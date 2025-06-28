Mean reversion grid

Dikkatinize "Mean Reversion Grid"i sunuyorum — yapay zeka kullanarak verimli emir ızgara ticareti için geliştirilmiş bir alım satım botudur. Onu, kanıtlanmış ortalamaya geri dönüş stratejilerine dayanarak güvenilir bir şekilde çalışması için tasarladım. Amaç, sadece yüksek işlem sıklığı değil, istikrar ve öngörülebilirliktir.

"Mean Reversion Grid" neler yapabilir:

  • Güvenilir Emir Izgara Ticareti: Mean Reversion Grid, fiyatın ortalamaya geri dönüşünü yakalayarak etkili bir şekilde işlem yapmak için bir emir ızgarası stratejisi kullanır.

  • Doğruluk için Yapay Zeka: Bot, derinlemesine piyasa analizi, gizli eğilimleri belirleme ve ızgaradaki emir yerleşimini optimize etmek için modern AI teknolojilerini ve sinir ağlarını entegre eder.

  • AUDCAD'a Odaklanma: Botun algoritmaları, AUDCAD döviz çiftine hassas bir şekilde ayarlanmıştır, bu da ticarette maksimum verimlilik ve doğruluk sağlar.

  • 7/24 Çalışma: Bot, tüm iş haftası boyunca günün her saati işlem yapar.

  • Esnek Risk Ayarları: Emir ızgarası parametrelerini ayarlayarak rahat olduğunuz risk seviyesini tamamen kontrol edersiniz.

  • Anlaşılır Arayüz: Sezgisel arayüzü sayesinde botu yeni başlayanlar bile kolayca kullanabilir.

"Mean Reversion Grid" nasıl karar verir:

Bot acele etmez. Yapay zeka ile güçlendirilmiş göstergeler ve modeller kompleksini kullanarak, ızgaraya emir yerleştirmek için en uygun giriş noktalarını sabırla bekler. Önemli olan emirlerin sayısı değil, kalitesi ve en uygun konumlandırılmasıdır.

Eğer AUDCAD ticareti yapıyor ve yapay zeka kullanarak güvenilir bir emir ızgarası ticaret asistanı arıyorsanız, Mean Reversion Grid ideal çözümünüz olabilir!

Teknik Detaylar:

  • İşlem Yapar: Yalnızca AUDCAD.

  • Zaman Dilimi: H1 (uyarlanabilir).

  • Hesap Türü: Hedging.

  • Strateji: Yapay zeka ile güçlendirilmiş emir ızgarası stratejisi kullanır. Martingale gibi riskli yöntemler uygulamaz. Pozisyonları sinyallere, Stop Loss'a veya Take Profit'e göre kapatır.

  • Parametreler: "Aşamalı lot", "Sabit lot", "Maksimum pozisyon", "Zaman gecikmesi", "Maksimum spread", "Stop loss", "Take profit" dahil olmak üzere tüm gerekli ayarlar ve emir ızgarasını yönetmek için parametreler.


Marco Russo
269
Marco Russo 2025.09.24 15:07 
 

Don't buy this GARBAGE ea. The developer doesn't reply at all at my messages and the live trading is quite different than the backtest. Stay away from it!

lngm1
71
lngm1 2025.09.10 13:03 
 

It was not bad until it couldn't handle a Drawdown in real account.

Agha Zeeshan Mansoor
23
Agha Zeeshan Mansoor 2025.09.10 12:52 
 

Don’t trust this EA after testing it on a real account. It doesn’t generate stop-out signals for losing trades in real trading, even though it did in the backtest. The developer’s support is very poor—he didn’t reply to my repeated messages about the EA’s performance. I only bought it because the backtest showed low drawdown logic, but this completely failed on a real account.

The developer knows exactly why his bot isn’t working, but he doesn’t have the courage to tell his clients.

Clive Burrell
65
Clive Burrell 2025.09.09 16:10 
 

Poor. Performs much worse on live account than does in back test. I have different results from an up to date backtest so not sure what is going on. Developer slow to respond. If you want to empty your account rapidly, try this and The Beta Trader. Will update if position improves.

Axel
226
Axel 2025.09.09 08:28 
 

I've been using the EA since August 25th, but when a strong trade occurs, it just holds the position and endures until the stop loss is hit. Positions are held for 2-3 weeks, so unless you have a swap-free account, that alone will incur losses. Developer response is slow.

