True North MT4

True North


Özel Lansman Teklifi: İlk 10 Kullanıcıya %50 İNDİRİM! (10 kopya kaldı)


Bu sadece bir başka uzman danışman değil. En öngörülemeyen piyasalarda bile tutarlılık, doğruluk ve hayatta kalmak için inşa edilmiş bir sistem.


Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Bunu Eşsiz Kılan Nedir?

AI Destekli Dengesizlik Tanıma Sistemi - Temelinde, alım ve satım baskısının uyumsuz olduğu piyasa dengesizlikleri üzerine eğitim almış bir sinir ağı bulunuyor. EA, tahsis akışlarındaki mikro uyumsuzlukları tespit etmek için bu AI motorunu kullanıyor ve fiyatın istatistiksel olarak yeniden dengeye gelme olasılığının en yüksek olduğu bölgelerde işlemleri gerçekleştiriyor.

Sistemi daha da güvenli hale getirmek için gelişmiş isteğe bağlı  mekanizma entegre ettik. Bu, sanal bir fiyat tüneli oluşturur: alım emirleri mevcut fiyatın üzerinde stratejik olarak katmanlaştırılır ve satım emirleri altında sahne alır. Pazar hangi yönde kırılırsa kırılsın, sistem kar elde etmek için tasarlanmıştır - akıllı ortalama ve çıkış zamanlaması ile işlemleri kapatır.

Bu yöntem, temel stratejinin gücü sayesinde nadiren gereklidir - ama en öngörülemeyen piyasalarda bile istikrarı pekiştirerek bir güvenlik ağı olarak orada durmaktadır.


Kesinlik İçin İnşa Edildi, Dayanıklılık İçin Tasarlandı:

  • Volatil koşullarda risk kontrolü için akıllı tünel tabanlı mekanikler
  • Maruziyeti azaltmak ve gereksiz ticaret yığını oluşturmaktan kaçınmak için ultra kesin girişler
  • Ayarla ve unut: sadece EA'yı BTCUSD ile M15'ye ekleyin, ve çoklu sembol ticaretini otomatik olarak yönetir
  • Tüm brokerlarla uyumlu - spread veya işlem türünde kısıtlama yok
  • Hem MT4 hem de MT5 üzerinde kapsamlı şekilde test edilmiştir ve sağlam çok yıllı performans sergilemektedir

Sistem Notları:

Kurulum hızlı ve kolaydır: sadece önerilen grafiğe ve zaman dilimine EA'yı uygulayın. Diğer çiftleri kendiliğinden yönetecek ve tüm mantığı otonom bir şekilde yürütücektir.

Kesintisiz performansı sağlamak için EA'yı VPS üzerinde işletmek şiddetle önerilir, özellikle 24/5 ticaret yapıyorsanız. Bu, internet kesintileri veya sistem kesintilerinden kaynaklanan riski en aza indirir.


Bağlantıda Kalın: Sürekli içgörüler, güncellemeler ve ayar dosyalarına ve destek kaynaklarına erişim için Telegram kanalımıza katılın. (link için benimle iletişime geçin)

Bu sistemin sizin için çalışmasına izin verin - trend, geri dönüş veya kaos içinde. Çoğunun hayatta kalamadığı şeylere dayanacak şekilde inşa ettik.


Önerilen ürünler
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Uzman Danışmanlar
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Aero Trade
Alprian
Uzman Danışmanlar
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Uzman Danışmanlar
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Status Auto vr4
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Professional expert   Status   Auto     analyzes the market using a special algorithm. The basic principle is that the bot takes the indicated prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price by checking it with its own indication system based on actual data. The moment is fixed when the trend loses strength and reverses, and then the previous series closes and a new one is prepared. The bot also analyzes its own overbought/oversold signals in its algor
Forest
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Trend BtD
Roman Meskhidze
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Fxdolarix
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Uzman Danışmanlar
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Fort Knox EA
Fabrizio Boccelli
Uzman Danışmanlar
Fort Knox EA   is a cutting-edge expert advisor meticulously crafted for trading the XAUUSD (Gold) pair on the H1 time frame, compatible with both   MT4   and MT5 platforms. This EA is designed with a strong emphasis on safety and reliability, making it an ideal choice for traders seeking consistent performance with minimal risk. Key Features: Time Frame : Operates on the H1 time frame, providing a balanced approach between short-term and long-term trading strategies. Target Pair : Specializes i
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
The Supertrend Expert Advisor The Supertrend Expert Advisor with averaging elements. It has been developed during three months until I finally got good results. It is not a scalper. The minimum balance to start trading - 100 $. Is automatically adjusted to the 4 and 5-digit prices. Has an efficient risk management system. The lot and limit on the maximum lot is automatically calculated based on the settings specified in the EA. As a result, you have a complete automated trading system. Download
JagzFX Expert ONE
JAGZFX LTD
Uzman Danışmanlar
Discover the ultimate trading solution - Expert ONE! Say goodbye to needing a coder and hello to configurable trading strategies that can be customized in thousands of different ways. Expert ONE is the game-changer you've been waiting for, built on the reliable foundation of Jagzfx's proven software products like pinTrader, OnePIN, and MUX. With advanced features like risk management, position sizing, profit averaging, trailing stop, and weekly and intraday sessions, Expert ONE allows you to tai
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Uzman Danışmanlar
<Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Uzman Danışmanlar
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
GoldenScalp MT4
Konstantin Kulikov
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Hello algo traders.  The Expert Advisor trades on gold (XAUUSD), any timeframe (the same on any TF), the initial account balance is from $100. The following presets are available "GS SL dynamic 001for100" . Each position has several closing logics, including a hidden StopLoss, which is calculated individually for each position, based on the volatility of the last hours. (If you have special stop requirements, then you can set your SL and TP in points via the parameters: "TakeProfit_Safety" and
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Uzman Danışmanlar
An adaptive and under fitted trading system like no other The best settings of one symbol also work on a majority of other symbols The majority of settings within the optimization parameters test well Deep Takeover MT4 now comes with a 2nd EA for free : "Agility" EA!  See comment section for details Three versions for different types of accounts This MT4 version respects FIFO rules The MT5 netting version :    https://www.mql5.com/en/market/product/52725 The MT5 hedge version :  https://www.mql
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by the low price – GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAU/USD) . I have used the most proven trading principle since the m
EA Top and Bottom Reverse Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Uzman Danışmanlar
Reverse Martingale, also known as the "Paroli" betting system, is a gambling strategy used primarily in games of chance such as roulette, blackjack, or even sports betting. Unlike the traditional Martingale system, where a player doubles their bet after a loss, the Reverse Martingale involves increasing the bet after a win and reducing it after a loss. This strategy is often employed by individuals hoping to take advantage of winning streaks and capitalize on short-term gains. Here's how the Rev
Artificial Neural Network Pro
Vladimir Tkach
4 (2)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor trades the signals from an artificial neural network. Network with one hidden layer. Presence of a signal is checked at the closing of the specified period, which significantly increases the optimization and testing speed. It differs from the previous version by a number of additional features: works with pending orders; subsequent trades are opened with a lot increased by the specified step; moves the trade to breakeven a specified time after it was opened; closes trades at t
Reversal smart grid
Arjan Hazewinkel
Uzman Danışmanlar
Use our recommended broker:   https://icmarkets.com/?camp=61478 Timeframe:  M1 Base pairs:  AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Additional pairs:  GBPNZD Reversal smart grid uses multiple timeframe analyses to spot potential pullbacks in the market. These pullbacks have great potential to make big profit, we enter these pullbacks on the lowest timeframe ( M1 ). All backtests are performed over a 17+ years period showing stable and long term results! The goal is long term compounding profits with the reasona
FlashStrader
Mhd Noureddin Neda Al Ghafeer
Uzman Danışmanlar
FlashTrader, XAUUSD için profesyonel olarak oluşturulmuş 5'ten fazla strateji gibi akıllı göstergelerle desteklenen güçlü bir scalping ve trend stratejileri kombinasyonuna dayanır Geriye Dönük Test Sonuçları: * Testin başından sonuna kadar net bir yükseliş eğilimiyle istikrarlı kümülatif büyüme. * Yürütme doğruluk oranı: %89,70 * Bot, düşüşlerden kurtulma konusunda yüksek bir yeteneğe sahip olarak kâr ve risk arasında bir denge sağlar. * Test, Every Tick Mode (MT4'te bulunan en doğru geriye
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ANTI SCALPING TRADER EA - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayalı gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 20 Set_file mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.12'i kullanın İşlem fikri, kendim bulduğum tamamen yeni Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! ANTI SCALPING TRADER çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca işe yarayacaktır, çünkü tüm Set_files'ların pozitif matemat
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boyunc
Titan Gold
Marco De Donno
Uzman Danışmanlar
50% off for a limited time!!!    Ideal Set  <------- Warning Live Account :  https://www.mql5.com/en/signals/2290123?source=Site+Signals+My Golden Titan is an automated system developed on the basis of Price Action trading strategies for direct interaction with the market price. Golden Titan has 7 different strategies already build in, that work seamlessly together.  The result is a very stable growth curve, with some losses here and there as well (but at least not manipulated to trick you.)
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Two Kids
Natalya Sopina
Uzman Danışmanlar
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 175$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Uzman Danışmanlar
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper PRO: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve Konfigürasyon Dosyaları: Satın alma sonrası kılavuz ve konfigürasyon dosyaları için benimle iletişime geçiniz. Fiyat: Lisans satış sayısına göre artar. Kalan Kopya Sayısı: 3 Altın, finansal piyasalardaki en volatil varlıklardan biri olarak işlem yapmak büyük bir hassasiyet, titiz analiz ve etkili risk yönetimi gerektirir. Golden Scalper PRO , tam da bu ilkeleri sağlam ve sofistike bir sistemde birleştirmek üzere geliştirilmiştir v
Yazarın diğer ürünleri
Jexel
Babay Ubaedillah
Uzman Danışmanlar
Jexel  Special Launch Offer, Current price: 110. Price will increase to 169 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far. Bu sadece bir başka uzman danışman değil. En öngörülemez piyasalarda bile tutarlılık, doğruluk ve hayatta kalma için inşa edilmiş bir sistemdir. Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Bunu Eşsiz Kılan Nedir? AI Tabanlı Fraktal Sıkıştırma Taraması – Bu EA, fi
Zyrova
Babay Ubaedillah
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Zyrova Özel Lansman Teklifi: İlk 10 Kullanıcı için %50 İNDİRİM! (10 kopya kaldı) Bu, sıradan bir uzman danışmanı değil. En öngörülemez piyasalarda bile tutarlılık, hassasiyet ve hayatta kalma için inşa edilmiş bir sistem. Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Onu Eşsiz Yapan Nedir? Uyumlu Likidite Tarama Modeli – Bu EA, ana fiyat seviyeleri boyunca kurumsal durdurma bölgelerini tanımlaya
True North
Babay Ubaedillah
Uzman Danışmanlar
True North Özel Lansman Teklifi: İlk 10 Kullanıcıya %50 İNDİRİM! (10 kopya kaldı) Bu sadece bir başka uzman danışman değil. En öngörülemeyen piyasalarda bile tutarlılık, doğruluk ve hayatta kalmak için inşa edilmiş bir sistem. Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Bunu Eşsiz Kılan Nedir? AI Destekli Dengesizlik Tanıma Sistemi - Temelinde, alım ve satım baskısının uyumsuz olduğu piyasa de
Jexel MT5
Babay Ubaedillah
Uzman Danışmanlar
Jexel  Special Launch Offer, Current price: 110. Price will increase to 169 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far. Bu sadece bir başka uzman danışman değil. En öngörülemez piyasalarda bile tutarlılık, doğruluk ve hayatta kalma için inşa edilmiş bir sistemdir. Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Bunu Eşsiz Kılan Nedir? AI Tabanlı Fraktal Sıkıştırma Taraması – Bu EA, fi
Zyrova 4
Babay Ubaedillah
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Zyrova Özel Lansman Teklifi: İlk 10 Kullanıcı için %50 İNDİRİM! (10 kopya kaldı) Bu, sıradan bir uzman danışmanı değil. En öngörülemez piyasalarda bile tutarlılık, hassasiyet ve hayatta kalma için inşa edilmiş bir sistem. Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213 Onu Eşsiz Yapan Nedir? Uyumlu Likidite Tarama Modeli – Bu EA, ana fiyat seviyeleri boyunca kurumsal durdurma bölgelerini tanımlaya
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt