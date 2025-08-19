GoldEdge Scalper

GoldenEdge Scalper, ALTIN ve ona bağlı döviz çiftleri (XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP) için özel olarak tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır (EA). Hem bireysel Forex yatırımcıları hem de Prop Firm profesyonelleri için uygundur. Bu EA, yüksek işlem sıklığı ve çok yönlü strateji seçenekleriyle öne çıkar. En büyük avantajı, tüm ana ALTIN bağlantılı paritelerde çoklu dövizle işlem yapabilmesidir ve bu özelliği onu değerli metaller piyasasında üst düzey bir çözüm haline getirir.

Neden GoldenEdge Scalper’ı Seçmelisiniz:
• ALTIN paritelerinde gelişmiş işlem için tasarlanmıştır
• Perakende yatırımcılara ve profesyonel Prop Firm kullanıcılarına uygundur
• Olağanüstü işlem sıklığı ile daha fazla fırsat
• Çok sayıda işlem aracıyla geniş kişiselleştirme imkanı
• ALTIN işlemi için piyasadaki en iyi EA’lardan biri olarak değerlendirilir

Temel Özellikler:

  1. Gelişmiş teknik analiz araçlarını kullanır

  2. Düşük çekilme oranı (maks. %10)

  3. Grid ve Martingale gibi riskli stratejiler kullanmaz

  4. Esnek seçeneklerle entegre risk yönetimi

  5. Hızlı kurulum için önceden optimize edilmiş ayarlar

  6. Güçlü sermaye koruma protokolleri

Strateji Vurguları:
• Akıllı Veri Analizi: Özel göstergelerle gerçek zamanlı olarak piyasayı tarar
• Uyumlu İşlem Mantığı: Piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlar
• Gelişmiş Otomasyon: Kanıtlanmış teknikleri en yeni otomasyonla birleştirir

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

      Important links of the EA?

      Inputs description : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762669

      Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/goldenberry

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to XAUUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit : $1000
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!







        Filtrele:
        İnceleme yok
        İncelemeye yanıt