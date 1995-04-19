NY Session Open Level md
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "New York Oturum Açılış Seviyesi" MT4 için.
- "New York Oturum Açılış Seviyesi" göstergesi, günlük alım satım için çok kullanışlı bir yardımcı göstergedir.
- Oturum açılış fiyat seviyesi çok önemlidir çünkü fiyat gün içinde sıklıkla o bölgeye geri döner.
- Gösterge size her gün için günlük NY oturum açılış fiyat seviyesini gösterir.
- Ayrıca gösterge Pazartesi günleri haftalık açılış seviyesini gösterir.
- Günlük alım satım yapanların hedef belirlemesi veya destek/direnç alanı olarak kullanması için faydalıdır.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.