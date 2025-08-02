Gold Commander

Gold Commander – XAUUSD (Altın) İşlemlerinde Hassas Güç


  • Gold Commander, XAUUSD (altın) paritesinde hassas işlemler için titizlikle tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)'dır. Temelinde strateji, istikrar ve sürdürülebilirlik bulunan bu sistem, altın piyasasında hesaplı hamlelerle ve sıkı risk yönetimiyle başarı arayan yatırımcılar için optimize edilmiştir. EA son derece gerçekçidir; sadece güçlü ve net tanımlanmış giriş noktalarında pozisyon açar, grid (ızgara), martingale, hedge gibi riskli stratejileri kullanmaz ve aynı anda asla birden fazla işlem açmaz.

Gold Commander yalnızca bir EA değildir, altın piyasasındaki stratejik ortağınızdır. İster 200$ ile başlayan yeni bir yatırımcı, ister istikrarlı kâr hedefleyen deneyimli bir trader olun, bu EA size piyasa odaklı güç, disiplin ve güven sunar.

Her alıcı, bir ürün satın aldıktan sonra istediği eski ya da yeni herhangi bir ürünü ücretsiz olarak talep etme hakkına sahiptir.

Büyük stop-loss kullanan EA’ları tercih eden yatırımcılar için bu tür EA’ları tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz. Talep etmekten çekinmeyiniz.


Bu EA, hesabınızı tehlikeye atabilecek büyük stop-loss kullanmaz; gerçek anlamda bir scalping uzmanıdır. Satın aldıktan sonra, brokerınıza uygun en iyi ayarları almak için benimle iletişime geçmeniz önemlidir.

  • En uygun giriş ve çıkış noktaları için 30 dakikalık grafiklerde (M30) çalışır.

  • Stop-Loss: 2000 puan – Sermayeyi korumak için dahili olarak belirlenmiştir ancak erken çıkışları önleyecek kadar esnektir.

  • Take-Profit: 1000 puan – Altının önemli fiyat hareketlerini yakalayacak şekilde stratejik olarak ayarlanmıştır.

  • Abartılı büyüklükte stop-loss kullanılmaz; risk daima kontrollü ve ölçülüdür.

  • Sadece 200$ ile güvenle altın işlemlerine başlayabilirsiniz.

  • Herhangi bir broker ile kısıtlama olmadan çalışır.

  • Özellikle RAW veya ZERO spread hesaplarıyla uyumludur ve hızlı, verimli işlem gerçekleştirir.

  • Dengeli Strateji:
    Gereksiz risklerden kaçınarak SL ve TP arasında dengeli bir yaklaşım ile istikrarlı sonuçlar sağlar.

  • Otomatik ve Adaptif:
    Manuel müdahale gerekmez; kurun ve piyasayı kendiliğinden takip etsin.

  • Akıllı Filtreleme:
    Piyasa gürültüsünü filtreleyerek gerçek fırsatları tespit eder ve hassas girişler yapar.

  • Tak ve Çalıştır (Plug-and-play):
    MT4/MT5 platformunuza kolayca kurabilir, XAUUSD (altın) paritesini seçip hemen profesyonelce işleme başlayabilirsiniz.


Mr Christopher Michael Tonks
770
Mr Christopher Michael Tonks 2025.08.11 11:04 
 

very good EA, author is the best I have come across. Very safe EA's and worth every penny to patient traders. No silly risk reward management, just safe reliable trading.

uchimi
1665
uchimi 2025.09.27 16:58 
 

Mr Christopher Michael Tonks
770
Mr Christopher Michael Tonks 2025.08.11 11:04 
 

very good EA, author is the best I have come across. Very safe EA's and worth every penny to patient traders. No silly risk reward management, just safe reliable trading.

