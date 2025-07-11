CHERMA MT5 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman

Cherma MT5, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır.

Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı analizi sayesinde her gün onlarca işlem gerçekleştirir.

Gerçek performans, günde $100 ile $200 arasında düzenli kâr ve 50'den fazla işlem ile sürekli ve ölçeklenebilir hesap büyümesi göstermektedir.

Sistem Özellikleri:

İşlem Sembolü: XAUUSD (Altın)

Zaman Dilimi: M5 (5 Dakika)

İşlem Stili: Otomatik Scalping

Günlük İşlem Sayısı: 50+

Günlük Ortalama Kâr: $100 – $200

Minimum Sermaye: $1200 (Önerilen: $2000)

Önemli Not: Bu sistemin gerçek zamanlı yapay zeka karar verme süreci nedeniyle geriye dönük testler gerçek verimliliğini yansıtmaz. Doğru bir değerlendirme için yalnızca canlı işlem sonuçlarına güvenin — gerçek piyasa koşullarında yapılan işlemleri izleyebilmeniz için yatırımcı hesabına tam erişim sağlıyoruz. Canlı Performans Takibi:

myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012

Gerçek Hesap: Exness-MT5Real19

Kimlik: 157238912

Şifre: 111@Meta Join the public chat group: Click here

Telegram: t.me/EANEXON veya t.me/NEXONEA

Ana Özellikler:

Hızlı ve doğru kararlar için gelişmiş yapay zeka algoritmaları

Tam otomatik; manuel müdahale veya tecrübe gerekmez

Piyasa koşullarına otomatik uyum sağlar

Sermayeyi korumak için entegre risk yönetimi sistemi

Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur

Tavsiye Edilen Ortam:

MetaTrader 5 platformu

Canlı piyasa koşullarında istikrarlı işlem için VPS hizmeti



