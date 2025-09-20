Fusion Fx e Gold
- Uzman Danışmanlar
- Mario Nisi
- Sürüm: 3.8
- Güncellendi: 20 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
🔷 Fusion FX v3.8 – Consulente esperto intelligente per MetaTrader 4 (MT4)
Multi-timeframe M15 / M30 / H4 – Sistema di punteggio intelligente, trailing, inversioni di tendenza e protezione del capitale
Fusion FX v3.8 è un Expert Advisor (EA) professionale sviluppato per MetaTrader 4 , progettato per negoziare automaticamente XAUUSD e le principali coppie Forex. Utilizza una strategia di punteggio intelligente che combina pattern di candele, indicatori tecnici, analisi di tendenza, zone di supporto/resistenza e livelli di Fibonacci per prendere decisioni di trading precise e affidabili.
✅ Supporta pienamente i timeframe M15 , M30 e H4 , adattandosi agli stili di scalping, intraday o swing trading.
⚙️ Caratteristiche principali
-
🧠 Sistema di punteggio intelligente
Le negoziazioni vengono aperte solo se viene raggiunto un punteggio minimo, in base a:
-
Oltre 30 modelli di candele integrati
-
RSI (neutro o in accordo con il segnale)
-
Filtro MACD
-
Direzione del trend tramite SMA
-
Livelli automatici di supporto/resistenza
-
Zone di Fibonacci
-
Filtro di volatilità basato su ATR
-
-
🔄 Trailing Stop (dinamico o fisso)
-
🔐 BreakEven si attiva dopo aver raggiunto TP1
-
🎯 Take Profit / Stop Loss (fisso o dinamico)
-
⏱️ Ritardo personalizzabile tra le negoziazioni (ad esempio, 5 minuti)
-
📊 Protezione giornaliera da profitti e drawdown
-
🕓 Sessioni di trading basate sul tempo (ad esempio, solo sessioni UE/USA)
-
🟢 Strategia bilanciata : ideale per le sfide delle società di proprietà
-
📥 Registrazione e avvisi delle transazioni in tempo reale
📈 Tempi consigliati
-
M15 → maggiore frequenza di negoziazione
-
M30 → bilanciato e affidabile
-
H4 → segnali meno numerosi ma di qualità più elevata
🔧 Parametri personalizzabili
-
Dimensione fissa del lotto o calcolo del lotto basato sul rischio
-
Abilita/disabilita:
-
Trailing Stop
-
Pareggiare
-
Take Profit dinamico
-
-
Imposta il punteggio minimo per consentire l'ingresso
-
Definisci gli orari di negoziazione consentiti
-
Filtro spread massimo, capitale minimo e altro ancora
💼 Compatibilità
-
MetaTrader 4
-
Broker ECN / Raw spread
-
Conti demo e live
-
Società di proprietà: Funding Pips, Funded Next, MyForexFunds, 5ers e altre
-
VPS consigliato per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7
📦 Incluso nel pacchetto
-
✅ .ex4 file pronto per l'esecuzione
-
✅ Manuale utente completo in PDF (in inglese e italiano)
-
✅ Gruppo di supporto privato su Telegram
-
✅ Aggiornamenti gratuiti a vita
🚀 Perché scegliere Fusion FX?
✔️ Nessun overtrading
✔️ Logica pulita, professionale e automatizzata
✔️ Protezione del capitale integrata
✔️ Completamente ottimizzato per il trading indipendente con elevata affidabilità