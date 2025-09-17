Bright Harbor MT5

Bright Harbor ile Ticaretinizi Yükseltin

Piyasanın kontrolünü almaya hazır mısınız? Bright Harbor EA, esneklik, gelişmiş özellikler ve güvenliği birleştirerek pazarları hassas bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olacak en son araçları sunar. İstikrarlı büyüme veya hızlı toparlanma hedefliyor olun, bu EA her ikisi için tasarlanmıştır.

How to Run EA:

Latest news:

Temel Özellikler:

  • Haber Filtreleme: Yüksek etkili olaylardan kaçınarak güvende kalın. Bright Harbor, kritik piyasa haberleri sırasında ticareti otomatik olarak duraklatarak beklenmedik dalgalanmalardan korunmanızı sağlar.
  • Gelişmiş Zaman Kontrolü: Stratejiniz için en iyi piyasa koşullarını karşılayacak şekilde kendi ticaret saatlerinizi belirleyin. EA’nın ticaret yapacağı belirli zaman ve günleri ayarlamak, size nihai kontrol sağlar.
  • Toparlanma Bölgesi: Ekstra bir avantaj isteyenler için EA, güçlü bir toparlanma bölgesi özelliği içerir. Daha küçük bir depozito ile (en az 100 $) ticaret yapıyorsanız, toparlanma modu olmadan başlayabilirsiniz. Ancak, toparlanmayı etkinleştirmek için hesabınızda en az 2000 $ veya daha fazla bulundurmanız önerilir.

Strateji

Bright Harbor EA, Dinamik Trend Değiştirici güçlü kombinasyonu etrafında inşa edilmiştir. Birden fazla zaman dilimini aynı anda analiz ederek, EA, büyük ve küçük trendler arasında geçiş yapmak için AI kullanır. Bu strateji, EA’nın piyasanın bir trendden diğerine geçiş yaptığı zamanı belirlemesini ve trend değiştikçe yüksek olasılıkla giriş noktaları sunmasını sağlar.

Esnek Ticaret Ortaklığınız

Basit bir kurulumla tasarlanan Bright Harbor EA, her deneyim seviyesindeki tüccarlar için kolaylık sağlar. Onu sadece bir grafiğe (AUDUSD) M15 ekleyin, temel ayarları yapılandırın ve sihrin gerçekleşmesine izin verin. Hem muhafazakar hem de agresif stillere uyum sağlama yeteneğinden yararlanacaksınız ve en iyi fırsatların yakalanmasını sağlayan gelişmiş piyasa tanıma araçları ile destekleneceksiniz.

"Ticarette başarı, daha akıllı çalışmakla ilgilidir, daha fazla değil."

Önemli Detaylar:

  • Minimum Depozito:
    • Toparlanma Modu Olmadan: 100 $
    • Toparlanma Modu ile: 2000 $+
  • Desteklenen Semboller: AUDUSD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,AUDNZD
  • Zaman Dilimleri: M15

Akıllı Risk Kontrolü

Risk yönetimi ve hafifletme için yerleşik özelliklerle, Bright Harbor, her ticaretin stratejik bir planla desteklenmesini sağlar. İster bir prop firması zorluğuna odaklanın, ister uzun vadeli hesap büyümesi inşa edin, EA, her piyasa koşulunda çalışan güvenilir zarar durdurma, kâr al ve risk yönetimi ayarları sunar.


Uyarı: Risk ayarlarının doğru anlaşılması hayati önem taşır. Daha küçük hesaplarda toparlanma modunu etkinleştirmeden önce kullanıcı kılavuzunu okumayı veya bizimle danışmayı unutmayın.

Başlamaya Hazır Mısınız?

EA’yı indirin, kullanımı kolay parametreleri yapılandırın ve Bright Harbor’i çalıştırın. Stratejinizi minimal çaba ile maksimum getiriler elde edecek şekilde optimize edin.

Özel Teklif:

Sınırlı bir süre için, Bright Harbor’unuzun kopyasını indirimli bir fiyatla alın. Pazar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmayı kaçırmayın!


