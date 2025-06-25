GOLD Forex Hammer XAUUSD ict power of three

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.





Bu, GOLD XAUUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, ICT PO3 POWER OF THREE stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.





Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun sabit bir Hedefi ve başlangıçtan itibaren belirlenmiş sabit bir Zararı Durdurma hedefi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Çalışma Modları:



Sabit Lot: Bu modda, istediğiniz sabit lotu girersiniz.

Hedef: Bu modda, hedef olarak USD cinsinden bir değer girersiniz. Kayıp, bu değerin 4 katı olacaktır.

Yüzde: Bu modda, hedef olarak bakiyenin yüzdesini girersiniz. Kayıp, bu yüzdelik değerin 4 katı olacaktır.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (XAUUSD) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (XAUUSD) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (XAUUSD) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek.





Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.





Bu uzmanın ana stratejisi - ICT PO3 ÜÇÜN GÜCÜ - Michael J. Huddleston





ICT (Inner Circle Trading) tarafından geliştirilen PO3 (Üçün Gücü) tekniği, fiyat hareketlerinin önemli bir tersine dönüş veya devam öncesinde genellikle üç aşamalı bir model izlediği fikrine dayanan gelişmiş bir piyasa analizi stratejisidir. Bu yaklaşım, kurumsal emir akışı, piyasa manipülasyonu ve trader psikolojisi kavramlarını birleştirerek, yüksek olasılıklı giriş ve çıkış noktalarını belirlemeyi amaçlamaktadır. PO3, likidite ve büyük oyuncuların eylemlerinin dikkatli traderlar tarafından yararlanılabilecek tekrarlayan modeller oluşturduğu Forex ve vadeli işlemler gibi piyasalarda özellikle yararlıdır.

PO3, piyasa yapısı, önemli destek ve direnç seviyeleri ve çoklu zaman dilimi analizi gibi unsurları entegre ederek basitliği ve etkinliği ile öne çıkmaktadır. Bu teknik, ticaret güvenilirliğini artırmak için genellikle Fair Value Gap (FVG) ve Likidite Havuzları gibi diğer ICT kavramlarıyla birlikte kullanılır. Aşağıda, bu stratejinin üç özel yönünü ayrıntılı olarak açıklıyoruz.





ÜÇ İTİŞLİ DESEN YAPISI

PO3, fiyatın tersine dönmeden veya konsolide olmadan önce bir yönde üç itiş yaptığı tekrarlayan bir deseni belirler. Bu hareketler, likidite tükenmesini ve büyük piyasa katılımcılarının potansiyel müdahalesini yansıtır. Üçüncü itme, özellikle likidite bölgeleri veya Fibonacci seviyeleri ile uyumlu olduğunda, genellikle ters trend fırsatını işaret eder.





LIKIDITE HAVUZLARI VE FGV İLE BİRLİKTE KULLANIM

Bu teknik, likidite havuzları veya Fair Value Gaps (FVG) ile birleştirildiğinde daha da güçlenir. Bu unsurlar, tersine dönüş noktalarını doğrulamaya yardımcı olur ve kurumların stop emirlerini toplamak veya büyük emirleri gerçekleştirmek için nerede hareket edebileceğini gösterir. PO3'ü bu araçlarla birleştirmek, giriş hassasiyetini artırır.





ÇOKLU ZAMAN ÇERÇEVESİ UYGULAMASI

PO3, farklı zaman çerçeveleri üzerinden analiz edildiğinde en etkili olur ve piyasanın hiyerarşik bir görünümünü sağlar. Örneğin, bir tüccar 1 saatlik grafikte üç itme modelini belirleyebilir ve daha düşük bir zaman çerçevesi (örneğin 15 dakika) kullanarak girişi teyit edebilir. Bu çoklu zaman çerçevesi yaklaşımı, yanlış sinyalleri filtrelemeye ve daha fazla güvenle işlem yapmaya yardımcı olur.

Özetle, ICT'nin PO3 tekniği, işlemlerini kurumsal akışla uyumlu hale getirmek isteyen tüccarlar için, fiyat kalıplarını, likidite seviyelerini ve çoklu zaman dilimi analizini birleştirerek daha doğru kararlar almak için güçlü bir araçtır.





Bu uzman ayrıca bir dizi göstergeyi temel alır ve bunların başında, geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir gösterge gelir.



