Multi AI Consensus Max
- Uzman Danışmanlar
- Michael Schuster
- Sürüm: 2.15
- Güncellendi: 7 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Multi AI Consensus Max - Profesyonel AI Destekli Grid Ticaret Sistemi
Genel Bakış
Multi AI Consensus Max, yapay zeka analizini teknik göstergelerle birleştirerek otonom ticaret operasyonları gerçekleştiren otomatik grid ticaret uzman danışmanıdır. Sistem, ticaret sinyalleri üretmek ve grid tabanlı pozisyon stratejilerini yönetmek için yedi AI modelini geleneksel teknik analizle entegre eder.
Canlı Ticaret Sinyalleri:
- Döviz Çiftleri - Genişletilmiş AI Sorgusu: https://www.mql5.com/en/signals/2319125
- Döviz Çiftleri - Standart AI Sorgusu: https://www.mql5.com/en/signals/2319305
- XAUUSD (Deneysel) - Genişletilmiş AI Sorgusu: https://www.mql5.com/en/signals/2321746
Kullanıcı Dokümantasyonu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763233
Temel Özellikler
AI Entegrasyon Sistemi
- Claude (Anthropic): Gelişmiş akıl yürütme yetenekleri
- GPT-4/GPT-4o (OpenAI): Piyasa desen tanıma
- Grok (X.AI): Gerçek zamanlı piyasa analizi
- DeepSeek: Algoritmik ticaret uzmanlaşması
- Mistral: Teknik analiz işleme
- Llama (Meta): Açık kaynak AI işleme
- Gemini (Google): Çok modlu veri analizi
Teknik Analiz Bileşenleri
- Yapılandırılabilir dönemler ve eşiklerle RSI
- MACD sinyal hattı analizi ve kesişmeler
- Volatilite ölçümü için Bollinger Bantları
- Çoklu zaman dilimi hareketli ortalamalar (EMA/SMA)
- Dinamik volatilite hesaplamaları
Grid Ticaret Sistemi
- Piyasa koşullarına dayalı uyarlanabilir grid aralığı
- Çoklu grid yönetimi (eşzamanlı alım/satım gridleri)
- Martingale veya toplamsal ilerleme ile akıllı pozisyon boyutlandırma
- Risk yönetimi için grid kurtarma işlevselliği
- Otomatik kar hedefi kapanışı
Teknik Özellikler
Otomasyon Özellikleri
- Sürekli piyasa izleme ve sinyal üretimi
- Birleşik sinyallere dayalı otomatik pozisyon açma
- Dinamik aralıklarla grid seviye yönetimi
- Acil durum durdurmalı kar/zarar takibi
- Piyasa saatleri algılama (geleneksel vs kripto para piyasaları)
Risk Yönetimi
- Otomatik ticaret askıya alma ile günlük zarar limitleri
- Maksimum düşüş koruması
- Pozisyon boyutu doğrulama ve marj kontrolleri
- Kaybeden pozisyonlar için grid kurtarma sistemi
- Acil durum durdurma mekanizmaları
Uyumluluk
- Ana forex çiftlerinde çalışır (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, AUDCAD)
- Hem geleneksel forex hem de kripto para piyasalarını destekler
- AI hizmetleri için API anahtarları gerektirir (kurulum kılavuzu dahil)
- MetaTrader 5'te WebRequest işlevselliği etkinleştirilmelidir
Yapılandırma Seçenekleri
AI Model Seçimi
- Her AI hizmeti için bireysel etkinleştirme/devre dışı bırakma kontrolleri
- Her sağlayıcı için model seçimi (maliyet optimizasyonu)
- Detaylı AI analizi için genişletilmiş sorgu modu
- Piyasa kapanışları sırasında otomatik maliyet optimizasyonu
Grid Parametreleri
- Pip cinsinden temel grid mesafesi yapılandırması
- Grid tipi seçimi (sabit, uyarlanabilir, volatilite tabanlı)
- Maksimum grid seviyeleri ve pozisyon limitleri
- Kar al ve iz sürme durdurma ayarları
- Pozisyon boyutlandırma yöntemleri (sabit, Martingale, toplamsal)
Sinyal İşleme
- Minimum sinyal gücü eşikleri
- Sorgu aralığı özelleştirmesi
- Teknik gösterge dönemi ayarlamaları
- Sinyal kombinasyonu ağırlıklandırması
Kontrol Paneli ve İzleme
Uzman Danışman, aşağıdakileri gösteren kapsamlı beş sütunlu kontrol paneli içerir:
- Genel Bakış: Birleşik sinyal durumu, mod göstergesi, piyasa saatleri
- AI Analizi: Bireysel AI yanıtları, bağlantı durumu, sorgu sonuçları
- Teknik Göstergeler: RSI, MACD, Bollinger Bantları, Hareketli Ortalama durumu
- Risk Yönetimi: P&L takibi, düşüş izleme, acil durum durumu
- Grid Yönetimi: Aktif grid durumu, pozisyon sayısı, kar takibi
Önemli Notlar
Geçmiş Test Sınırlamaları Canlı AI API gereksinimleri nedeniyle Uzman Danışman tamamen geçmiş test edilemez. Strateji Test Sonuçları, AI entegrasyonu olmadan yalnızca teknik gösterge performansını gösterir. Tam sistem değerlendirmesi için canlı test veya demo hesaplar önerilir.
Gereksinimler
- İstenen AI hizmetleri için geçerli API anahtarları
- API iletişimleri için kararlı internet bağlantısı
- MetaTrader 5 ayarlarında etkinleştirilmiş WebRequest URL'leri
- Grid ticaret operasyonları için yeterli hesap bakiyesi
Önerilen Döviz Çiftleri
- EURUSD: Yüksek likidite, kararlı spreadler
- GBPUSD: Grid operasyonları için iyi volatilite
- AUDUSD: Tutarlı ticaret desenleri
- USDCAD: Güvenilir fiyat hareketleri
- AUDCAD: Emtia korelasyon avantajları
Destek ve Dokümantasyon
Eksiksiz kurulum talimatları ve yapılandırma kılavuzları kullanıcı el kitabında mevcuttur. Teknik destek, MQL5 pazar yeri mesajlaşma sistemi ve ürün yorumlar bölümü aracılığıyla sağlanır.
Not: Bu yazılım, otomatik ticaret sistemleri ve grid ticaret stratejilerine aşina deneyimli tüccarlar için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, gerçek hesaplarda dağıtımdan önce otomatik ticaret ve grid tabanlı pozisyon yönetimiyle ilişkili riskleri anlamalıdır.
ÖNEMLİ SORUMLULUK REDDİ
Ticaret Risk Uyarısı Ticaret önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla ticaret yapın.
AI Teknoloji Sınırlamaları Bu yazılım, tutarsız sonuçlar üretebilen, kesinti yaşayabilen veya ek API maliyetlerine neden olabilen üçüncü taraf AI hizmetlerini kullanır. AI yanıtları hesaplama çıktılarıdır, finansal tavsiye değildir.
Yazılım Sorumluluk Reddi Yazılım garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanır. Grid ticaret hem karları hem de kayıpları artırabilir. Kullanıcılar uygun yapılandırma, izleme ve yerel düzenlemelere uyum için sorumludur.
Geçmiş Test Sınırlaması Canlı AI entegrasyonu nedeniyle tam sistem işlevselliği geçmiş test edilemez. Strateji Test Edici yalnızca teknik gösterge performansını gösterir.