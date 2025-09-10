Xendro MT4

Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Kurulum Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Pazarlama Teklifi: Xendro'i şimdi özel indirimli fiyatı 55 ile kapın, sonraki fiyat: 75 (9/10 kopya kaldı).


Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoşgeldiniz

Xendro sadece bir başka uzman danışman değil - verimlilik, disiplin ve sürekli sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. İster küçük bir hesap yönetiyor olun, ister bir prop firmasıyla çalışıyor olun, bu EA mantık tabanlı ticaret execution ve akıllı sermaye koruma ile yolunuzda kalmanıza yardımcı olur.


Temel Motor: Xendro'yi Hareket Ettiren Nedir?

Bileşen Amaç
Momentum Motoru İyi ticaret girişlerini bulmak için fiyat ve hacim momentumunu birlikte tarar
Risk Katmanı Yerleşik SL, TP ve trailing stop mantığı - martingale yok, grid yok


Neden Xendro Kullanmalıyım?

  • Ultra-Basit Dağıtım: sadece bir grafik üzerine yükleyin - XAUUSD üzerinde M15. Birden fazla parite veya şablonla oynamaya gerek yok.
  • Tam Otonom: Girişten çıkışa kadar, Xendro her ticareti manuel giriş olmadan yönetir.
  • Uyumlu Zeka: Piyasa trendliyse veya dalgalanıyorsa, iç mantık tutarlılığı sağlamak için ayarlanır.


Özellikler

Parametre Detaylar
Gerekli Grafik XAUUSD (Zaman dilimi: M15)
Min Depozito $100
Desteklenen Semboller All Gold pairs(XAUUSD,XAUCHF,XAUAUD,XAUJPY,XAUEUR)
Hesap Türleri Standart, ECN, Prop Firma Hesapları


    Kimler İçin?

    Xendro, şunlar için idealdir:

    • Güvenilir pasif ticaret çözümleri arayanlar
    • Manuel ticaretleri tamamlamak için elden gitmeyen bir araca ihtiyaç duyan uzmanlar
    • Algo ticaretine düşük bakım ile giriş arayan acemiler

    Nasıl Başlanır

    Başlamak oldukça basit:

    1. Xendro'i tek bir grafiğe bağlayın: XAUUSD üzerinde M15
    2. İstediğiniz riski ve ticaret zamanlarını ayarlayın
    3. Etkinleştirin ve EA'nın ticaretlerinizi yönetmesine izin verin


