Meg 33
- Uzman Danışmanlar
- enzo marcon
- Sürüm: 6.4
- Etkinleştirmeler: 15
📌 DESCRIZIONE GENERALE
Questo Expert Advisor è un robot automatico per MetaTrader 5, generato con Forex Robot Factory, progettato per operare una sola posizione alla volta sul simbolo corrente, seguendo segnali tecnici multi-indicatore e con numerose protezioni di rischio (spread, equity, drawdown, news, sessioni).
Lavora a chiusura di candela (logica OnBar) e non entra mai a mercato in modo impulsivo sul tick.
⏱ TIMEFRAME E MERCATO
-
Funziona su qualsiasi timeframe (nel commento finale è indicato M5)
-
Coppia suggerita: EURUSD
-
Analisi effettuata solo alla chiusura della candela
📈 LOGICA DI INGRESSO (OPEN)
Il robot apre BUY o SELL solo se TUTTI gli indicatori sono concordi.
✅ Indicatori di ingresso:
1️⃣ Stochastic (5,2,5)
-
BUY → inversione rialzista
-
SELL → inversione ribassista
2️⃣ Standard Deviation (22)
-
Deve essere inferiore al livello 0.0048
-
Serve a filtrare fasi di bassa volatilità
-
Vale sia per BUY che per SELL
3️⃣ MACD Signal (17,28,4)
-
BUY → istogramma negativo
-
SELL → istogramma positivo
4️⃣ Accelerator Oscillator
-
BUY → valore sotto lo zero
-
SELL → valore sopra lo zero
📌 Regola chiave
Se anche un solo indicatore non è allineato, NON entra.
🔁 LOGICA DI USCITA (CLOSE)
L’uscita è dinamica, basata su:
🔻 MACD (21,23,9)
-
Chiude BUY quando il MACD incrocia al ribasso lo zero
-
Chiude SELL quando il MACD incrocia al rialzo lo zero
👉 Non usa target fisso né stop fisso (di default SL e TP sono disattivati).
🧠 GESTIONE POSIZIONE
-
Una sola posizione alla volta
-
Nessuna griglia
-
Nessun martingala
-
Nessun hedge
-
Nessun rientro immediato dopo la chiusura
-
Trailing Stop disattivato di default
🛡️ PROTEZIONI ATTIVE
🔒 Entry protections
-
Spread massimo
-
Numero massimo di posizioni globali
-
Lotto massimo globale
-
Sospensione ingresso se superate soglie giornaliere
📉 Daily protections
-
Perdita massima giornaliera
-
Drawdown giornaliero %
-
Reset giornaliero automatico a ora configurabile
🏦 Account protections
-
Equity minima
-
Equity massima
-
Drawdown massimo su equity
📌 Se una protezione critica scatta:
-
Chiude la posizione
-
Blocca nuovi ingressi
-
Può spegnere completamente l’EA
📰 FILTRO NEWS
(Opzionale)
-
Blocca operazioni su news High / Medium
-
Filtrabile per valuta (es. EUR, USD)
-
Intervallo configurabile prima e dopo la notizia
📊 STATISTICHE A CHART
Mostra in tempo reale:
-
Stato posizione
-
Profitto
-
Statistiche 1 / 7 / 30 giorni
-
Protezioni attive
-
News imminenti
🎯 STILE OPERATIVO
-
Conservativo
-
Alta selettività
-
Poche operazioni
-
Punta a movimenti “puliti”
-
Sensibile alle condizioni di mercato (volatilità bassa)
⚠️ PUNTI DI ATTENZIONE REALI
-
Nessuno Stop Loss → rischio elevato in trend forti contrari
-
Standard Deviation molto restrittiva → pochi trade
-
Strategia non adatta a mercati molto volatili
-
Migliora molto se:
-
aggiungi SL dinamico
-
lavori su H1 / H4
-
riduci il numero di filtri
-