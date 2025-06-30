Prop Lifetime Ea MT5

5

Prop-Lifetime EA MT5 – Entwickelt für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO)

„Please send me a message after your purchase and let me know which prop firm you are using, so that I can provide you with the correct settings.“


Prop-Lifetime ist ein präziser, stabiler Expert Advisor, spezialisiert auf XAUUSD (Gold) im M1-Chart. Er wurde gezielt für das sichere Bestehen von Prop-Firm-Challenges wie FTMO entwickelt – mit minimalem Drawdown, ohne Martingale oder Grid.

Er handelt diszipliniert, nur bei optimalen Marktbedingungen, schützt jede Position mit SL, nutzt intelligente Spread-Filter und schließt alle Trades vor dem Wochenende.


Kein Overtrading, keine unnötigen Risiken – ideal für Trader, die systematisch Funded Trader werden wollen.

Mindestanforderungen & Empfehlungen


• Empfohlenes Symbol: XAUUSD (M1)

• Kein Martingale, kein Grid – 100 % SL-geschützt

• Optimiert für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO)

• Feste Lotgröße empfohlen (kein Autolot)

• Broker mit Raw/ECN-Spread (z. B. FTMO-Bedingungen)

• Spread-Filter aktiv (z. B. 15–20 Punkte bei XAUUSD)

• VPS für 24/5 Betrieb erforderlich

• Handel nur bei niedrigem Spread

• Intelligenter Freitag-Exit integriert

NEW NEWS FILTER (restart MetaTrader after adding to the chart)

Greifen Sie zu!!

Testen Sie Prop-Lifetime auf Ihrem Challenge-Konto – und geben Sie uns ehrliches Feedback.

Dieser Bot spricht für sich.


İncelemeler 1
afshinilchi
21
afshinilchi 2025.08.31 11:33 
 

I bought the bot three weeks ago. At the beginning, I had difficulties with the settings, but the seller was very helpful the whole time, always assisting me with my backtests and the settings. And finally, after two weeks, I got it working. I am very grateful for all the help you have given me. Even though I didn’t understand much, you never gave up. Thank you very much.

Suleyman Ozturk
642
Geliştiriciden yanıt Suleyman Ozturk 2025.09.01 06:27
Thank you very much for your kind words. I’m glad I could support you and that the bot is now running successfully for you. Wishing you continued success in your trading journey!
İncelemeye yanıt