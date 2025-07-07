Multi AI Consensus Max

Multi AI Consensus Max - Profesyonel AI Destekli Grid Ticaret Sistemi

Genel Bakış

Multi AI Consensus Max, yapay zeka analizini teknik göstergelerle birleştirerek otonom ticaret operasyonları gerçekleştiren otomatik grid ticaret uzman danışmanıdır. Sistem, ticaret sinyalleri üretmek ve grid tabanlı pozisyon stratejilerini yönetmek için yedi AI modelini geleneksel teknik analizle entegre eder.

Canlı Ticaret Sinyalleri:

Kullanıcı Dokümantasyonu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763233

Temel Özellikler

AI Entegrasyon Sistemi

  • Claude (Anthropic): Gelişmiş akıl yürütme yetenekleri
  • GPT-4/GPT-4o (OpenAI): Piyasa desen tanıma
  • Grok (X.AI): Gerçek zamanlı piyasa analizi
  • DeepSeek: Algoritmik ticaret uzmanlaşması
  • Mistral: Teknik analiz işleme
  • Llama (Meta): Açık kaynak AI işleme
  • Gemini (Google): Çok modlu veri analizi

Teknik Analiz Bileşenleri

  • Yapılandırılabilir dönemler ve eşiklerle RSI
  • MACD sinyal hattı analizi ve kesişmeler
  • Volatilite ölçümü için Bollinger Bantları
  • Çoklu zaman dilimi hareketli ortalamalar (EMA/SMA)
  • Dinamik volatilite hesaplamaları

Grid Ticaret Sistemi

  • Piyasa koşullarına dayalı uyarlanabilir grid aralığı
  • Çoklu grid yönetimi (eşzamanlı alım/satım gridleri)
  • Martingale veya toplamsal ilerleme ile akıllı pozisyon boyutlandırma
  • Risk yönetimi için grid kurtarma işlevselliği
  • Otomatik kar hedefi kapanışı

Teknik Özellikler

Otomasyon Özellikleri

  • Sürekli piyasa izleme ve sinyal üretimi
  • Birleşik sinyallere dayalı otomatik pozisyon açma
  • Dinamik aralıklarla grid seviye yönetimi
  • Acil durum durdurmalı kar/zarar takibi
  • Piyasa saatleri algılama (geleneksel vs kripto para piyasaları)

Risk Yönetimi

  • Otomatik ticaret askıya alma ile günlük zarar limitleri
  • Maksimum düşüş koruması
  • Pozisyon boyutu doğrulama ve marj kontrolleri
  • Kaybeden pozisyonlar için grid kurtarma sistemi
  • Acil durum durdurma mekanizmaları

Uyumluluk

  • Ana forex çiftlerinde çalışır (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, AUDCAD)
  • Hem geleneksel forex hem de kripto para piyasalarını destekler
  • AI hizmetleri için API anahtarları gerektirir (kurulum kılavuzu dahil)
  • MetaTrader 5'te WebRequest işlevselliği etkinleştirilmelidir

Yapılandırma Seçenekleri

AI Model Seçimi

  • Her AI hizmeti için bireysel etkinleştirme/devre dışı bırakma kontrolleri
  • Her sağlayıcı için model seçimi (maliyet optimizasyonu)
  • Detaylı AI analizi için genişletilmiş sorgu modu
  • Piyasa kapanışları sırasında otomatik maliyet optimizasyonu

Grid Parametreleri

  • Pip cinsinden temel grid mesafesi yapılandırması
  • Grid tipi seçimi (sabit, uyarlanabilir, volatilite tabanlı)
  • Maksimum grid seviyeleri ve pozisyon limitleri
  • Kar al ve iz sürme durdurma ayarları
  • Pozisyon boyutlandırma yöntemleri (sabit, Martingale, toplamsal)

Sinyal İşleme

  • Minimum sinyal gücü eşikleri
  • Sorgu aralığı özelleştirmesi
  • Teknik gösterge dönemi ayarlamaları
  • Sinyal kombinasyonu ağırlıklandırması

Kontrol Paneli ve İzleme

Uzman Danışman, aşağıdakileri gösteren kapsamlı beş sütunlu kontrol paneli içerir:

  1. Genel Bakış: Birleşik sinyal durumu, mod göstergesi, piyasa saatleri
  2. AI Analizi: Bireysel AI yanıtları, bağlantı durumu, sorgu sonuçları
  3. Teknik Göstergeler: RSI, MACD, Bollinger Bantları, Hareketli Ortalama durumu
  4. Risk Yönetimi: P&L takibi, düşüş izleme, acil durum durumu
  5. Grid Yönetimi: Aktif grid durumu, pozisyon sayısı, kar takibi

Önemli Notlar

Geçmiş Test Sınırlamaları Canlı AI API gereksinimleri nedeniyle Uzman Danışman tamamen geçmiş test edilemez. Strateji Test Sonuçları, AI entegrasyonu olmadan yalnızca teknik gösterge performansını gösterir. Tam sistem değerlendirmesi için canlı test veya demo hesaplar önerilir.

Gereksinimler

  • İstenen AI hizmetleri için geçerli API anahtarları
  • API iletişimleri için kararlı internet bağlantısı
  • MetaTrader 5 ayarlarında etkinleştirilmiş WebRequest URL'leri
  • Grid ticaret operasyonları için yeterli hesap bakiyesi

Önerilen Döviz Çiftleri

  • EURUSD: Yüksek likidite, kararlı spreadler
  • GBPUSD: Grid operasyonları için iyi volatilite
  • AUDUSD: Tutarlı ticaret desenleri
  • USDCAD: Güvenilir fiyat hareketleri
  • AUDCAD: Emtia korelasyon avantajları

Destek ve Dokümantasyon

Eksiksiz kurulum talimatları ve yapılandırma kılavuzları kullanıcı el kitabında mevcuttur. Teknik destek, MQL5 pazar yeri mesajlaşma sistemi ve ürün yorumlar bölümü aracılığıyla sağlanır.

Not: Bu yazılım, otomatik ticaret sistemleri ve grid ticaret stratejilerine aşina deneyimli tüccarlar için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, gerçek hesaplarda dağıtımdan önce otomatik ticaret ve grid tabanlı pozisyon yönetimiyle ilişkili riskleri anlamalıdır.

ÖNEMLİ SORUMLULUK REDDİ

Ticaret Risk Uyarısı Ticaret önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla ticaret yapın.

AI Teknoloji Sınırlamaları Bu yazılım, tutarsız sonuçlar üretebilen, kesinti yaşayabilen veya ek API maliyetlerine neden olabilen üçüncü taraf AI hizmetlerini kullanır. AI yanıtları hesaplama çıktılarıdır, finansal tavsiye değildir.

Yazılım Sorumluluk Reddi Yazılım garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanır. Grid ticaret hem karları hem de kayıpları artırabilir. Kullanıcılar uygun yapılandırma, izleme ve yerel düzenlemelere uyum için sorumludur.

Geçmiş Test Sınırlaması Canlı AI entegrasyonu nedeniyle tam sistem işlevselliği geçmiş test edilemez. Strateji Test Edici yalnızca teknik gösterge performansını gösterir.


Yazarın diğer ürünleri
Gold News AI
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Gold News AI - Profesyonel AI Destekli İşlem Sistemi Kurumsal Seviye Canlı Haber Araştırması Gelişmiş AI Teknolojisi ile Buluşuyor Gold News AI, canlı finansal haber analiziyle yapay zeka sistemlerini birleştirerek XAUUSD'de hassas işlem kararları sunan otomatik altın işlem teknolojisinin zirvesini temsil eder. Bu profesyonel seviye Expert Advisor, gerçek zamanlı web araştırma yetenekleri, gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve esnek AI entegrasyonu sunar - tek bir API sağlayıcısıyla çalışır veya
AI Impetus EA
Michael Schuster
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AI Impetus EA - Nihai Çok-AI Forex İşlem Robotu Gelişmiş Grid Teknolojisi ile Devrimci 9-AI Model İşlem Sistemi Deneyimli tüccarlar ve AI uzmanları tarafından geliştirilen AI Impetus EA, otomatik forex işlemlerinin yeni nesli temsil eder. Bu çığır açan Expert Advisor, eşsiz piyasa analizi ve işlem kararları sunmak için yedi premium AI modelini (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) entegre eder. Canlı Performans: Canlı Sinyali Görüntüle Tam Dokümantasyon: Kullanıcı
Rodent EA
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Rodent EA - AI Geliştirmeli Profesyonel Grid Trading Tutarlı kar üretimi için akıllı pozisyon yönetimini isteğe bağlı yapay zeka ile birleştiren gelişmiş orta vadeli ticaret stratejisi. Genel Bakış Rodent EA, otomatik grid ticaret teknolojisinde devrimsel bir atılımı temsil eder. Tüm pozisyon sepetinin kara ulaşmasını bekleyen geleneksel grid sistemlerinden farklı olarak, bu Expert Advisor karlı pozisyonları korurken zarar eden pozisyonları sistematik olarak azaltan devrimsel bir "kemirme" tekni
Multi AI Advisor
Michael Schuster
Uzman Danışmanlar
Multi AI Advisor - Gelişmiş Pazar Analiz Paneli 7 AI Modeli ve Manuel Ticaret Kontrolü ile Profesyonel Pazar Analiz Aracı Multi AI Advisor, yedi önde gelen AI modelini kanıtlanmış teknik göstergelerle birleştirerek kapsamlı pazar içgörüleri sağlayan yeni nesil pazar analiz araçlarını temsil eder. Ticaret kararları üzerinde tam kontrol sağlarken son teknoloji AI teknolojisinden yararlanmak isteyen profesyonel traderlar için tasarlanmıştır. Tam Dokümantasyon: Kullanıcı Kılavuzu Kullanım Öncesi Kr
FREE
Panel Storm Dashboard
Michael Schuster
Yardımcı programlar
Panel Storm Dashboard - Profesyonel İşlem Analizi Nihai Gerçek Zamanlı İşlem Performans İzleme ve Analitik Çözümü Panel Storm Dashboard, işlem performansları hakkında kapsamlı gerçek zamanlı içgörüler talep eden ciddi tüccarlar ve para yöneticileri için tasarlanmış profesyonel işlem analitiğinin zirvesini temsil eder. Bu sofistike izleme çözümü, elegant ve özelleştirilebilir bir arayüzde gelişmiş analitik, çoklu zaman çerçevesi analizi ve kurumsal düzey raporlama yetenekleri sağlar. İleri Düzey
Position Nibbler
Michael Schuster
Yardımcı programlar
Position Nibbler EA - Akıllı Kayıp Minimizasyonu ve Pozisyon Yönetimi Aracı Sistematik Pozisyon Azaltma ve Risk Yönetimi için Profesyonel Otomatik Sistem Position Nibbler EA, tüccarların eski ve sorunlu pozisyonların boyutunu sistematik olarak azaltmasına yardımcı olmak için tasarlanmış özel bir pozisyon yönetimi aracıdır. Disiplinli pozisyon küçültme stratejileri, swap maliyet optimizasyonu ve duygusal karar verme olmadan otomatik kayıp minimizasyonu gereken profesyonel tüccarlar için mükemmeld
