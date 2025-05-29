MACD Gold Pro

MACD Gold Pro, geliştirilmiş MACD göstergesi ve DSNA (Dynamic Stochastic Noise Adaptive) kanalına dayanan gelişmiş bir ticaret sistemidir. Bu EA, akıllı trend takip ve swing ticaret çözümleri için yenilikçi teknolojileri birleştirir.

Temel Avantajlar

  • Akıllı dinamik kanal: Patentli DSNA algoritması, oynaklığa göre kanal genişliğini otomatik ayarlayarak trend ve yatay piyasalarda fırsatları yakalar.

  • Üçlü filtre sistemi: MACD kesişim sinyalleri, oynaklık ve zaman filtrelerini birleştirir.

  • Uyarlanabilir risk yönetimi: Hesap bakiyesi ve risk toleransına göre otomatik pozisyon boyutlandırma.

  • Martingale/Grid yok: Karınızı korur.

  • Ultra kısa vadeli strateji: 5 yılda 10,000 işlem.

Teknik Özellikler

  • Genetik algoritmayla optimize edilmiş MACD

  • Piyasa koşullarına uyum sağlayan dinamik kanal

  • ATR bazlı stop-loss/take-profit sistemi

  • Düşük likidite dönemlerini atlayan zaman filtresi

  • Otomatik lot hesaplama

Öneriler

  • Araçlar: XAUUSD, XAUJPY vb.

  • Zaman dilimi: 5 dakika

  • Düşük spread ve komisyonlu brokerlar için uygun

  • Brokerlar arasında küçük farklılıklar olabilir


