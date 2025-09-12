Silver Echo MT4

Silver Echo





Sınırlı Süreli Teklif: Bu fiyattan kalan kopyalar: (9/10), son fiyat: $599. Bonus: Paketinizi aldıktan sonra bize mesaj göndererek özel Telegram kanalımıza erişiminizi sağlayın.

Paketinizi aldıktan sonra bize mesaj göndererek özel Telegram kanalımıza erişiminizi sağlayın. Kurulum Talimatları: Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog kılavuzu mevcuttur.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog kılavuzu mevcuttur.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı: Güncellemeler İçin Buraya Katılın





Silver Echo, otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü ve rafine bir uzman danışmandır. Bu EA risksiz değildir, ancak piyasada bugün en dengeli ve akıllıca tasarlanmış sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde, Silver Echo sizi yöneten bir yapı sunarken ağır yükü üstlenir.

Bu stratejinin temeli volatilitelerin sıkıştırılması etrafında döner. Özel bir ATR tabanlı gösterge ile volatilitelerin daralma aşamalarını takip ederek, önemli kırılmalar olmadan hemen önce pozisyon girmeyi hedefler.



