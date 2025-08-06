HFT AOs GOLD
- Uzman Danışmanlar
- Murad Nagiev
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 8
HFT AOs
Canlı Ticaret Sinyali - https://www.mql5.com/en/signals/2324741
HFT AOs, volatil piyasalarda hızlı ve uyarlanabilir yürütme için tasarlanmış otomatik bir yüksek frekanslı ticaret (HFT) sistemidir. Algoritma, gün boyunca mikro fırsatları belirlemek için gelişmiş emir akışı analizi ve kısa vadeli momentum stratejileri kullanır.
Temel Özellikler:
-
Manuel müdahale olmadan tamamen otomatik ticaret
-
Düşük gecikmeli yürütme ve hızlı karar alma
-
Düşük zaman dilimlerinde (M1–M5) en iyi performans
-
Yerleşik risk yönetimi ve dinamik zarar durdurma mantığı
-
Dar spreadler ve yüksek likiditeli enstrümanlar için optimize edilmiştir
Bu canlı sinyal, robotun gerçek piyasa koşullarındaki performansını yansıtır. Algoritmik mantık ve HFT ilkelerine dayalı, tutarlı ve düşük düşüşlü ticaret arayanlar için idealdir.