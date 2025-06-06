Xendro
- Uzman Danışmanlar
- Subandriah
- Sürüm: 2.24
- Güncellendi: 16 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban
Kurulum Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808
Pazarlama Teklifi: Xendro'i şimdi özel indirimli fiyatı 55 ile kapın, sonraki fiyat: 75 (9/10 kopya kaldı).
Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoşgeldiniz
Xendro sadece bir başka uzman danışman değil - verimlilik, disiplin ve sürekli sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. İster küçük bir hesap yönetiyor olun, ister bir prop firmasıyla çalışıyor olun, bu EA mantık tabanlı ticaret execution ve akıllı sermaye koruma ile yolunuzda kalmanıza yardımcı olur.
Temel Motor: Xendro'yi Hareket Ettiren Nedir?
|Bileşen
|Amaç
|Momentum Motoru
|İyi ticaret girişlerini bulmak için fiyat ve hacim momentumunu birlikte tarar
|Risk Katmanı
|Yerleşik SL, TP ve trailing stop mantığı - martingale yok, grid yok
Neden Xendro Kullanmalıyım?
- Ultra-Basit Dağıtım: sadece bir grafik üzerine yükleyin - XAUUSD üzerinde M15. Birden fazla parite veya şablonla oynamaya gerek yok.
- Tam Otonom: Girişten çıkışa kadar, Xendro her ticareti manuel giriş olmadan yönetir.
- Uyumlu Zeka: Piyasa trendliyse veya dalgalanıyorsa, iç mantık tutarlılığı sağlamak için ayarlanır.
Özellikler
|Parametre
|Detaylar
|Gerekli Grafik
|XAUUSD (Zaman dilimi: M15)
|Min Depozito
|$100
|Desteklenen Semboller
|All Gold pairs(XAUUSD,XAUCHF,XAUAUD,XAUJPY,XAUEUR)
|Hesap Türleri
|Standart, ECN, Prop Firma Hesapları
Kimler İçin?
Xendro, şunlar için idealdir:
- Güvenilir pasif ticaret çözümleri arayanlar
- Manuel ticaretleri tamamlamak için elden gitmeyen bir araca ihtiyaç duyan uzmanlar
- Algo ticaretine düşük bakım ile giriş arayan acemiler
Nasıl Başlanır
Başlamak oldukça basit:
- Xendro'i tek bir grafiğe bağlayın: XAUUSD üzerinde M15
- İstediğiniz riski ve ticaret zamanlarını ayarlayın
- Etkinleştirin ve EA'nın ticaretlerinizi yönetmesine izin verin
using this EA on live account. and so far getting excellent result. Developer is also a very helpful person. over all it is good EA .