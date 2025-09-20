Fusion Fx e Gold

🔷 Fusion FX v3.8 – Consulente esperto intelligente per MetaTrader 4 (MT4)

Multi-timeframe M15 / M30 / H4 – Sistema di punteggio intelligente, trailing, inversioni di tendenza e protezione del capitale

Fusion FX v3.8 è un Expert Advisor (EA) professionale sviluppato per MetaTrader 4 , progettato per negoziare automaticamente XAUUSD e le principali coppie Forex. Utilizza una strategia di punteggio intelligente che combina pattern di candele, indicatori tecnici, analisi di tendenza, zone di supporto/resistenza e livelli di Fibonacci per prendere decisioni di trading precise e affidabili.

✅ Supporta pienamente i timeframe M15 , M30 e H4 , adattandosi agli stili di scalping, intraday o swing trading.

⚙️ Caratteristiche principali

🧠 Sistema di punteggio intelligente

Le negoziazioni vengono aperte solo se viene raggiunto un punteggio minimo, in base a: Oltre 30 modelli di candele integrati RSI (neutro o in accordo con il segnale) Filtro MACD Direzione del trend tramite SMA Livelli automatici di supporto/resistenza Zone di Fibonacci Filtro di volatilità basato su ATR

🔄 Trailing Stop (dinamico o fisso)

🔐 BreakEven si attiva dopo aver raggiunto TP1

🎯 Take Profit / Stop Loss (fisso o dinamico)

⏱️ Ritardo personalizzabile tra le negoziazioni (ad esempio, 5 minuti)

📊 Protezione giornaliera da profitti e drawdown

🕓 Sessioni di trading basate sul tempo (ad esempio, solo sessioni UE/USA)

🟢 Strategia bilanciata : ideale per le sfide delle società di proprietà

📥 Registrazione e avvisi delle transazioni in tempo reale

📈 Tempi consigliati

M15 → maggiore frequenza di negoziazione

M30 → bilanciato e affidabile

H4 → segnali meno numerosi ma di qualità più elevata

🔧 Parametri personalizzabili

Dimensione fissa del lotto o calcolo del lotto basato sul rischio

Abilita/disabilita: Trailing Stop Pareggiare Take Profit dinamico

Imposta il punteggio minimo per consentire l'ingresso

Definisci gli orari di negoziazione consentiti

Filtro spread massimo, capitale minimo e altro ancora

💼 Compatibilità

MetaTrader 4

Broker ECN / Raw spread

Conti demo e live

Società di proprietà: Funding Pips, Funded Next, MyForexFunds, 5ers e altre

VPS consigliato per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7

📦 Incluso nel pacchetto

✅ .ex4 file pronto per l'esecuzione

✅ Manuale utente completo in PDF (in inglese e italiano)

✅ Gruppo di supporto privato su Telegram

✅ Aggiornamenti gratuiti a vita

🚀 Perché scegliere Fusion FX?

✔️ Nessun overtrading

✔️ Logica pulita, professionale e automatizzata

✔️ Protezione del capitale integrata

✔️ Completamente ottimizzato per il trading indipendente con elevata affidabilità



