Xendro

Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Kurulum Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Pazarlama Teklifi: Xendro'i şimdi özel indirimli fiyatı 55 ile kapın, sonraki fiyat: 75 (9/10 kopya kaldı).


Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoşgeldiniz

Xendro sadece bir başka uzman danışman değil - verimlilik, disiplin ve sürekli sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. İster küçük bir hesap yönetiyor olun, ister bir prop firmasıyla çalışıyor olun, bu EA mantık tabanlı ticaret execution ve akıllı sermaye koruma ile yolunuzda kalmanıza yardımcı olur.


Temel Motor: Xendro'yi Hareket Ettiren Nedir?

Momentum Motoru İyi ticaret girişlerini bulmak için fiyat ve hacim momentumunu birlikte tarar
Risk Katmanı Yerleşik SL, TP ve trailing stop mantığı - martingale yok, grid yok


Neden Xendro Kullanmalıyım?

  • Ultra-Basit Dağıtım: sadece bir grafik üzerine yükleyin - XAUUSD üzerinde M15. Birden fazla parite veya şablonla oynamaya gerek yok.
  • Tam Otonom: Girişten çıkışa kadar, Xendro her ticareti manuel giriş olmadan yönetir.
  • Uyumlu Zeka: Piyasa trendliyse veya dalgalanıyorsa, iç mantık tutarlılığı sağlamak için ayarlanır.


Özellikler

Gerekli Grafik XAUUSD (Zaman dilimi: M15)
Min Depozito $100
Desteklenen Semboller All Gold pairs(XAUUSD,XAUCHF,XAUAUD,XAUJPY,XAUEUR)
Hesap Türleri Standart, ECN, Prop Firma Hesapları


    Kimler İçin?

    Xendro, şunlar için idealdir:

    • Güvenilir pasif ticaret çözümleri arayanlar
    • Manuel ticaretleri tamamlamak için elden gitmeyen bir araca ihtiyaç duyan uzmanlar
    • Algo ticaretine düşük bakım ile giriş arayan acemiler

    Nasıl Başlanır

    Başlamak oldukça basit:

    1. Xendro'i tek bir grafiğe bağlayın: XAUUSD üzerinde M15
    2. İstediğiniz riski ve ticaret zamanlarını ayarlayın
    3. Etkinleştirin ve EA'nın ticaretlerinizi yönetmesine izin verin


    İncelemeler 2
    khushab
    742
    khushab 2025.07.23 01:30 
     

    using this EA on live account. and so far getting excellent result. Developer is also a very helpful person. over all it is good EA .

    Filtrele:
    khushab
    742
    khushab 2025.07.23 01:30 
     

    using this EA on live account. and so far getting excellent result. Developer is also a very helpful person. over all it is good EA .

    Subandriah
    361
    Geliştiriciden yanıt Subandriah 2025.09.04 20:18
    Hello thank you so much i really appreciate it.
    lngmde
    121
    lngmde 2025.07.20 18:34 
     

    Bad.. Just Bad.. Not recommended

    Subandriah
    361
    Geliştiriciden yanıt Subandriah 2025.09.04 19:31
    Hello thank you so much i really appreciate it.
