Nexidy for MT5
- Uzman Danışmanlar
- Musthaq Ahamed Badurdeen
- Sürüm: 2.43
- Güncellendi: 17 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 15
ÖNEMLİ: Satın aldıktan sonra, lütfen tam kurulum kılavuzunu ve ayar talimatlarını almak için özel bir mesaj gönderin.
Nexidy ile keskin ticaret teknolojisini deneyimleyin, otomatik ticaret dünyasında başarıyı yeniden tanımlayan uzman danışman. Bu EA, işlemlerin doğruluğunu ve sürekliliğini garanti eder.
Nexidy'nin fiyatı her 10 satın alma işlemi sonrasında $100 artmaktadır. Fiyat son değerine $1200 ulaşmadan önce, oranınızı kilitlemek için hemen harekete geçin.
Yenilikçi Strateji
Geleneksel EA'ların aksine, Nexidy dinamik piyasa koşullarına uyum sağlayan çok katmanlı bir ticaret stratejisi kullanmaktadır.
Bu eşsiz yaklaşım, üstün performans sunarak Nexidy'yi getirisini optimize etmek isteyen ticaretçiler için güvenilir bir seçenek haline getiriyor.
Ana Tavsiyeler
En iyi sonuçlar için, aşağıdaki koşulları sağlayın:
- Ticaret Sembolu: All CAD symbols(USDCAD,CADJPY,EURCAD,GBPCAD,NZDCAD,CADCHF,AUDCAD)
- Zaman Dilimi: H1
- Minimum Para Yatırma: $200 (Tavsiye: $500)
- Hesap Türü: ECN veya Ham Spread Hesapları
- Aracı Kurumlar: En iyi sonuçlar için düşük spread'li aracı kurumları kullanın.
- Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (optimum performans için 1:200 tavsiye edilir).
Özellikler ve Kurulum
Nexidy kolayca kurulabilir ve minimum yapılandırma gerektirir. Ana özellikler şunlardır:
- Ölçeklenebilirlik için otomatik lot boyutlandırma işlevi.
- Bir grafik kurulumu
- VPS kullanımı 24/7 çalışma için tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164
En son haberleri almak için MQL5 kanalımıza katılın: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor