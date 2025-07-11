Cherma Mt5
CHERMA MT5 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman
Cherma MT5, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır.
Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı analizi sayesinde her gün onlarca işlem gerçekleştirir.
Gerçek performans, günde $100 ile $200 arasında düzenli kâr ve 50'den fazla işlem ile sürekli ve ölçeklenebilir hesap büyümesi göstermektedir.
Sistem Özellikleri:
İşlem Sembolü: XAUUSD (Altın)
Zaman Dilimi: M5 (5 Dakika)
İşlem Stili: Otomatik Scalping
Günlük İşlem Sayısı: 50+
Günlük Ortalama Kâr: $100 – $200
Minimum Sermaye: $1200 (Önerilen: $2000)
Önemli Not: Bu sistemin gerçek zamanlı yapay zeka karar verme süreci nedeniyle geriye dönük testler gerçek verimliliğini yansıtmaz. Doğru bir değerlendirme için yalnızca canlı işlem sonuçlarına güvenin — gerçek piyasa koşullarında yapılan işlemleri izleyebilmeniz için yatırımcı hesabına tam erişim sağlıyoruz.
Canlı Performans Takibi:
myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012
Gerçek Hesap: Exness-MT5Real19
Kimlik: 157238912
Şifre: 111@Meta
Telegram: t.me/EANEXON veya t.me/NEXONEA
Ana Özellikler:
Hızlı ve doğru kararlar için gelişmiş yapay zeka algoritmaları
Tam otomatik; manuel müdahale veya tecrübe gerekmez
Piyasa koşullarına otomatik uyum sağlar
Sermayeyi korumak için entegre risk yönetimi sistemi
Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur
Tavsiye Edilen Ortam:
MetaTrader 5 platformu
Canlı piyasa koşullarında istikrarlı işlem için VPS hizmeti
By far, THE BEST EA that I have ever bought and used. And I used the a lot.. Cherma uses a smart grid strategy; the developer clearly invested a lot of time and energy to make this EA almost flawless. The EA trades very often during the day, and even with a very small lot, you can generate around 100-150 dollars daily. Just don't be greedy, since this is a grid EA, lower that lot size to 0.01 or 0.02, sit back, and enjoy your daily profits. I will update my weekly results, so people can see the EA in real action. And one last thing, the price of this EA is so freakin cheap. My personal opinion is that it's worth at least 3x more. Once again, thanks, Hicham Chergui, for making this money printing machine 😊