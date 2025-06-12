Pure AI MT4

5


EURUSD için benzersiz ticaret danışmanı
Her ticaret kararının monolitik bir algoritma tarafından değil, bağımsız mantıksal blokların etkileşimi sonucu oluştuğu bir mimariye dayanmaktadır - gösterge filtreleri, giriş koşulları, çıkışlar ve kontrol kuralları.

ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel bir mesaj gönderin.

Temel özellik - modülerlik ve esneklik
Danışman, değiştirilebilir ve yapılandırılabilir bileşenler kümesi olarak uygulanır:
Gösterge blokları - çeşitli teknik göstergeler kullanılarak analiz uygulanır. EURUSD çifti için varsayılan olarak şunlar kullanılır:
Hareketli ortalamalar (MA) - ana trend yönünü belirlemek için.
RSI veya MACD göstergesi (kullanıcı tarafından seçilir) - giriş noktasını onaylamak için bir tetikleyici olarak. Giriş ve çıkış kuralları — mantıksal koşullar kümesi olarak tanımlanır (örneğin: "yükseliş trendi" + "RSI 30'un altında" = satın alma sinyali).
Filtreler ve ek modüller — zaman sınırları, oynaklık filtrelemesi, spread kontrolü vb. eklemenize olanak tanır.


EURUSD için akıllı adaptasyon
EURUSD çifti yüksek likidite, orta düzeyde oynaklık ve sık sık değişen trend evreleriyle karakterize edilir. Danışman bu çift üzerinde etkili bir çalışma için şunları sunar:
Gösterge duyarlılığının dinamik ayarlanması (örneğin, MA dönemleri, RSI ve MACD seviyeleri).
Analiz zaman çerçevelerini seçme olanağı: trend H1'de belirlenebilir ve sinyaller M15'te doğrulanabilir.
Keskin aralık genişlemesi zamanlarında yanlış sinyalleri atlamanıza olanak tanıyan bir oynaklık değerlendirme modülünün entegrasyonu.


Minimum gereksinimler ve öneriler
RoboForex'i öneririm - " dtas " yönlendirme kodlu hesaplar 0'dan başlayan spread / %85'e kadar komisyon getirisi
Minimum ilk yatırım: 100$
Zaman dilimi - H1
Kaldıraç en az 1:100, önerilen 1:500.
Hesap türü: Hedging.
EA'nın 7/24 çalışması için VPS kullanın (Gerekli).


Avantajlar:

Genişletilebilirlik: çekirdek mantığı değiştirmeden yeni göstergeler veya filtreler ekleme.

Esneklik: stratejinin her bir bileşenini ayrı ayrı yapılandırma.

Test edilebilirlik: her mantıksal zincirin izole edilmiş geri testleri.

Güvenilirlik: blokların bağımsız test edilmesi nedeniyle aşırı optimizasyonu azaltma.


İncelemeler 1
LD1899
26
LD1899 2025.06.21 10:57 
 

expert with great promises, 1 week that I use it and it has brought good results. I recommend everyone to buy this and the other products. Seller always available usually responds by the end of the day to all questions support also from the community.

Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Yazarın diğer ürünleri
