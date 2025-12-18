Meg 66 : Strategia di Trading Automatizzata Introduzione Meg 66 è un innovativo programma di trading automatizzato progettato per sfruttare le opportunità del mercato Forex attraverso una strategia bilanciata di ordini Buy e Sell . Questo sistema utilizza una configurazione avanzata con 4 ordini di acquisto (Buy) e 4 ordini di vendita (Sell) , garantendo un'equilibrata gestione del rischio e del capitale disponibile. Funzionamento del Sistema La strategia di Meg 66 si basa su un'entrata