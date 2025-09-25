Lunariq MT5

Lunariq – Yeni Ticaret Ortağınız

Lunariq, hassasiyet, basitlik ve verimliliği önemseyen traderlar için tasarlanmış yüksek performanslı bir Uzman Danışmandır. Sürekli değişen pazara adapte olacak şekilde geliştirilmiş olup, ticaret yürütme ve risk yönetiminde yenilikçi bir yaklaşım getirmektedir.

Neden Lunariq Fark Yaratıyor:

  • Patlama Girişi: Lunariq, fiyatın destek veya direnç seviyelerini aşmasının beklendiği ana patlama noktalarını belirleyerek patlayıcı piyasa hareketlerini yakalamak için tasarlanmıştır.
  • Minimalist Tasarım: Sadece birkaç girdi ile, Lunariq son derece kullanıcı dostudur. Tek bir grafiğe yükleyin ve her şeyi halletsin—gerçekten "kur ve unut" yapabilirsiniz.
  • Kapsamlı Risk Yönetimi: Sermayenizin her zaman güvencede olmasını sağlamak için yerleşik koruma önlemleri ile dinamik risk hesaplaması içerir.
  • Gelişmiş İzleme Durdurma: Lunariq, fiyat sizin lehinize hareket ederken karı güvence altına almanıza yardımcı olan son derece etkili bir izleme durdurma özelliği içerir.
  • FTMO-Uyumlu: FTMO zorlukları için özel olarak tasarlanmış olan EA, tüm müşterilerin farklı işlemler yapmasını sağlamak için kâr al ve zarar durdurma seviyelerini birkaç puan rastgele ayarlayarak, traderların FTMO değerlendirmelerini geçmelerini kolaylaştırır.

Uygulamada Görün

Stay updated with our EA news: https://www.mql5.com/en/channels/forexautomoneymaker

More details about our EA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760127

Yalnızca 3 Adımda Başlayın

  1. Lunariq'i AUDJPY grafiğinize indirin ve kurun.
  2. Risk ve işlem boyutu ayarlarını stratejinize ve konfor seviyenize göre özelleştirin.
  3. EA'nın H1 zaman diliminde çalışmasına izin verin—gerisini halledecektir!

Özel Sınırlı Süreli Teklif

Özel bir süre için, Lunariq tanıtım fiyatıyla sunulmaktadır; fiyatı $1,000'a çıkmadan yakalayın. Kaçırmayın—bugün kopyanızı alın!

Bonus: Satın alma işleminizden sonra Telegram bağlantısı için bizimle iletişime geçin, ücretsiz bir hediye ve ek ticaret ipuçları alın.

Maksimum Sonuçlar için Profesyonel İpuçları:

  • Optimal performans için yalnızca bir grafiğe bağlı kalın—aynı anda birden fazla grafikte kullanmaktan kaçının.
  • Varsayılan risk ayarlarını gözden geçirin ve ticaret tarzınıza göre ayarlayın.
  • Kurulum ve optimizasyon için kişisel tavsiye almak üzere destek ekibimizle istediğiniz zaman iletişime geçin.
