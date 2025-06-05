Solture
- Uzman Danışmanlar
- Dina Priyanti
- Sürüm: 2.50
- Güncellendi: 16 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 15
Harika Solture
MACD sapmalarını kullanarak trend yorgunluğunu ve potansiyel dönüş bölgelerini tanımlayan zeki bir ticaret algoritması. Mantığı, çoğu trader'ın kaçırdığı erken sinyalleri yakalamak üzere oluşturulmuştur, fiyat-momentum farklılığına dayalı yüksek hassasiyetli ticaret girişleri sunar.
Özel Lansman Fiyatı
Sınırlı bir süre için, Solture $57 fiyatıyla mevcuttur. Standart fiyat yakında $150 USD olarak ayarlanacaktır. Bu yüksek performanslı uzman danışmanına değerinin çok altında sahip olma fırsatını kaçırmayın.
Neden Solture'i Seçmelisiniz?
- Gizli ve klasik MACD sapmalarını otomatik olarak tespit eder
- Hem prop firma zorlukları hem de kişisel ticaret hesapları için idealdir
- Yerleşik sermaye koruma kurallarıyla minimal yapılandırma gerektirir
- Çoğu broker ve hesap türüyle uyumludur
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kurulum basittir ve 5 dakikadan az sürer:
- Terminalinizi açın ve Solture'i bir tek grafik üzerine ekleyin (tavsiye edilen: EURUSD üzerinde H1)
- Önceden optimize edilmiş şablonlardan birini yükleyin veya risk ayarlarınızı manuel olarak yapılandırın
- Otomatik Ticaret'i etkinleştirin ve Solture'in devralmasına izin verin
Bağlantıda Kalın
Sürekli destek ve iyileştirmeler sunuyoruz. Satış sonrası:
- Canlı güncellemeler ve tartışmalar için Telegram grubumuza katılın
- Çeşitli pariteler ve hesap türleri için hazır set dosyalarına erişin
- Yeni stratejiler ve performans iyileştirmeleri hakkında bildirim alın
MQL5 Kanalı: https://www.mql5.com/en/channels/kiabots
Daha akıllı ticaret yapmaya başlayın. Solture'in çalışmasına izin verin, siz stratejinize odaklanın.
The maximum consecutive losses in the backtest since 2015 was 4. And now that I started running it yesterday, it has already hit 4 consecutive losses. Is this just a coincidence? It seems like overfitting or a manipulated backtest. If this EA starts winning in the future, I will update my review.