Solture

1

Harika Solture


MACD sapmalarını kullanarak trend yorgunluğunu ve potansiyel dönüş bölgelerini tanımlayan zeki bir ticaret algoritması. Mantığı, çoğu trader'ın kaçırdığı erken sinyalleri yakalamak üzere oluşturulmuştur, fiyat-momentum farklılığına dayalı yüksek hassasiyetli ticaret girişleri sunar.


Özel Lansman Fiyatı

Sınırlı bir süre için, Solture  $57 fiyatıyla mevcuttur. Standart fiyat yakında  $150 USD olarak ayarlanacaktır. Bu yüksek performanslı uzman danışmanına değerinin çok altında sahip olma fırsatını kaçırmayın.


Neden Solture'i Seçmelisiniz?

  • Gizli ve klasik MACD sapmalarını otomatik olarak tespit eder
  • Hem prop firma zorlukları hem de kişisel ticaret hesapları için idealdir
  • Yerleşik sermaye koruma kurallarıyla minimal yapılandırma gerektirir
  • Çoğu broker ve hesap türüyle uyumludur


Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kurulum basittir ve 5 dakikadan az sürer:

  1. Terminalinizi açın ve Solture'i bir tek grafik üzerine ekleyin (tavsiye edilen: EURUSD üzerinde H1)
  2. Önceden optimize edilmiş şablonlardan birini yükleyin veya risk ayarlarınızı manuel olarak yapılandırın
  3. Otomatik Ticaret'i etkinleştirin ve Solture'in devralmasına izin verin
    4.


Bağlantıda Kalın

Sürekli destek ve iyileştirmeler sunuyoruz. Satış sonrası:

  • Canlı güncellemeler ve tartışmalar için Telegram grubumuza katılın
  • Çeşitli pariteler ve hesap türleri için hazır set dosyalarına erişin
  • Yeni stratejiler ve performans iyileştirmeleri hakkında bildirim alın

MQL5 Kanalı: https://www.mql5.com/en/channels/kiabots


    Daha akıllı ticaret yapmaya başlayın. Solture'in çalışmasına izin verin, siz stratejinize odaklanın.
    ken2pa
    409
    ken2pa 2025.06.11 06:01 
     

    The maximum consecutive losses in the backtest since 2015 was 4. And now that I started running it yesterday, it has already hit 4 consecutive losses. Is this just a coincidence? It seems like overfitting or a manipulated backtest. If this EA starts winning in the future, I will update my review.

    Dina Priyanti
    412
    Geliştiriciden yanıt Dina Priyanti 2025.06.23 05:03
    Hello , im sorry for your bad experience , i hope it worked fine after this review as its been two more weeks, hope you update your review thank you.
    İncelemeye yanıt