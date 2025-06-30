Prop-Lifetime EA MT5 – Entwickelt für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO)

Prop-Lifetime ist ein präziser, stabiler Expert Advisor, spezialisiert auf XAUUSD (Gold) im M1-Chart. Er wurde gezielt für das sichere Bestehen von Prop-Firm-Challenges wie FTMO entwickelt – mit minimalem Drawdown, ohne Martingale oder Grid.

Er handelt diszipliniert, nur bei optimalen Marktbedingungen, schützt jede Position mit SL, nutzt intelligente Spread-Filter und schließt alle Trades vor dem Wochenende.





Kein Overtrading, keine unnötigen Risiken – ideal für Trader, die systematisch Funded Trader werden wollen.

Mindestanforderungen & Empfehlungen





• Empfohlenes Symbol: XAUUSD (M1)

• Kein Martingale, kein Grid – 100 % SL-geschützt

• Optimiert für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO)

• Feste Lotgröße empfohlen (kein Autolot)

• Broker mit Raw/ECN-Spread (z. B. FTMO-Bedingungen)

• Spread-Filter aktiv (z. B. 15–20 Punkte bei XAUUSD)

• VPS für 24/5 Betrieb erforderlich

• Handel nur bei niedrigem Spread

• Intelligenter Freitag-Exit integriert

NEW NEWS FILTER (restart MetaTrader after adding to the chart)

