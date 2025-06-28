Dikkatinize "Mean Reversion Grid"i sunuyorum — yapay zeka kullanarak verimli emir ızgara ticareti için geliştirilmiş bir alım satım botudur. Onu, kanıtlanmış ortalamaya geri dönüş stratejilerine dayanarak güvenilir bir şekilde çalışması için tasarladım. Amaç, sadece yüksek işlem sıklığı değil, istikrar ve öngörülebilirliktir.

"Mean Reversion Grid" neler yapabilir:

Güvenilir Emir Izgara Ticareti: Mean Reversion Grid, fiyatın ortalamaya geri dönüşünü yakalayarak etkili bir şekilde işlem yapmak için bir emir ızgarası stratejisi kullanır.

Doğruluk için Yapay Zeka: Bot, derinlemesine piyasa analizi, gizli eğilimleri belirleme ve ızgaradaki emir yerleşimini optimize etmek için modern AI teknolojilerini ve sinir ağlarını entegre eder.

AUDCAD'a Odaklanma: Botun algoritmaları, AUDCAD döviz çiftine hassas bir şekilde ayarlanmıştır, bu da ticarette maksimum verimlilik ve doğruluk sağlar.

7/24 Çalışma: Bot, tüm iş haftası boyunca günün her saati işlem yapar.

Esnek Risk Ayarları: Emir ızgarası parametrelerini ayarlayarak rahat olduğunuz risk seviyesini tamamen kontrol edersiniz.

Anlaşılır Arayüz: Sezgisel arayüzü sayesinde botu yeni başlayanlar bile kolayca kullanabilir.

"Mean Reversion Grid" nasıl karar verir:

Bot acele etmez. Yapay zeka ile güçlendirilmiş göstergeler ve modeller kompleksini kullanarak, ızgaraya emir yerleştirmek için en uygun giriş noktalarını sabırla bekler. Önemli olan emirlerin sayısı değil, kalitesi ve en uygun konumlandırılmasıdır.

Eğer AUDCAD ticareti yapıyor ve yapay zeka kullanarak güvenilir bir emir ızgarası ticaret asistanı arıyorsanız, Mean Reversion Grid ideal çözümünüz olabilir!

Teknik Detaylar:

İşlem Yapar: Yalnızca AUDCAD.

Zaman Dilimi: H1 (uyarlanabilir).

Hesap Türü: Hedging.

Strateji: Yapay zeka ile güçlendirilmiş emir ızgarası stratejisi kullanır. Martingale gibi riskli yöntemler uygulamaz. Pozisyonları sinyallere, Stop Loss'a veya Take Profit'e göre kapatır.

Parametreler: "Aşamalı lot", "Sabit lot", "Maksimum pozisyon", "Zaman gecikmesi", "Maksimum spread", "Stop loss", "Take profit" dahil olmak üzere tüm gerekli ayarlar ve emir ızgarasını yönetmek için parametreler.



