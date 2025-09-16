Quiet Storm
- Uzman Danışmanlar
- Najlaa Alsalih
- Sürüm: 2.71
- Güncellendi: 16 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Tek Grafikte EA: Quiet Storm yalnızca bir grafikte çalışmalıdır (NZDUSD) H1 ve otomatik olarak tüm sembollerde işlemler yapar.
Extra details on set-up: (link)- Satın aldıktan sonra canlı sinyal bağlantısı için lütfen bizimle iletişime geçin.
Limited Time Offer! Buy now at the discounted price before it increases. Future price might rise up to $2000! Secure your spot today!
Kindly join our MQL5 channel: (link)
- Risk Yönetimi: Güçlü yerleşik stop-loss ve take-profit özellikleri, işlemlerinizin her zaman korunmasını sağlar.
- Basit Kurulum: Karmaşık ayarlar gerekmez. EA'yı grafiğinize yükleyin ve kullanıma hazır!
- Strateji: Piyasa gürültüsünü filtreleyen "Heikin-Ashi Trend Düzleştirme" tekniğine dayanmaktadır.
Quiet Storm?
- Daha hızlı karar verme için ileri düzey algoritmalar.
- NZDUSD gibi dalgalı piyasalar için optimize edilmiştir.
- Düşük spreadlerle çeşitli aracı kurumları destekler.
- Prop-firm yarışmaları ve fonlu hesaplarla harika çalışır.
Gelişmiş stratejilerimizi kullanarak, Quiet Storm farklı piyasa koşullarında istikrarlı, verimli ve karlı ticaret sağlar. İster bir acemi ister deneyimli bir tüccar olun, bu EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.
Kurulum ve Ayar
- EA'yı MetaTrader platformunuza kurun ve bir grafiğe (NZDUSD) uygulayın.
- Zaman dilimini (H1) seçin, gerekirse lot büyüklüğünü ayarlayın ve EA'nın geri kalanını yapmasına izin verin.
- Kesintisiz ticaret için hesabınızın bir VPS üzerinde çalıştığından emin olun.
Minimum Depozito: En iyi sonuçlar için en az $200 öneriyoruz.
Bize Ulaşın
Satın aldıktan sonra, en son güncellemeler, haberler ve talimatlar alacağınız özel Telegram kanalına erişim sağlamak için lütfen bize özel bir mesaj gönderin. Bu özel kanal yalnızca müşterilerimiz için mevcuttur!