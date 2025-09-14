True North MT4

True North





Bu sadece bir başka uzman danışman değil. En öngörülemeyen piyasalarda bile tutarlılık, doğruluk ve hayatta kalmak için inşa edilmiş bir sistem.





Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





Bunu Eşsiz Kılan Nedir?

AI Destekli Dengesizlik Tanıma Sistemi - Temelinde, alım ve satım baskısının uyumsuz olduğu piyasa dengesizlikleri üzerine eğitim almış bir sinir ağı bulunuyor. EA, tahsis akışlarındaki mikro uyumsuzlukları tespit etmek için bu AI motorunu kullanıyor ve fiyatın istatistiksel olarak yeniden dengeye gelme olasılığının en yüksek olduğu bölgelerde işlemleri gerçekleştiriyor.

Sistemi daha da güvenli hale getirmek için gelişmiş isteğe bağlı mekanizma entegre ettik. Bu, sanal bir fiyat tüneli oluşturur: alım emirleri mevcut fiyatın üzerinde stratejik olarak katmanlaştırılır ve satım emirleri altında sahne alır. Pazar hangi yönde kırılırsa kırılsın, sistem kar elde etmek için tasarlanmıştır - akıllı ortalama ve çıkış zamanlaması ile işlemleri kapatır.

Bu yöntem, temel stratejinin gücü sayesinde nadiren gereklidir - ama en öngörülemeyen piyasalarda bile istikrarı pekiştirerek bir güvenlik ağı olarak orada durmaktadır.





Kesinlik İçin İnşa Edildi, Dayanıklılık İçin Tasarlandı:

Volatil koşullarda risk kontrolü için akıllı tünel tabanlı mekanikler

Maruziyeti azaltmak ve gereksiz ticaret yığını oluşturmaktan kaçınmak için ultra kesin girişler

Ayarla ve unut: sadece EA'yı BTCUSD ile M15 'ye ekleyin, ve çoklu sembol ticaretini otomatik olarak yönetir

ile 'ye ekleyin, ve çoklu sembol ticaretini otomatik olarak yönetir Tüm brokerlarla uyumlu - spread veya işlem türünde kısıtlama yok

Hem MT4 hem de MT5 üzerinde kapsamlı şekilde test edilmiştir ve sağlam çok yıllı performans sergilemektedir





Sistem Notları:

Kurulum hızlı ve kolaydır: sadece önerilen grafiğe ve zaman dilimine EA'yı uygulayın. Diğer çiftleri kendiliğinden yönetecek ve tüm mantığı otonom bir şekilde yürütücektir.

Kesintisiz performansı sağlamak için EA'yı VPS üzerinde işletmek şiddetle önerilir, özellikle 24/5 ticaret yapıyorsanız. Bu, internet kesintileri veya sistem kesintilerinden kaynaklanan riski en aza indirir.





Bağlantıda Kalın: Sürekli içgörüler, güncellemeler ve ayar dosyalarına ve destek kaynaklarına erişim için Telegram kanalımıza katılın. (link için benimle iletişime geçin)

Bu sistemin sizin için çalışmasına izin verin - trend, geri dönüş veya kaos içinde. Çoğunun hayatta kalamadığı şeylere dayanacak şekilde inşa ettik.



