Candle Overlay MT5

Mum Kaplaması

Mum Kaplaması, yatırımcıların herhangi bir zaman dilimindeki mumları herhangi bir başka grafiğe yerleştirmelerine olanak tanıyan çok yönlü ve hassas bir MetaTrader göstergesidir. Bu işlevsellik, yatırımcıların mevcut grafiğin zaman diliminden bağımsız olarak temel fiyat seviyelerini ve yapısal davranışı daha iyi görselleştirmelerine yardımcı olarak piyasa netliğini artırır.

Bu göstergenin önemli bir avantajı, daha yüksek zaman dilimi verilerini doğrudan daha düşük zaman dilimi grafiklerine dahil etme yeteneğinde yatmaktadır. Daha yüksek zaman dilimleri, oluşumlarının ardındaki daha fazla katılımcı ve hacim nedeniyle doğası gereği daha güvenilir ve anlamlı fiyat seviyeleri sağlar. Sonuç olarak, daha yüksek zaman dilimi zirveleri, dipleri ve mum gövdeleri daha güçlü referans noktaları olarak hareket eder; özellikle de yanlış sinyallerin yalnızca daha düşük zaman dilimlerinde çok daha yaygın olduğu kopuşlarla ilgili olarak.

Gösterge, seçili bir zaman diliminden geçerli ve önceki mum çubuklarını çizer ve yüksek, düşük, orta nokta ve çeyrek seviyeleri ile yerleşik ADR (Ortalama Günlük Aralık) seviyeleri dahil olmak üzere önemli seviyeleri işaretler. Bu fiyat bölgeleri farklı amaçlara hizmet eder:

  • Daha yüksek zaman dilimindeki inişler ve çıkışlar çoğu zaman dış sınırlar veya aralık uçları olarak işlev görür.

  • Orta noktalar ve çeyrek seviyeleri , aralık içerisinde iç yapı işlevi görerek denge alanlarını veya kısa vadeli tepki potansiyelini vurgular.

  • ADR seviyeleri , kırılmalar için dinamik hedeflerdir ve özellikle fiyat tipik günlük oynaklığın ötesine geçtiğinde potansiyel geri dönüş bölgelerinin sinyalini verebilir.

Bu çok seviyeli referansları görsel olarak sunarak, Mum Kaplaması yatırımcıların fiyat davranışını daha etkili bir şekilde tahmin etmelerine yardımcı olur; ister bir kopuş, ister bir azalma, ister bir geri dönüş bekliyor olsun. Birden fazla önceki mumu görüntüleme yeteneği, zaman içinde tekrar eden önemli bölgelerin ve fiyat davranışlarının daha iyi tanınmasını da sağlar.

Hem günlük hem de swing yatırımcıları için ideal olan Mum Kaplaması, zaman dilimleri arasındaki boşluğu kapatır ve sürekli olarak grafik değiştirmeye gerek kalmadan eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunar. Daha geniş piyasa yapısının gücünü odak noktasına getirir ve yatırımcıların bağlam, kesinlik ve olasılık temelinde kararlar almasına yardımcı olur.


Temel Özellikler

  • Esnek Zaman Dilimi Seçimi : Gösterge tüm standart MetaTrader zaman dilimlerini destekler ve kullanıcıların M1'den MN1'e kadar herhangi bir mumu herhangi bir grafiğe yerleştirmesine olanak tanır. Örneğin, bir M15 grafiğinde günlük bir mum veya bir H1 grafiğinde haftalık bir mum görüntüleyebilirsiniz.

  • Özel Kimlikli Çoklu Örnekler : Dahili bir kimlik parametresi, göstergenin birden fazla sürümünün aynı grafiğe müdahale olmadan eklenmesini sağlar. Bu, örneğin hem Günlük hem de Haftalık mumların aynı anda görüntülenmesini sağlar; her birinin kendine özgü görünümü ve seviyeleri vardır.

  • Tam Mum Görselleştirmesi : Tüm aralığı, gövdeyi ve fitili vurgular.

  • Otomatik Seviye Hesaplamaları : Aşağıdakiler için otomatik olarak yatay çizgiler çizer:

    • Yüksek ve Alçak

    • Toplam aralığın orta ve çeyrekleri

    • Özelleştirilebilir ADR seviyeleri

  • Ofset İşlevselliği : Kaplama, geçerli çubuğun sağ tarafına kaydırılabilir ve bu sayede ileriye dönük analiz veya önceki oturum bölgelerini işaretlemek için idealdir.

  • Otomatik Temizleme : Gösterge grafikten çıkarıldığında tüm grafiksel öğeler temiz bir şekilde kaldırılır.


Teknik Mantık

Mum Kaplaması şunları hesaplar:

  • Mumun gövdesi (açık ve kapalı arasında)

  • Üst ve alt fitiller (gövde ile yüksek/düşük arasında)

  • Önemli iç seviyeler (Çeyrekler ve Orta)

  • Atr hesaplanan ADR düzeyleri



