel AI Destekli Grid Ticaret Sistemi

Genel Bakış

Multi AI Consensus Max, yapay zeka analizini teknik göstergelerle birleştirerek otonom ticaret operasyonları gerçekleştiren otomatik grid ticaret uzman danışmanıdır. Sistem, ticaret sinyalleri üretmek ve grid tabanlı pozisyon stratejilerini yönetmek için yedi AI modelini geleneksel teknik analizle entegre eder.

Canlı Ticaret Sinyalleri:

Döviz Çiftleri - Genişletilmiş AI Sorgusu: https://www.mql5.com/en/signals/2319125

Döviz Çiftleri - Standart AI Sorgusu: https://www.mql5.com/en/signals/2319305

XAUUSD (Deneysel) - Genişletilmiş AI Sorgusu: https://www.mql5.com/en/signals/2321746

Kullanıcı Dokümantasyonu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763233

Temel Özellikler

AI Entegrasyon Sistemi

Claude (Anthropic): Gelişmiş akıl yürütme yetenekleri

GPT-4/GPT-4o (OpenAI): Piyasa desen tanıma

Grok (X.AI): Gerçek zamanlı piyasa analizi

DeepSeek: Algoritmik ticaret uzmanlaşması

Mistral: Teknik analiz işleme

Llama (Meta): Açık kaynak AI işleme

Gemini (Google): Çok modlu veri analizi

Teknik Analiz Bileşenleri

Yapılandırılabilir dönemler ve eşiklerle RSI

MACD sinyal hattı analizi ve kesişmeler

Volatilite ölçümü için Bollinger Bantları

Çoklu zaman dilimi hareketli ortalamalar (EMA/SMA)

Dinamik volatilite hesaplamaları

Grid Ticaret Sistemi

Piyasa koşullarına dayalı uyarlanabilir grid aralığı

Çoklu grid yönetimi (eşzamanlı alım/satım gridleri)

Martingale veya toplamsal ilerleme ile akıllı pozisyon boyutlandırma

Risk yönetimi için grid kurtarma işlevselliği

Otomatik kar hedefi kapanışı

Teknik Özellikler

Otomasyon Özellikleri

Sürekli piyasa izleme ve sinyal üretimi

Birleşik sinyallere dayalı otomatik pozisyon açma

Dinamik aralıklarla grid seviye yönetimi

Acil durum durdurmalı kar/zarar takibi

Piyasa saatleri algılama (geleneksel vs kripto para piyasaları)

Risk Yönetimi

Otomatik ticaret askıya alma ile günlük zarar limitleri

Maksimum düşüş koruması

Pozisyon boyutu doğrulama ve marj kontrolleri

Kaybeden pozisyonlar için grid kurtarma sistemi

Acil durum durdurma mekanizmaları

Uyumluluk

Ana forex çiftlerinde çalışır (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, AUDCAD)

Hem geleneksel forex hem de kripto para piyasalarını destekler

AI hizmetleri için API anahtarları gerektirir (kurulum kılavuzu dahil)

MetaTrader 5'te WebRequest işlevselliği etkinleştirilmelidir

Yapılandırma Seçenekleri

AI Model Seçimi

Her AI hizmeti için bireysel etkinleştirme/devre dışı bırakma kontrolleri

Her sağlayıcı için model seçimi (maliyet optimizasyonu)

Detaylı AI analizi için genişletilmiş sorgu modu

Piyasa kapanışları sırasında otomatik maliyet optimizasyonu

Grid Parametreleri

Pip cinsinden temel grid mesafesi yapılandırması

Grid tipi seçimi (sabit, uyarlanabilir, volatilite tabanlı)

Maksimum grid seviyeleri ve pozisyon limitleri

Kar al ve iz sürme durdurma ayarları

Pozisyon boyutlandırma yöntemleri (sabit, Martingale, toplamsal)

Sinyal İşleme

Minimum sinyal gücü eşikleri

Sorgu aralığı özelleştirmesi

Teknik gösterge dönemi ayarlamaları

Sinyal kombinasyonu ağırlıklandırması

Kontrol Paneli ve İzleme

Uzman Danışman, aşağıdakileri gösteren kapsamlı beş sütunlu kontrol paneli içerir:

Genel Bakış: Birleşik sinyal durumu, mod göstergesi, piyasa saatleri AI Analizi: Bireysel AI yanıtları, bağlantı durumu, sorgu sonuçları Teknik Göstergeler: RSI, MACD, Bollinger Bantları, Hareketli Ortalama durumu Risk Yönetimi: P&L takibi, düşüş izleme, acil durum durumu Grid Yönetimi: Aktif grid durumu, pozisyon sayısı, kar takibi

Önemli Notlar

Geçmiş Test Sınırlamaları Canlı AI API gereksinimleri nedeniyle Uzman Danışman tamamen geçmiş test edilemez. Strateji Test Sonuçları, AI entegrasyonu olmadan yalnızca teknik gösterge performansını gösterir. Tam sistem değerlendirmesi için canlı test veya demo hesaplar önerilir.

Gereksinimler

İstenen AI hizmetleri için geçerli API anahtarları

API iletişimleri için kararlı internet bağlantısı

MetaTrader 5 ayarlarında etkinleştirilmiş WebRequest URL'leri

Grid ticaret operasyonları için yeterli hesap bakiyesi

Önerilen Döviz Çiftleri

EURUSD: Yüksek likidite, kararlı spreadler

GBPUSD: Grid operasyonları için iyi volatilite

AUDUSD: Tutarlı ticaret desenleri

USDCAD: Güvenilir fiyat hareketleri

AUDCAD: Emtia korelasyon avantajları

Destek ve Dokümantasyon

Eksiksiz kurulum talimatları ve yapılandırma kılavuzları kullanıcı el kitabında mevcuttur. Teknik destek, MQL5 pazar yeri mesajlaşma sistemi ve ürün yorumlar bölümü aracılığıyla sağlanır.

Not: Bu yazılım, otomatik ticaret sistemleri ve grid ticaret stratejilerine aşina deneyimli tüccarlar için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, gerçek hesaplarda dağıtımdan önce otomatik ticaret ve grid tabanlı pozisyon yönetimiyle ilişkili riskleri anlamalıdır.

ÖNEMLİ SORUMLULUK REDDİ

Ticaret Risk Uyarısı Ticaret önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla ticaret yapın.

AI Teknoloji Sınırlamaları Bu yazılım, tutarsız sonuçlar üretebilen, kesinti yaşayabilen veya ek API maliyetlerine neden olabilen üçüncü taraf AI hizmetlerini kullanır. AI yanıtları hesaplama çıktılarıdır, finansal tavsiye değildir.

Yazılım Sorumluluk Reddi Yazılım garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanır. Grid ticaret hem karları hem de kayıpları artırabilir. Kullanıcılar uygun yapılandırma, izleme ve yerel düzenlemelere uyum için sorumludur.

Geçmiş Test Sınırlaması Canlı AI entegrasyonu nedeniyle tam sistem işlevselliği geçmiş test edilemez. Strateji Test Edici yalnızca teknik gösterge performansını gösterir.



